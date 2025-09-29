Giới phân tích dự báo đồng euro còn tăng giá

Đồng euro đang trải qua đợt tăng giá mạnh nhất kể từ năm 2017 và giới phân tích dự báo xu hướng tăng này còn tiếp diễn, vì nhu cầu phòng hộ tỷ giá đồng USD của nhà đầu tư trên toàn cầu phản ánh khả năng đồng tiền chung châu Âu sẽ sớm vượt mốc 1,2 USD đổi 1 euro.

Năm nay, euro đã tăng giá hơn 12% so với đồng bạc xanh nhờ một loạt yếu tố hỗ trợ bao gồm lạc quan về tăng trưởng kinh tế khu vực eurozone và mối lo ngại rằng các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tạo ra điều mà Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde gọi là “thời khắc euro toàn cầu”. Trong tháng 9 này, đồng euro có thời điểm đạt mức cao nhất trong 4 năm, với 1 euro tương đương 1,19 USD. Gần đây, euro giảm giá về mức 1,17 USD.

Các ngân hàng đầu tư lớn gồm Goldman Sachs, JPMorgan Chase và UBS nhận định đồng euro sẽ vượt mức 1,2 USD trong những tháng tới do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất.

Một yếu tố quan trọng để đồng euro tăng giá so với USD là việc nhà đầu tư đổ xô phòng hộ tỷ giá USD thông qua những hợp đồng mà về thực chất chính là đặt cược vào sự tăng giá của euro so với USD - theo tờ báo Financial Times.

Chiến lược gia Peter Schaffrik của công ty RBC Capital Markets nhận định những gì đang được nhìn thấy mới chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm” trong việc nhà đầu tư toàn cầu phòng hộ tỷ giá USD cho các vị thế tài sản USD của họ. “Đó là những gì đang chi phối sự suy yếu của đồng USD mà chúng ta đang thấy, và chuyện này sẽ còn tiếp diễn”, ông nói thêm.

Đặc biệt, các nhà phân tích chỉ ra rằng các quỹ lương hưu lớn ở một số quốc gia đang nâng mức phòng hộ tỷ giá USD từ mức thấp. Vì lý do này, Goldman Sachs dự báo euro đạt mức 1,25 USD trong vòng 12 tháng tới; JPMorgan Chase dự báo mốc 1,22 USD đổi 1 euro trước khi kết thúc tháng 3/2025; còn UBS Investment Bank kỳ vọng mốc 1,23 USD/euro trước cuối năm nay.

Bình quân, các ngân hàng đầu tư dự báo đồng euro vượt mức 1,2 USD trong quý 3 năm nay - theo số liệu do hãng tin Bloomberg tổng hợp. Sự tăng giá của đồng tiền chung sẽ gia tăng áp lực đối với các nhà xuất khẩu trong eurozone, đồng thời là một phép thử về mức độ thoải mái của ECB với sự tăng giá của đồng tiền.

Chi phí đối với nhà đầu tư châu Âu khi họ phòng hộ tỷ giá USD có sự ràng buộc chặt chẽ với lãi suất ở Mỹ, mà lãi suất Mỹ được dự báo sẽ giảm trong thời gian 1 năm tới, thu hẹp khoảng cách với lãi suất chính sách của ECB. Các chuyên gia về tỷ giá hối đoái nói rằng chênh lệch lãi suất giảm sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động phòng hộ tỷ giá USD.

“Khi khoảng cách lãi suất thu hẹp, việc phòng hộ tỷ giá sẽ trở nên hấp dẫn hơn”, chuyên gia Jackie Bowie của công ty tư vấn Chatham Financial nhận xét với Financial Times.

Hiện tại, các nhà xuất khẩu của châu Âu đã lên tiếng cảnh báo về tác động tiêu cực của tỷ giá euro tăng đối với lợi nhuận của họ, cho rằng tình trạng tăng giá của đồng euro càng kéo dài họ sẽ càng gặp nhiều khó khăn. Trong trường hợp đồng euro vượt mức 1,2 USD, một câu hỏi lớn sẽ đặt ra đối với ECB là liệu cơ quan này có nên cắt giảm lãi suất xuống sâu hơn để kiềm chế đà tăng của đồng tiền, xét tới khả năng áp lực lạm phát ở eurozone sẽ giảm xuống do euro mạnh lên.

Diễn biến tỷ giá euro/USD trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/euro - Nguồn: Trading Economics.

Chiến lược gia trưởng Tomasz Wiedladek của công ty T Rowe Price nhận định mốc 1,2 USD/euro vẫn là một ranh giới đối với ECB. Hồi tháng 7, ông Luis de Guindos, một nhà thiết lập lãi suất của ECB, nói rằng việc tỷ giá vượt mốc đó sẽ gây ra sự “phức tạp lớn hơn nhiều”.

Nhưng chiến lược gia trưởng Dominic Bunning của ngân hàng Nomura lại cho rằng việc tỷ giá đồng euro tăng từ tốn sẽ không phải là một vấn đề đáng lo ngại lớn đối với các nhà hoạch định chính sách ECB, xét tới việc tỷ giá tăng như vậy sẽ giúp bù trừ áp lực lạm phát đến từ sự gia tăng của nhu cầu trong nền kinh tế. Ông nói thêm rằng mối lo lớn hơn là “nếu euro tăng giá nhanh đúng vào lúc nhu cầu suy yếu, dẫn tới làm trầm trọng thêm khuynh hướng thiểu phát”.

Cũng có một số ngân hàng đưa ra dự báo tỷ giá euro theo chiều hướng khác. Citi nhận định euro sẽ giảm về mốc 1,1 USD trong 6-12 tháng tới “do những dấu hiệu về sự tăng tốc trở lại của nền kinh tế Mỹ”.

Nhìn trong dài hạn, giới phân tích đề cập đến xu hướng đa dạng hóa tài sản khỏi đồng USD, một yếu tố được cho là sẽ có lợi cho đồng euro. Theo kết quả khảo sát được tổ chức nghiên cứu OMFIF công bố vào tháng 6 năm nay, các ngân hàng trung ương có ý định tăng phân bổ tài sản vào euro trong 2 năm tới.

“Sự tăng giá của đồng euro là một câu chuyện mang tính cấu trúc, vì các nhà quản lý dự trữ ngoại hối đã bắt đầu dịch chuyển khỏi các tài sản Mỹ và Fed giảm lãi suất”, ông Wieladek nói.