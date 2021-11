Blog chứng khoán: Đạp trụ chớp nhoáng, phái sinh rất đẹp

Hôm nay là ngày khối lượng cổ phiếu lớn hôm tạo đỉnh thanh khoản có thể bán được. Một số cổ phiếu lớn bất ngờ bị ép mạnh, “lái” các chỉ số rất nhanh tạo cơ hội lớn trên thị trường phái sinh.

Vòng T3 đầu tiên thường là cơ hội để thử thách độ “chắc tay” của người cầm cổ. Thực ra áp lực lớn nhất nằm ở các mã vừa và nhỏ vì nhóm này tăng mạnh trong ngắn hạn, chứ không phải blue-chips. Tuy nhiên để điều tiết chỉ số thì phải là các mã lớn.

VNI và VN30 cũng như các chỉ số khác đều chịu tác động ở đợt ép trụ chiều nay, dù mức độ có khác nhau. VN30 tổn hại nhiều nhất khi giảm qua cả tham chiếu khoảng 0,2%. Hầu hết các cổ phiếu đều biến động trong nhịp trượt giảm này, nhưng tác động chính chỉ là một số mã như VHM, GAS, VNM, VCB, HPG, CTG, VPB.

Điểm đáng chú ý là không nhiều cổ phiếu lớn giảm giá (so với tham chiếu) ở nhịp này, mà có cả các mã co hẹp mức tăng. Hiệu quả điểm số thì vẫn vậy, nhưng tổn hại ở cổ phiếu thì khác nhau. Do đó các nhịp ép trụ không đáng sợ.

Một điểm nữa là các cổ phiếu blue-chips nhìn chung không lời lãi gì nhiều mấy ngày qua, vì vậy sức ép từ những người cầm cổ cũng không lớn. Thực tế là tâm lý người có lãi lớn lại yếu hơn người lỗ hoặc không có lãi, vì tâm lý bảo toàn lợi nhuận dễ thúc đẩy bán ra hơn là gồng lỗ. Từ góc độ này thì thị trường hôm nay tích cực, vì hầu hết các cổ phiếu – đặc biệt nhóm đầu cơ nóng – lại tỏ ra mạnh mẽ, phục hồi rất nhanh và hút được dòng tiền vào bắt đáy.

Đối với các blue-chips thì tình thế không có gì mới, vẫn chỉ là lình xình đi ngang với đa số. Nhóm này triển vọng sẽ còn gây đọng vốn dài. Hôm nay thanh khoản VN30 tăng mạnh 34% so với phiên trước lên hơn 10,3k tỷ do xuất hiện giao dịch lớn của SSI, TCB, STB, VNM. Nhóm này có nhịp trượt khá mạnh cùng với chỉ số, nhưng phục hồi cũng ấn tượng cuối phiên. Như vậy thanh khoản gia tăng có yếu tố bắt đáy và đó là tín hiệu mạnh.

Tín hiệu mạnh hơn vẫn ở các cổ phiếu vừa và nhỏ, thời điểm hồi giá nhanh hơn, mức tăng mạnh hơn và thanh khoản rất cao. Hôm nay 64% giá trị sàn HoSE nằm ngoài rổ VN30 và nếu nhìn từ phiên T3 kỷ lục thanh khoản ở midcap, smallcap thì đã có một lượng lớn cổ phiếu được giữ lại. Không bán ở nhịp T3 đầu tiên dù biên lợi nhuận lớn nghĩa là kỳ vọng còn cao hơn nữa, đặc biệt khi hai nhóm này cũng có một đợt tụt dốc dưới sức ép của VNI và các trụ.

Nói tóm lại thị trường vẫn đang có được dòng tiền mạnh mẽ và chưa có biểu hiện gì là khối lượng cổ phiếu làm bão hòa sức mua. Bên cầm cổ vẫn đang ủng hộ bằng quyết định giữ hàng dài thêm và không bán ra nhiều ở các nhịp giảm. Điều này mở đường cho đà đi lên kéo dài thêm.

Thị trường phái sinh hôm nay không có cơ hội rõ ràng nào cho phía Long vì không có setup nào đạt chuẩn. Basis buổi sáng quá rộng trong khi VN30 cũng đi luẩn quẩn quanh 1535.xx. Nhịp tăng vượt 1535 ngay đầu phiên chiều diễn ra rất nhanh vì vậy chỉ có thể canh Short với basis rộng như vậy. VN30 va chạm vào 1541.xx với basis hơn 3 điểm là một setup tốt khi chỉ số không vượt được 1541.xx.

Nhịp ép trụ chiều nay phát tín hiệu sớm nhất và rõ nhất là ở VPB và TCB, hai trụ rất lớn của VN30. Các mã khác đều muộn hơn một nhịp tầm 3-4 phút. Mặc dù nhiều mã bị ép từ vùng tăng giá và thậm chí còn không giảm, nhưng với phái sinh, biên dao động quan trọng hơn tham chiếu, vì kết quả cuối cùng vẫn là chỉ số biến động, bất kể là vùng trên hay dưới tham chiếu. VN30 bị đè thẳng xuống 1530.xx và nảy lên rất đẹp.

Nếu quan sát thì có thể thấy nhịp giảm của VN30 từ 1541.xx xuống 1535.xx còn zigzag, nhưng nhịp giảm từ 1535.xx xuống 1530.xx thì thẳng băng. Sức ép đã mạnh hơn và điều đó là cần thiết nếu muốn thu hẹp hơn mức chênh lệch basis.

Kiểu dao động này có thể sẽ còn lặp lại vì hiện áp lực để gãy xu hướng là rất thấp do dòng tiền quá mạnh. Basis dương quá rộng nên biên độ để Long bị hạn chế, trong khi Short cần sức ép từ các trụ. Vì vậy chiến lược giao dịch vẫn là Long khi có cơ hội và cảnh giác, canh Short khi basis mở rộng. Nhóm trụ của VN30 cần quan sát chặt chẽ tại các ngưỡng cản.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1535.66. Cản gần nhất ngày mai là 1536; 1541; 1547; 1550; 1554; 1561; 1566. Hỗ trợ: 1530; 1522; 1520; 1515; 1507; 1502.

Basis rộng nên VN30 dễ xuất hiện các nhịp ép trụ.

