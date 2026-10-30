Bí quyết làm kinh tế hiệu quả của chàng thanh niên người Thái

Từ những khó khăn ban đầu trong chăn nuôi, anh Lô Văn Danh, dân tộc Thái, ở bản Tạt, xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An, đã từng bước tìm hướng phát triển kinh tế gia đình bằng cách học hỏi kỹ thuật, cải tạo chuồng trại và áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. Mô hình chăn nuôi tổng hợp mang lại lợi nhuận hơn 130 triệu đồng mỗi năm, trở thành kinh nghiệm để nhiều người dân địa phương tham khảo, học tập…

Anh Danh lựa chọn giống gà Mía có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu miền núi. Ảnh: Thanh Ngọc

Ở bản Tạt, xã Yên Hòa, anh Lô Văn Danh được biết đến là một thanh niên cần cù, chịu khó và ham học hỏi trong phát triển kinh tế gia đình. Sinh ra trong điều kiện kinh tế còn nhiều thiếu thốn, cuộc sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, anh luôn trăn trở tìm cách nâng cao thu nhập ngay trên quê hương mình.

TỪ NHỮNG LẦN THẤT BẠI ĐẾN HƯỚNG ĐI MỚI

Nghĩ là làm, anh Danh bắt tay xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp. Tuy nhiên, những ngày đầu khởi nghiệp không hề dễ dàng. Do thiếu kiến thức và kinh nghiệm, đàn vật nuôi thường xuyên gặp dịch bệnh, chi phí phát sinh, hiệu quả kinh tế chưa cao. Những khó khăn ấy khiến anh nhận ra rằng, muốn chăn nuôi bền vững, chỉ cần cù thôi chưa đủ mà còn phải nắm vững kỹ thuật, biết cách phòng bệnh và tổ chức sản xuất phù hợp.

Từ đó, anh chủ động tham gia các lớp tập huấn do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An tổ chức, đồng thời tìm đến những mô hình chăn nuôi hiệu quả trong tỉnh để học hỏi kinh nghiệm. Những kiến thức được tiếp thu giúp anh từng bước thay đổi cách làm, từ lựa chọn con giống, chăm sóc vật nuôi đến vệ sinh chuồng trại và phòng, chống dịch bệnh.

Mỗi năm, gia đình anh Danh nuôi 2 lứa gà thịt, mỗi lứa khoảng 700 con. Ảnh: Thanh Ngọc

Thay vì duy trì phương thức chăn nuôi theo kinh nghiệm, anh Danh mạnh dạn cải tạo chuồng trại, điều chỉnh quy trình chăm sóc và áp dụng các biện pháp an toàn sinh học. Việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng được chú trọng nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi. Anh cũng chủ động tìm hiểu đặc điểm từng loại vật nuôi để lựa chọn phương án chăm sóc phù hợp với điều kiện khí hậu miền núi.

Nhờ kiên trì học hỏi và áp dụng tiến bộ kỹ thuật, mô hình chăn nuôi của gia đình anh từng bước ổn định. Từ những khó khăn ban đầu, anh dần tích lũy kinh nghiệm, mở rộng quy mô và hình thành hướng sản xuất kết hợp nhiều loại vật nuôi, góp phần giảm rủi ro và tạo nguồn thu nhập thường xuyên.

ĐA DẠNG VẬT NUÔI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ

Hiện nay, gia đình anh Lô Văn Danh duy trì mô hình chăn nuôi tổng hợp gồm gà thịt, lợn sinh sản, lợn thịt, cùng một số vật nuôi khác như cá, vịt và đuông dừa. Mỗi loại vật nuôi có thời gian sinh trưởng và chu kỳ thu hoạch khác nhau, giúp gia đình chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, hạn chế tình trạng phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất.

Với đàn gà thịt, anh lựa chọn giống gà Mía bởi khả năng thích nghi tương đối tốt với điều kiện khí hậu miền núi, sức đề kháng cao và chất lượng thịt được thị trường ưa chuộng. Mỗi năm, gia đình nuôi 2 lứa, mỗi lứa khoảng 700 con. Sau 3,5 - 4 tháng chăm sóc, gà đạt trọng lượng bình quân từ 2,3 - 2,5 kg/con.

Với giá bán dao động từ 100.000 - 110.000 đồng/kg, sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi lứa gà mang lại lợi nhuận khoảng 25 - 30 triệu đồng. Như vậy, riêng nguồn thu từ gà thịt đạt khoảng 50 - 60 triệu đồng mỗi năm.

Song song với đó, gia đình duy trì đàn lợn nái từ 4 - 5 con để chủ động nguồn giống, đồng thời nuôi khoảng 30 con lợn thịt mỗi lứa, với 2 lứa mỗi năm. Việc tự chủ một phần con giống giúp giảm chi phí đầu vào, đồng thời tạo điều kiện kiểm soát tốt hơn quá trình chăn nuôi.

Bình quân mỗi năm, gia đình xuất bán khoảng 25 - 30 con lợn thịt và lợn giống, mang lại lợi nhuận khoảng 50 - 60 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Trong quá trình chăm sóc, anh chú trọng theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi, vệ sinh chuồng trại và thực hiện các biện pháp phòng bệnh nhằm hạn chế thiệt hại, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Không chỉ tập trung vào gà và lợn, anh Danh còn tận dụng thời gian chờ vật nuôi đến kỳ xuất bán để phát triển thêm các mô hình nhỏ. Đáng chú ý là nuôi đuông dừa với quy mô 30 chậu. Sau khoảng 1 tháng chăm sóc, mô hình cho thu hoạch, đem lại nguồn thu khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng.

Theo anh Danh, việc kết hợp nhiều loại vật nuôi giúp gia đình có thêm nguồn thu, đồng thời chủ động hơn trong kế hoạch chi tiêu và tái đầu tư sản xuất. Tuy nhiên, để các mô hình phát huy hiệu quả, người chăn nuôi cần nắm chắc kỹ thuật, tính toán chi phí và lựa chọn quy mô phù hợp với khả năng của gia đình cũng như nhu cầu thị trường.

Nhờ tổ chức chăn nuôi theo hướng đa dạng, từng bước áp dụng tiến bộ kỹ thuật và chủ động phòng bệnh, mô hình của gia đình anh hiện mang lại tổng lợi nhuận hơn 130 triệu đồng mỗi năm. Kết quả này không chỉ giúp cải thiện đời sống gia đình mà còn cho thấy hiệu quả của việc thay đổi tư duy sản xuất, kết hợp kinh nghiệm thực tế với kiến thức khoa học kỹ thuật.

Chia sẻ về kinh nghiệm của mình, anh Danh cho rằng, muốn chăn nuôi đạt hiệu quả, trước hết phải lựa chọn con giống tốt, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh và thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại. Bên cạnh đó, người chăn nuôi cần chủ động tham gia tập huấn, cập nhật kỹ thuật mới, học hỏi những mô hình phù hợp và theo dõi biến động thị trường để điều chỉnh sản xuất.

Không giữ kinh nghiệm cho riêng mình, anh còn sẵn sàng chia sẻ cách làm với những người có nhu cầu tìm hiểu, phát triển kinh tế. Mô hình của gia đình anh vì thế trở thành địa chỉ để đoàn viên thanh niên và người dân trong bản đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm.

Anh Lô Văn Danh phát triển mô hình nuôi hươu lấy nhung. Ảnh: Thanh Ngọc

Ông Lương Văn Tân, Trưởng bản Tạt, nhận xét anh Lô Văn Danh là một trong những thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình tại địa phương. Theo ông Tân, nhờ tinh thần ham học hỏi, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi, mô hình của anh mang lại hiệu quả kinh tế ổn định. Anh cũng tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các hộ dân trong bản phát triển sản xuất, góp phần thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế tại địa phương.

Ở vùng miền núi còn nhiều khó khăn, việc tiếp cận kiến thức khoa học kỹ thuật và vận dụng vào sản xuất có ý nghĩa thiết thực đối với người dân. Mô hình chăn nuôi của anh Danh cho thấy, khi mạnh dạn đổi mới cách làm, chủ động học hỏi và biết tính toán hiệu quả kinh tế, thanh niên địa phương hoàn toàn có thể phát triển sinh kế ngay trên quê hương mình, từng bước nâng cao thu nhập và góp sức xây dựng bản làng ngày càng khởi sắc.