Blog chứng khoán: Bão đã tan?

Thanh khoản là từ khóa quan trọng nhất trong giao dịch hôm nay. Trong bối cảnh bán tháo trắng bên mua, tiền lớn vào rất dễ nhận. Những cổ phiếu chịu vạ lây do ảnh hưởng giải chấp chéo mà hoạt động cơ bản không liên quan đồng loạt được mua mạnh. Đó là thông điệp khá thuyết phục.

Khối lượng cổ phiếu rất lớn được trao tay phiên này đã giải tỏa sức ép thanh khoản trên thị trường. Như đã nói nhiều lần, lượng cổ phiếu ngày càng nhiều trong khi tiền ngày một giảm thì cách duy nhất để cân bằng là giá phải thật thấp. 1,2 tỷ cổ phiếu hôm nay chỉ khoảng 16,4k tỷ (3 sàn) trong khi cũng lượng tương đương trên đỉnh, cần 30-40k tỷ.

Thị trường vẫn bị bán tháo đầu ngày. Đến 10h30 VNI có tín hiệu thoát đáy, nhưng vẫn giảm khoảng 3%, VN30 giảm hoảng 3,11%. Tuy nhiên thanh khoản đã cao hơn tầm 40% so với cùng thời điểm. Trong 30 phút kế tiếp thanh khoản tăng gấp đôi.

Thực ra chỉ cần quan sát các cổ phiếu cơ bản tốt bị bán sàn và được quét sàn quy mô lớn cũng đã là tín hiệu đáng chú ý. Lực cầu được bổ sung bằng lượng tiền chờ mua đang sẵn sàng. Độ rộng thay đổi cũng là tín hiệu nữa, xác nhận trạng thái bắt đáy diễn ra trên diện rộng chứ không chỉ là kéo trụ.

Nói chung có nhiều tín hiệu trong giao dịch báo hiệu sớm sự đột biến hôm nay. Căn bản nhất là lòng tham nổi lên và khả năng chấp nhận rủi ro thay đổi. Cũng mới hôm qua, giá tương đương mức trần hôm nay vẫn có bán tháo la liệt. Đó chính là vẻ đẹp của thị trường chứng khoán, khi nỗi sợ hãi hoảng loạn của của người này là cơ hội cho người khác. Không phải ai cũng thua lỗ, mất vốn trong xu hướng giảm vừa rồi và những ai giữ được tiền đang đứng trước cơ hội rất lớn, ít nhất là rủi ro cũng thấp nhất trên thị trường.

Thị trường đã tạo đáy phiên hôm nay hay chưa vẫn không thể chắc chắn được. Nhiều thông tin ủng hộ kỳ vọng những lo ngại đang khiến thị trường chao đảo sẽ được giải quyết. Tuy vậy đặt kỳ vọng quá cao thì dễ thất vọng, thanh khoản phải được tháo gỡ từ gốc, việc tăng room tín dụng cuối năm chỉ mang tính “trợ thở” cho đến đầu năm sau. Những vướng mắc căn bản của thị trường trái phiếu doanh nghiệp không dễ vượt qua trong thời gian ngắn.

Tuy vậy thị trường chứng khoán có thể phản ánh trước kỳ vọng, cộng với nhiều cổ phiếu tốt đang ở giá rất thấp. Dòng tiền dễ chấp nhận rủi ro hơn nếu có kỳ vọng để chờ đợi. Dòng tiền đang thay đổi, lượng cổ phiếu lớn bắt đầu được giải phóng. Cần thêm nhiều phiên để chắc chắn đây là một đợt mua gom tích luỹ tạo đáy đủ tin cậy, còn trong ngắn hạn chỉ nên đặt mục tiêu là một nhịp nảy giá. Phiên hôm nay quán tính giao dịch quá mạnh, thị trường quá hưng phấn nên mọi tín hiệu trên bảng điện đều tốt cả. Sau đêm nay và vài đêm nữa thị trường sẽ bình tĩnh lại, khi đó bảng điện đáng tin cậy hơn.

Thị trường phái sinh hôm nay có một nhịp cắt lỗ dữ dội của đội Short. F2 mở ra cơ hội Long tuyệt vời và tín hiệu thanh khoản trên thị trường cơ sở khớp với một đợt co basis dưới mức bình quân. Nếu thị trường được đánh lên, basis -11 điểm là phần premium quá đẹp. Nhịp tăng dựng đứng trước 11h đã co basis lại còn không đáng kể. Đó là đoạn đẹp nhất của bên Long và có sự trợ lực của Short cover. Cuối phiên, cả F1 lẫn F2 đều đảo basis sang dương. Tuy nhiên basis có thể sẽ sớm co lại trong phiên tới, vì vậy không nhất thiết phải giữ qua đêm. Chiến lược ngày mai là Long trước Short sau.

VN30 chốt hôm nay tại 940.29. Cản gần nhất ngày mai là 946; 954; 961; 968; 977; 982. Hỗ trợ 935; 926; 922; 918; 907; 898; 892.

F2 hôm nay phải trả giá vì basis.

