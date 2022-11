Blog chứng khoán: Găm hàng T2, rung lắc sẽ mạnh

Thị trường đã không có phiên chiều xả T+2,5 như dự kiến, thường sẽ được đẩy hẳn sang T+3 và cuối tuần sẽ xuất hiện nhiều phân tích có lợi nói dựa theo diễn biến nay. Buổi sáng đã có những đợt bán sớm để chờ mua lại trong buổi chiều, nhưng lực mua có vẻ sốt ruột hơn dự kiến.

Thực ra áp lực bán tăng là có, cổ phiếu lẫn chỉ số lao dốc đáng kể từ sáng tới hơn 1h30 chiều. Cầu vào mua chọn lọc các cổ phiếu cơ bản tốt không liên quan gì đến bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp và “vô tình” có hiệu lực tốt đối với chỉ số. VNI lẫn VN30 đều hồi lên mạnh mẽ.

Cả hai chỉ số này kịp xanh trong đợt ATC nhờ cú đẩy quyết định của vài trụ: Đáng kể là VIC được kéo vọt tăng 1,55% so với tham chiếu nhưng thực chất là tăng 3,3% riêng đợt ATC. VCB tuy nhảy về tham chiếu nhưng cũng là tăng 3,1%. VHM tăng 1,91% vượt qua tham chiếu 0,1%. MSN nhảy 3,47%... Những cổ phiếu này kéo VN30 khoảng 8,4 điểm đợt ATC, kéo VNI khoảng 8,3 điểm, vừa đủ để thiết lập phiên tăng thứ 3 liên tiếp và có biên độ phục hồi cỡ 3,15% từ đáy của VNI và 3,2% của VN30.

Nói tóm lại, các chỉ số được đẩy mạnh lên cuối phiên đã tạo nên hình mẫu nến kỹ thuật đẹp vừa đủ, các chỉ báo kỹ thuật vẫn tiếp tục củng cố tín hiệu. Thanh khoản khá cao hôm nay cũng một phần nhờ HPG giao dịch cao kỷ lục gần 1,5k tỷ đồng.

Dù vậy giao dịch hôm nay không xấu. Dòng tiền vào mua các cổ phiếu chọn lọc là rất đáng chú ý. Chỉ số có thể nhiễu một chút do đẩy trụ cuối phiên, nhưng nhiều cổ phiếu có dòng tiền thực, quét hàng và đẩy giá lên với thanh khoản cao. Những cổ phiếu bị tác động phụ từ căng thẳng thanh khoản trên thị trường trái phiếu vẫn có chất lượng khác biệt từ hoạt động kinh doanh bình thường, chỉ là các động lực thị trường khiến giá rơi quá sâu. Do đó luôn có dòng tiền canh me mua vào và thường sẽ là các mã có sức bật tốt, chống chọi tốt nhất ở các nhịp rung lắc.

Tùy vào khả năng chấp nhận rủi ro, việc thị trường rung lắc giai đoạn này có thể canh mua dần giá thấp. Biên độ tăng lớn tạo điều kiện trading trong ngày, nhưng tổng thể vị thế hoặc là giữ nguyên, hoặc là mua ròng. Thị trường sẽ còn nhiều nhịp rung lắc mạnh, vừa để giũ hàng, vừa tạo điều kiện để giảm giá vốn. Điều quyết định cuối cùng vẫn là mức giá vốn trung bình của một vị thế là bao nhiêu.

Cho đến hôm nay tâm lý thị trường vẫn khá tốt, thể hiện ở lượng hàng về bán giá thấp không nhiều. Buổi sáng lực ép bán tăng chủ yếu từ những người muốn chốt lời sớm và canh mua lại. Tuy nhiên không phải lúc nào T+2,5 cũng dễ đoán, thậm chí nhiều phiên chiều hàng về giá còn lên cao hơn nữa để kích thích tâm lý. Điều quan trọng là hàng nằm trong tay những người tự tin thì T+ bao nhiêu không phải là quan trọng. Những nhịp rung lắc tới đây sẽ kiểm tra lượng hàng này.

Vẫn giữ quan điểm là canh mua dần, chọn giá ở nhịp điều chỉnh, mua từng phần, có điều kiện thì trading giảm giá vốn từng món nhưng nên gia tăng dần vị thế chứ không nên giảm. Tổng thể danh mục không nên quá 50% vốn.

Thị trường trong tuần tới sẽ cần có thêm các thông tin cụ thể về giải pháp tháo gỡ thanh khoản. Hiện phản ứng mới là từ tâm lý được giải tỏa. Các yếu tố kỹ thuật của gói giải pháp sẽ được mổ xẻ nếu có. Việc kỳ vọng một “gói giải cứu” sẽ là không thực tế. Mặt khác dòng tiền vào nối tiếp sau đây mới mang tính quyết định.

Thị trường phái sinh hôm nay buổi sáng dễ đoán hơn buổi chiều. VN30 cầm cự tốt đến khoảng 10h30 nhưng lại tạo 3 đỉnh không qua được mốc 968.xx. F1 co basis khá mạnh xuống dưới -3 điểm là cơ hội Short rất tốt với điểm cắt lỗ là VN30 vượt 968.xx cũng là 2 đỉnh đầu phiên. Thường sẽ có đợt bán buổi sáng để chờ mua lại buổi chiều vì rủi ro hàng về bị xả là cao. Thị trường sau đó chịu tác động của các giao dịch chạy trước này đến tận 1h30, VN30 xuống gần mốc giảm tối đa dự kiến là 938.xx trước khi các trụ được kéo mạnh lên.

Phiên chiều hầu hết các nhịp Short phải cắt lỗ, chủ yếu do cung không mạnh như dự kiến và cầu mua nâng giá. Các điểm Short cũng trôi qua rất nhanh và F1 đều phản ứng trước, như lúc VN30 va vào 968.xx hay 977.xx, basis chiết khấu mở rộng quá sớm.

Với lượng hàng tiếp tục được tích lũy lại, khả năng cao mức độ rung lắc sẽ diễn ra mạnh hơn từ phiên tới. Chiến lược là canh Short.

VN30 chốt hôm nay tại 971.2, Cản gần nhất phiên kế tiếp là 977; 982; 990; 997; 1006; 1010. Hỗ trợ 965; 958; 952; 946; 937; 931.

F1 buổi chiều chạy cuồng lên theo nhịp đánh rất dốc của VN30.

