Người phụ nữ “đánh thức” đặc sản vùng cao quê nhà

Từ tình yêu với ruộng đồng quê hương, chị Phạm Thị Hảo, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hảo Anh, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai, đã mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng tầm gạo Séng Cù Mường Vi. Hành trình ấy không chỉ đưa đặc sản vùng cao đến gần hơn với người tiêu dùng mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho người nông dân.

Chị Phạm Thị Hảo (bên phải) giới thiệu sản phẩm gạo đặc sản quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Sinh ra và lớn lên tại thôn Lâm Tiến, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai, chị Phạm Thị Hảo sớm gắn bó với những mùa lúa vùng cao. Tình yêu nông nghiệp đã thôi thúc chị theo học chuyên ngành Nông nghiệp trồng trọt tại Trường Đại học Thái Nguyên.

ĐƯA CÔNG NGHỆ VÀO SẢN XUẤT

Năm 2003, sau khi tốt nghiệp đại học, chị trở về Lào Cai công tác tại Chi cục Thú y tỉnh, sau đó chuyển sang Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh. Tuy nhiên, khát vọng phát triển kinh tế từ nông sản quê hương đã đưa chị trở lại với ruộng đồng.

Sau thời gian phát triển trang trại chăn nuôi lợn quy mô 600-700 con, năm 2017, chị thành lập Tổ hợp tác cơ sở xay xát Hảo Anh. Đến năm 2019, chị cùng các hộ dân địa phương thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Hảo Anh với 7 thành viên.

Xác định gạo Séng Cù Mường Vi là sản phẩm chủ lực, chị Hảo lựa chọn hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ. Hợp tác xã hiện xây dựng vùng nguyên liệu khoảng 387ha, liên kết với nông dân tổ chức sản xuất theo quy trình thống nhất, từ khâu chọn giống, chăm sóc đến thu hoạch.

Vùng nguyên liệu lúa Séng Cù Mường Vi được tổ chức sản xuất theo quy trình thống nhất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm kiểm soát chất lượng ngay từ khâu canh tác, nâng cao giá trị nông sản.

Để nâng cao chất lượng sản phẩm, chị mạnh dạn đầu tư khoảng 4,5 tỷ đồng mua sắm máy cày, máy gặt, máy sấy, dây chuyền xay xát và đóng gói hiện đại. Việc cơ giới hóa giúp giảm sức lao động, chủ động khâu sau thu hoạch và kiểm soát chất lượng hạt gạo.

Theo chị Hảo, muốn nâng cao giá trị nông sản, người nông dân không thể chỉ quan tâm đến sản lượng mà cần chú trọng chất lượng, quy trình sản xuất và thị trường tiêu thụ. Vì vậy, hợp tác xã từng bước hướng dẫn các hộ sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu và xây dựng thương hiệu gạo Séng Cù Mường Vi.

CHUYỂN ĐỔI SỐ, MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG

Không chỉ đổi mới phương thức sản xuất, chị Hảo còn sớm nhận thấy chuyển đổi số là hướng đi quan trọng để đưa nông sản vùng cao tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Hợp tác xã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất, đơn hàng, vận chuyển và khách hàng; sử dụng điện thoại thông minh, camera giám sát và tem truy xuất nguồn gốc QR Code nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Đặc biệt, hợp tác xã xây dựng website, fanpage, quảng bá sản phẩm qua Facebook, Zalo và các sàn thương mại điện tử. Sàn giao dịch gaosengcumuongvi.vn cùng các kênh như VNPost, Shopee đã mở thêm cơ hội tiêu thụ gạo Séng Cù Mường Vi tại nhiều địa phương.

Gạo Séng Cù Mường Vi được giới thiệu, quảng bá trên các nền tảng số, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hiện khoảng 35% sản lượng sản phẩm của hợp tác xã được tiêu thụ qua các kênh thương mại điện tử. Gạo Séng Cù Mường Vi và gạo lứt Séng Cù Mường Vi cũng đã đạt chứng nhận OCOP 4 sao, tạo thêm lợi thế trong xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Nhờ tổ chức sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ, hợp tác xã đạt sản lượng xuất bán khoảng 260 tấn gạo mỗi năm, doanh thu khoảng 8 tỷ đồng. Mô hình tạo việc làm thường xuyên cho 9 lao động và khoảng 55 lao động thời vụ tại địa phương.

Đáng chú ý, vùng nguyên liệu của hợp tác xã có khoảng 100 hộ nông dân tham gia, trong đó hơn 80 phụ nữ được hỗ trợ việc làm và tạo cơ hội tăng thu nhập. Thông qua liên kết sản xuất, người dân được hướng dẫn kỹ thuật, từng bước thay đổi phương thức canh tác, nâng cao trách nhiệm đối với chất lượng sản phẩm.

Với những đóng góp trong phát triển sản xuất, liên kết nông dân và ứng dụng chuyển đổi số, năm 2026, chị Phạm Thị Hảo được công nhận là Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới.

Chị Phạm Thị Hảo (đứng giữa) được vinh danh là Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới năm 2026, ghi nhận những đóng góp trong phát triển sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và ứng dụng chuyển đổi số.

Với chị Hảo, hành trình nâng tầm hạt gạo Séng Cù Mường Vi vẫn còn nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, từ những thửa ruộng vùng cao, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuẩn hóa quy trình sản xuất và mở rộng thị trường số đang từng bước tạo nên chuỗi giá trị nông sản bền vững.

Từ tâm huyết của người phụ nữ gắn bó với ruộng đồng, hạt gạo Séng Cù không chỉ được nâng cao giá trị kinh tế mà còn trở thành niềm tự hào của vùng đất Mường Vi, mở ra cơ hội phát triển sinh kế cho người dân địa phương.