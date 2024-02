Biên EBITDA tăng liên tục 4 quý, WinCommerce muốn mở thêm 700 cửa hàng

GIỮ THỊ PHẦN CHO DOANH NGHIỆP VIỆT

Hiện, tổng quy mô thị trường bán lẻ Việt Nam đạt khoảng trên 140 tỷ USD, dự báo sẽ tăng lên khoảng 350 tỷ USD vào năm 2025. Con số này sẽ đóng góp khoảng 59% GDP cả nước. Ngành bán lẻ cũng là ngành có tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP của đất nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế theo hướng gia tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ.

Vì thế, thị trường bán lẻ nước ta có sức hút với cả doanh nghiệp trong và ngoài nước nước, tạo nên môi trường cạnh tranh giành thị phần đầy cam go. Đây vừa là thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp Việt ngày càng phải tối ưu, hoàn thiện mô hình kinh doanh để có được lòng tin người tiêu dùng nước nhà.

Theo đó, WinCommerce (WCM), doanh nghiệp sở hữu điểm bán có quy mô lớn nhất nước là một trong những điểm sáng của thị trường bán lẻ Việt Nam. Trong năm 2023, song song với hoạt động hướng về văn hóa “Người Việt dùng hàng Việt” như phát triển nhãn hàng riêng, giữ thị phần bán lẻ cho doanh nghiệp nội, đơn vị này còn tích cực triển khai nhiều chiến lược đồng hành cùng người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

BIÊN EBITDA TĂNG LIÊN TỤC 4 QUÝ LIÊN TIẾP

Theo số liệu từ báo cáo tài chính của Masan, bất chấp môi trường vĩ mô đầy thách thức, sau khi đạt mức hòa vốn EBIT trong quý 3/2023 (Lần đầu tiên sau giai đoạn COVID-19), WCM vẫn gặt hái lợi nhuận trong quý 4/2023 với EBIT tăng nhẹ trên toàn mạng lưới và biên EBITDA (Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao) được cải thiện lên 3,2%, tăng liên tục 4 quý liên tiếp kể từ đầu năm. Biên lợi nhuận sau thuế (LNST) của nhóm cửa hàng tiện lợi LFL (Nhóm cửa hàng mở trước 2022 và vẫn đang hoạt động) đạt 3,7% trong quý 4/2023.

Doanh thu của WCM đạt 30.054 tỷ đồng trong năm 2023 và 7.653 tỷ đồng trong quý 4 năm 2023 tăng lần lượt 2,3% và 3,0% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ tác động tích cực của việc mở cửa hàng mới, sự tăng trưởng mạnh mẽ của các của hàng được chuyển đổi và thành công trong việc nâng cấp mô hình cửa hàng.

Khu vực rau củ phong phú tại siêu thị WinMart.

LỜI GIẢI CHO MÔ HÌNH CỬA HÀNG TĂNG TRƯỞNG

Năm 2023 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của WCM, lần đầu tiên sau giai đoạn Covid, doanh nghiệp đạt biên EBIT hòa vốn. Ngoài ra, WCM còn ghi nhận LNST nhóm sản phẩm hàng bách hóa đạt con số dương trong quý 4/2023, là cột mốc quan trọng cho lộ trình đạt mức hòa vốn LNST cả năm của WCM.

Đóng góp không nhỏ vào kết quả tích cực này là công tác tối ưu hóa các mô hình cửa hàng tăng trưởng trong suốt năm qua cuả WCM.

Theo đó, WCM kết thúc năm 2023 với 312 cửa hàng tiện lợi (WinMart+) nâng tổng số điểm bán trên toàn quốc lên 3.633, giữ vững vị thế chuỗi bán lẻ có quy mô lớn nhất Việt Nam. Nhận thấy khả năng sinh lời vượt trội của các cửa hàng được chuyển đổi, WCM tăng tốc việc cải tạo cửa hàng.

Xuyên suốt năm 2023, WCM có tổng cộng 1.615 cửa hàng được nâng cấp, chiếm 46% mạng lưới cửa hàng tiện lợi. Riêng trong nửa cuối năm 2023, WCM đã cải tạo 309 cửa hàng WIN và 1.100 cửa hàng WinMart+ Nông thôn, vượt kế hoạch ban đầu là 250 cửa hàng WIN và 676 cửa hàng WinMart+ Nông thôn. Các mô hình cửa hàng mới đều ghi nhận kết quả tích cực.

Cụ thể, đối với mô hình cửa hàng WIN, tăng trưởng LFL đạt -4,8% trong tháng 2/2023 so với cùng kỳ đã tăng lên +4,9% trong tháng 12/2023 so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, mô hình cửa hàng chi phí thấp, WinMart+ Nông thôn đã cải thiện tăng trưởng LFL từ mức -13,4% so với cùng kỳ trong tháng 2/2023 lên +4,9% trong tháng 12/2023 so với cùng kỳ.

Đóng góp vào kết quả tích cực của WCM là bộ phận logistics nội bộ của Masan, Supra, đã xử lý hiệu quả ~50% hàng hóa của WCM, giúp giảm chi phí trên mỗi đơn vị. Cụ thể, chi phí logistics trên mỗi đơn vị giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái đối với cả sản phẩm khô và hàng tươi sống. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, WCM và Supra đang hợp tác triển khai hợp lý hóa và số hóa toàn hệ thống cung ứng.

Trong năm 2024, WCM dự kiến đạt doanh thu thuần từ 32.500 đến 34.000 tỷ đồng, tăng lần lượt so với cùng kỳ từ 8% đến 13%. Doanh nghiệp dự kiến mở mới từ 400 đến 700 cửa hàng mới. Chương trình hội viên WIN dự kiến sẽ thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng và bắt đầu gặt hái doanh thu thông qua quảng cáo và các giải pháp thấu hiểu người tiêu dùng cho các nhãn hàng.



Thông qua kết quả hoạt động của các mô hình cửa hàng, có thể nhận thấy tình hình kinh doanh của WCM đang trên đà ổn định và hứa hẹn bứt phá từ năm nay. Đây là dấu hiệu rõ ràng của một mô hình mang lại lợi nhuận bền vững, giúp giữ thị phần bán lẻ cho doanh nghiệp Việt, và là cột mốc quan trọng mang lại niềm tin cho ban lãnh đạo về đà tăng trưởng được tiếp diễn trong năm 2024.