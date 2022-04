Bắt giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc trong doanh nghiệp sản xuất phân bón tại An Giang

Cơ quan chức năng tỉnh An Giang thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc tại công ty Trang Điền

Khoảng 16 giờ ngày 19/4, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 2 - Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang và các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại -Dịch vụ-Sản xuất Trang Điền (gọi tắt là Công ty Trang Điền), trên đường Nguyễn Văn Cừ, khóm 1, thị trấn Tri Tôn, do ông Nguyễn Phương Trí (sinh năm 1977, trú tại địa chỉ trên) làm Giám đốc.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện có 80 bao nguyên liệu than bùn (40 kg/bao) không nhãn hiệu, 22 bao nguyên liệu bột sắt (25 kg/bao), 9 bao nguyên liệu aminoacid (20 kg/bao), 158 bao phân thành phẩm nhãn mác nước ngoài (50 kg/bao), 480 chai phân bón thành phẩm vi lượng Bò vàng 9999 và 2.300 bao bì nhãn mác nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra, người đại diện Công ty Trang Điền chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số bao bì nhãn mác nước ngoài; chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu đầu vào và không xuất trình được chứng nhận hợp quy, thông báo tiếp nhận hợp quy.

Được biết, trước đó vào ngày 14/10/2020, các cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trang Điền số tiền 152 triệu đồng đối với các hành vi "Kinh doanh hàng hóa trên nhãn có các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó và sản xuất hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng."

Hiện, tổ công tác liên ngành đã giao Đội Quản lý thị trường số 2 thụ lý vụ việc, ra quyết định lập biên bản tạm giữ số tang vật trên để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo lực lượng chức năng tỉnh An Giang, trên thực tế thời gian qua, tại các địa bàn trọng điểm về trồng trọt, sản xuất nông nghiệp của địa phương, xuất hiện tình trạng của hàng, cơ sở sản xuất, bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, nhái thương hiệu thường lợi dụng quy định của pháp luật để sản xuất phân bón kém chất lượng.

Thậm chí, trộn thêm tạp chất như bột đá, đất sét... để tăng khối lượng các sản phẩm phân bón. Hàng hóa có nhãn ghi không đúng quy định, nhãn hàng hoá có thông tin không đúng bản chất, sự thật, hoặc ghi nhãn hiệu, thành phần, địa chỉ trên bao bì mập mờ vi phạm về nhãn hiệu, bao bì để gây nhầm lẫn, ngộ nhận, đánh lừa người tiêu dùng.

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ban chỉ đạo 389 tỉnh, công an tỉnh An Giang cho biết sẽ tiếp tục chủ động triển khai nhiều biện pháp, nhằm phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả và xử lý nghiêm hành vi sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh trái phép các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.