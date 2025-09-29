Đồng USD đang trải qua năm suy yếu nhất trong hơn 2 thập kỷ, với tỷ giá giảm khoảng 10% từ đầu năm đến nay. Hầu hết các đồng tiền lớn khác đều tăng giá so với USD, cho thấy sự dịch chuyển về thương mại, chính sách và tâm lý nhà đầu tư đang định hình lại thị trường ngoại hối toàn cầu.

Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện mức biến động của một số đồng tiền lớn so với USD, từ ngày 1/1/2025 đến ngày 19/9/2025.

Theo đó, đồng real của Brazil tăng 15,4% so với USD, mức tăng mạnh nhất trong số các đồng tiền được phân tích. Đồng franc Thụy Sỹ, euro và peso Mexico đều tăng hai con số, lần lượt là 12,4%, 11,9% và 11,6%. Đồng rand Nam Phi, bảng Anh và yên Nhật tăng từ 6-8%.

Ngược lại, vẫn có nhiều đồng tiền giảm giá so với USD như rupee Ấn Độ (-2,7%), rupiah của Indonesia (-2,5%) và lira Thổ Nhĩ Kỳ (-16,9%).