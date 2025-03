Bất động sản Đà Nẵng và vùng phụ cận chưa nhiều khởi sắc

Theo thông tin từ Công ty DKRA, đối với phân khúc đất nền, nguồn cung sơ cấp 2 tháng đầu năm 2025 chỉ tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, nguồn cung phân bổ chủ yếu ở các dự án được mở bán từ trước và tập trung tại hai thị trường là Quảng Nam và Đà Nẵng, với khoảng 1.646 sản phẩm sơ cấp. Còn nguồn cung mới của khu vực vẫn duy trì tình trạng khan hiếm. Thị trường không ghi nhận dự án mở bán mới, cũng như chưa có nhiều tín hiệu phục hồi trong ngắn hạn.

Sức cầu của thị trường nhìn chung ở mức thấp, lượng tiêu thụ chỉ đạt 2% trên tổng cung sơ cấp, tương đương 30% lượng giao dịch cùng kỳ năm trước. Mặt bằng giá sơ cấp đi ngang so với cuối năm 2024, và neo cao do ảnh hưởng của các loại chi phí đầu vào. Những chương trình ưu đãi bán hàng dù liên tục được áp dụng rộng rãi nhằm kích cầu thị trường, song chưa đem lại kết quả tích cực. Giá bán thứ cấp không có nhiều biến động so với cuối quý 4/2024, giao dịch thị trường phát sinh chủ yếu ở nhóm sản phẩm thuộc tổ hợp các khu đô thị, đa dạng tiện ích, hoàn chỉnh pháp lý…

Tương tự, ở phân khúc căn hộ, nguồn cung mới 2 tháng đầu năm tăng 10% so với cùng kỳ và tập trung tại Đà Nẵng, trong khi cả Huế lẫn Quảng Nam đều khan hiếm dự án mở bán mới. Tỷ lệ tiêu thụ sơ cấp đạt khoảng 15%, phần lớn đến từ giỏ hàng của các dự án triển khai bán hàng cuối năm 2024. Nguồn cung sơ cấp chủ yếu ở quận Sơn Trà, chiếm 45,1% tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường.

Giá bán sơ cấp lẫn thứ cấp không có nhiều biến động so với trước Tết Âm lịch, thanh khoản thứ cấp tập trung ở những dự án đã bàn giao nhà, thuận tiện kết nối về trung tâm thành phố.

Còn ở phân khúc nhà phố/biệt thự, nguồn cung sơ cấp tăng 6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, phần lớn nguồn cung đến từ hàng tồn kho, còn nguồn cung mới tiếp tục vắng bóng. Ngoài ra, thanh khoản thị trường vẫn khá thấp, lượng tiêu thụ sụt giảm đáng kể và chỉ tương đương 52% so với cùng kỳ.

Khu vực Đà Nẵng đang dẫn dắt thị trường khi chiếm 45,8% tổng nguồn cung và 67% tổng lượng tiêu thụ sơ cấp. Giá bán sơ cấp duy trì ổn định, không biến động nhiều, dù chủ đầu tư rất nỗ lực đẩy mạnh ưu đãi nhằm tăng tính thanh khoản. Còn mặt bằng giá bán thứ cấp giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ, mức giảm tập trung chủ yếu ở nhóm các dự án đã triển khai lâu năm, xây dựng chậm tiến độ và chưa có pháp lý hoàn thiện

Đối với bất động sản nghỉ dưỡng, nguồn cung sơ cấp ghi nhận mức giảm khoảng 1% so với cùng kỳ. Phần lớn nguồn cung hiện nay đến từ lượng hàng tồn kho của các dự án cũ, trong khi nguồn cung mới gần như vắng bóng suốt 3 năm qua. Sức cầu thị trường duy trì ở mức rất thấp, lượng giao dịch khiêm tốn, chỉ chiếm 2% tổng nguồn cung sơ cấp.

Riêng giá bán sơ cấp vẫn ổn định, không có nhiều biến động so với cùng kỳ. Các chủ đầu tư đã nỗ lực tung ra nhiều chính sách ưu đãi, chiết khấu, hỗ trợ lãi suất và các chương trình kích cầu, nhưng thanh khoản chưa thực sự cải thiện. Khó khăn về thanh khoản tiếp tục đè nặng lên tâm lý thị trường. Niềm tin của nhà đầu tư ở mức thấp, dẫn đến trạng thái đảm đạm kéo dài và vẫn chưa cho thấy bất kỳ tín hiệu hồi phục nào trong ngắn hạn.