Giá cổ phiếu đang rẻ hơn so với giá trị sổ sách, Chủ tịch và công ty có liên quan đăng ký bán hết hơn 18 triệu cổ phiếu HQC

Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC-HOSE).

Theo đó, Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân – doanh nghiệp do ông Tuấn làm Chủ tịch - đăng ký bán hết 3.078.328 cổ phiếu, chiếm 0,65% vốn nhằm cân đối danh mục đầu tư, theo phương thức khớp lệnh/thoả thuận. Thời gian dự kiến từ 9/8 đến 7/9/2023.

Cùng ngày, ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT đăng ký bán hơn 16,3 triệu cổ phiếu, chiếm 3,43% theo hình thức thỏa thuận từ 9/8 - 7/9 với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Ở chiều ngược lại, CTCP Đầu tư Nam Quân - do bà Trương Nguyễn Song Vân - Phó Tổng Giám đốc Hoàng Quân và là con gái Chủ tịch Trương Anh Tuấn đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu HQC, chiếm 4,2% vốn theo phương thức thỏa thuận từ ngày 2 đến ngày 25/8. Trước đó, công ty này không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào của HQC.

Ngày 31/7, bà Nguyễn Thị Thu Hà, mẹ chồng bà Trương Nguyễn Song Vân - Phó Tổng Giám đốc Hoàng Quân từ không sở hữu cổ phiếu HQC nào đã mua thành công 20.000 cổ phiếu HQC theo phương thức khớp lệnh.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Diệu Phương - Phó Chủ tịch HĐQT, vợ Chủ tịch HĐQT đã bán thành công hơn 18 triệu cổ phiếu HQC như đã đăng ký, tương ứng 3,82% vốn, nhằm đáp ứng kế hoạch tài chính cá nhân. Giao dịch được thự hiện từ 25/5 đến ngày 1/6/2023.

Đóng cửa phiên 4/8, giá cổ phiếu HQC tăng kịch trần đạt 4.900 đồng/cp (tương tự chốt phiên ngày 11/5) và tính từ đầu năm 2023, cổ phiếu HQC đã tăng 75% từ mức 2.800 đồng/cp và giá cổ phiếu này vẫn chưa thể quay trở lại mốc 5.000 đồng.

Kết thúc quý 2, HQC ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt là 1,24 tỷ đồng, trong khi đó lợi nhuận quý 2/2022 là 10,2 tỷ và giảm 88% so với cùng kỳ.



Theo giải trình từ HQC thì lợi nhuận sau thuế quý 2 giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do ảnh hưởng tình hình kinh tế của cả nước nói chung và của công ty nói riêng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức trong hoạt động kinh doanh dẫn đến doanh thu bán hàng không đạt như kỳ vọng.

Luỹ kế 6 tháng năm 2023, HQC ghi nhận doanh thu đạt 142 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 2,3 tỷ và lần lượt giảm 38% và giảm 85% so với nửa đầu năm 2022.



Như vậy, so với kế hoạch 1.700 tỷ đồng doanh thu và 140 tỷ lợi nhuận sau thuế, HQC mới thực hiện được 8,4% và 1,4% kế hoạch năm.

Được biết, tại ĐHCĐ cổ đông thường niên 2023, trả lời câu hỏi của cổ đông HQC "Hiện nay giá cổ phiếu HQC đang khá rẻ so với tiềm năng, HĐQT có đồng ý điều này không? HĐQT có nghĩ giá cổ phiếu có thể trở lại mệnh giá trong tương lai không. Nếu có thời gian có thể là bao lâu?

Theo đó, ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT HQC chia sẻ, giá cổ phiếu theo sổ sách hiện tại là 9.400 đồng và giá cổ phiếu HQC đang rẻ hơn so với giá trị sổ sách.



Chủ tịch HQC cũng cho biết, "Nếu chúng ta có gói tín dụng nhà ở xã hội 120.000 tỷ đồng, chúng ta sẽ có dòng tiền mạnh. Chậm nhất quý 3/2023 các dòng tiền sẽ đổ về và giá cổ phiếu sẽ tăng từ đây đến năm 2024".