Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 8/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ tư. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên thảo luận.
Trung ương và các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về ba nội dung.
Thứ nhất, Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.
Thứ hai, Đề cương tổng thể và 4 đề cương nhóm nội dung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.
Thứ ba, Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp xem xét, cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương trong ngày 7/10/2026.
Chiều 8/10, Hội nghị tiến hành phiên bế mạc dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, thay mặt Bộ Chính trị.
Tại phiên bế mạc, Trung ương nghe các báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị đối với những nội dung đã được thảo luận, đóng góp ý kiến trong thời gian diễn ra Hội nghị.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình về công tác kiểm tra, giám sát; đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phương thức lãnh đạo của Đảng và công tác cán bộ.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, thay mặt Bộ Chính trị trình bày nhóm nội dung về kinh tế - xã hội và thu hút, trọng dụng nhân tài.
Trung ương thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trên và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước; đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo; nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Chiều ngày 8/10/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp phiên Bế mạc. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên Bế mạc Hội nghị.
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