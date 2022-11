Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 11/2022?

Mặc dù lãi suất huy động đã quay lại vùng trước dịch Covid-19, thế nhưng cuộc đua hút tiền vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Kể từ cuối tháng 10 đến nay, biểu lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại tiếp tục được điều chỉnh theo hướng tăng lên.

LÃI SUẤT 9%/NĂM KHÔNG CÒN HIẾM

Gần nhất, VietinBank đã cập nhật lãi suất tiền gửi theo hình thức trực tuyến. Lãi suất cao nhất tại VietinBank đã lên 8,2%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng, 18 tháng, 24 tháng khi khách hàng gửi tiền online. Ngoài ra, VietinBank còn tăng lãi suất kỳ hạn dưới 6 tháng lên mức tối đa cho phép của Ngân hàng Nhà nước là 6%/năm.

Ngân hàng Techcombank cũng tăng thêm lãi suất huy động thêm 0,3%/năm. Theo đó, lãi suất tiền gửi bằng tiền đồng lên mức cao nhất là 9%/năm ở kỳ hạn 12 tháng trở lên, đối với kỳ hạn từ 6 - 11 tháng là 8,7%/năm, còn dưới 6 tháng lên 6%/năm. Đây là lần thứ 4 trong tháng 11, ngân hàng này thay đổi lãi suất huy động tiền đồng theo xu hướng đi lên.

Tương tự, VPBank đã cập nhật biểu lãi suất tiết kiệm mới. Lãi suất tiết kiệm cao nhất của VPBank là 9%/năm, áp dụng cho khách hàng ưu tiên gửi tiết kiệm theo hình thức trực tuyến, kỳ hạn từ 18 tháng, không phân biệt số tiền gửi. Trong khi với khách hàng thông thường, lãi suất cao nhất là 8,9%/năm.

Nhiều ngân hàng khác điều chỉnh biểu lãi suất huy động tiền gửi trong tháng này có thể kể đến như Bac A Bank; BaoVietBank; SHB; NCB; SCB... và mức lãi suất 9%/năm không còn quá hiếm.

Theo tổng hợp của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), lãi suất huy động 12 tháng trung bình trong tháng 11 tiếp tục tăng thêm 0,85 điểm phần trăm so với tháng 10, lên mức 7,57%/năm.

Như vậy, lãi suất huy động 12 tháng đã tăng 1,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ và 1,75 điểm phần trăm so với cuối năm 2021. Trong khi đó, kỳ hạn 6 tháng trung bình đạt 6,99% tăng mạnh 0,97 điểm phần trăm so với mức trung bình của tháng 10.

Như vậy, sau quyết định nâng một loạt lãi suất điều hành và trần lãi suất các kỳ hạn ngắn lần thứ 2 của Ngân hàng Nhà nước từ cuối tháng 9, rất nhiều Ngân hàng thương mại đã tiếp tục thực hiện nâng lãi suất huy động.

Trong khi đó, theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng tới cuối tháng 10 ghi nhận ở mức 11,5% so với cuối năm 2021, nếu giữ mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức 14% cho cả năm 2022, sẽ vẫn còn khoảng 2,5% hạn mức tín dụng sẽ được cấp cho các ngân hàng thương mại trong 2 tháng còn lại của năm 2022.

Nhóm nghiên cứu tại BVSC cho rằng, lãi suất trong thời gian còn lại của năm 2022 vẫn còn áp lực tăng, khi nhu cầu thanh toán, chi trả thường tăng cao vào dịp giáp Tết nguyên đán. Dù vậy, mức tăng lãi suất huy động trong thời gian còn lại còn năm sẽ không còn lớn như trong 2 tháng vừa qua.

LÃI SUẤT TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG NÀO CAO NHẤT?

Tại tháng 10/2022, mức lãi suất trên 8%/năm chỉ xuất hiện ở sản phẩm chứng chỉ tiền gửi. Thì đến nay, đối với sản phẩm gửi tiết kiệm thông thường tại quầy, mức lãi suất cũng đã vọt lên trên 9%/năm. Đồng thời, do nhiều ngân hàng thay đổi biểu lãi suất nên bảng xếp hạng lãi suất tiết kiệm cao nhất trong tháng 11/2022 cũng có sự xáo trộn so với tháng trước.

Dẫn đầu bảng xếp hạng tháng này là SCB với mức lãi suất lên tới 9,5%/năm. Mức lãi suất niêm yết này đối với kỳ hạn 13 tháng và chỉ áp dụng cho khoản tiền từ 500 tỷ đồng trở lên.

Tiếp đến là HDBank với mức lãi suất lên tới 9,2%/năm, tương đương tăng 1,55 điểm phần trăm so với tháng trước. Để hưởng mức lãi suất này, khách hàng cần có khoản tiết kiệm tối thiểu từ 300 tỷ đồng trở lên cho kỳ hạn 12 hoặc 13 tháng.

Đứng thứ ba là ngân hàng Techcombank với mức lãi suất 9,0%/năm cho khoản gửi tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn 12 tháng mức tiền gửi từ 999 tỷ đồng trở lên và khách hàng phải cam kết không được tất toán trước hạn.

Liền sau là ngân hàng Bản Việt với lãi suất 8,9%/năm cho khoản tiền gửi 60 tháng và không yêu cầu thêm về hạn mức tiền gửi tối thiểu.

Xếp thứ năm và thứ sáu lần lượt là VPBank và ABBank. Trong đó, VPBank có lãi suất 8,8%/năm cho kỳ hạn 12-36 tháng với khoản tiền trên 50 tỷ đồng. Còn ABBank áp dụng mức lãi suất 8,6%/năm chỉ cần kỳ hạn từ 48-60 tháng.

Bên cạnh đó cũng có nhiều ngân hàng khác đang huy động tiền gửi với lãi suất cao trong tháng 11 như: LienVietPostBank; MBBank và Saigonbank có lãi suất là 8,6%/năm… Lưu ý nhiều ngân hàng sẽ có quy định điều kiện về số tiền gửi tối thiểu cũng như kỳ hạn gửi.

Tại nhóm 4 ngân hàng nhà nước gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank, mức lãi suất cao nhất cùng ghi nhận được là 7,4%/năm. So với tháng trước, các ngân hàng này cùng điều chỉnh lãi suất tăng thêm 1 điểm phần trăm. Đáng chú ý, các ngân hàng này vẫn có mức lãi suất cao hơn SeABank (7,0%/năm).