Biến động các loại tiền tệ từ đầu năm, đồng real Brazil tăng mạnh nhất

Ngọc Trang

29/09/2025, 18:14

Đồng USD đang trải qua năm suy yếu nhất trong hơn 2 thập kỷ, với tỷ giá giảm khoảng 10% từ đầu năm đến nay. Hầu hết các đồng tiền lớn khác đều tăng giá so với USD, cho thấy sự dịch chuyển về thương mại, chính sách và tâm lý nhà đầu tư đang định hình lại thị trường ngoại hối toàn cầu.

Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện mức biến động của một số đồng tiền lớn so với USD, từ ngày 1/1/2025 đến ngày 19/9/2025.

VnEconomy

Theo đó, đồng real của Brazil tăng 15,4% so với USD, mức tăng mạnh nhất trong số các đồng tiền được phân tích. Đồng franc Thụy Sỹ, euro và peso Mexico đều tăng hai con số, lần lượt là 12,4%, 11,9% và 11,6%. Đồng rand Nam Phi, bảng Anh và yên Nhật tăng từ 6-8%.

Ngược lại, vẫn có nhiều đồng tiền giảm giá so với USD như rupee Ấn Độ (-2,7%), rupiah của Indonesia (-2,5%) và lira Thổ Nhĩ Kỳ (-16,9%).

đồng tiền Euro franc Thụy Sỹ real Brazil thế giới tiền tệ
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy