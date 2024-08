Blog chứng khoán: Nhu cầu chốt lời bắt đầu mạnh lên

Một ngày đỏ nhẹ đầu tiên của VNI đã xuất hiện sau chuỗi 4 phiên nhảy điểm số rất nhanh. Điểm số mất đi không quan trọng bằng độ rộng co lại, thể hiện áp lực chốt lời đã mạnh lên một chút và lấn át trên diện khá rộng. Đây là hệ quả bình thường của nhịp tăng tốt trước đó và chỉ số đi vào vùng đỉnh cũ.

Đáng chú ý là thanh khoản đã giảm mạnh ở HSX tới hơn 21% so với hôm qua, khoảng 3.829 tỷ, trong đó cổ phiếu ngân hàng giảm 1.778 tỷ. Hôm qua thanh khoản duy trì được nhờ cổ phiếu ngân hàng hút tiền, hôm nay nhóm này không giữ được phong độ trong khi các mã khác cũng giảm giao dịch đáng kể.

Thanh khoản suy yếu vẫn luôn phản ánh một sự thận trọng nhất định, đặc biệt là khi đi cùng với số lượng cổ phiếu đỏ nhiều hơn xanh. Dĩ nhiên thanh khoản xuống thấp và biên độ giảm giá nhẹ tức là bán cũng không ép quá nhiều. Tuy nhiên ở chiều tăng, thanh khoản giảm cũng là tín hiệu phải thận trọng.

Sau nhịp tăng tốc liền 4 phiên, nhà đầu tư sẽ ngần ngại hơn trong việc đuổi giá vì lo sợ bị xả vào đầu. Mặc dù vòng T+2,5 đầu tiên không có lượng bán lớn, nhưng không có nghĩa là sự đồng thuận găm hàng đó sẽ vẫn còn ở các phiên kế tiếp. Thông thường sau ngày bùng nổ, đà tăng có thể kéo dài thêm tới T+5 trước khi các nhà đầu tư bắt đầu chốt nhiều hơn, bao gồm cả những nhà đầu tư mua ở giai đoạn thoát đáy ban đầu. Đương nhiên hoạt động chốt lời còn phụ thuộc vào biên độ tăng giá của từng cổ phiếu cụ thể cũng như dòng tiền vào từng mã, nhưng càng có lợi nhiều thì càng dễ phân hóa trong đám đông.

Nhịp tăng hiện tại ở cả chỉ số lẫn nhiều cổ phiếu thậm chí là khá nhanh. Sau giai đoạn dễ ăn nhất sẽ đến giai đoạn xoay vòng. Dòng tiền luân chuyển từ cổ phiếu đã tăng nhiều sang các mã còn dư địa do có cảm giác rủi ro thấp hơn. Tuy nhiên ở vòng thứ hai thường sẽ không đánh tất tay, nên thanh khoản khó mạnh thêm được. Ngoài ra nhu cầu an toàn sẽ cao hơn nhu cầu mạo hiểm nên ở các nhịp điều chỉnh intraday thanh khoản có thể tăng dần lên do tâm lý “nhấp nhổm” nhiều hơn.

Thị trường có tăng thì có giảm, cổ phiếu cũng vậy. Lúc này không có yếu tố rủi ro nào đủ để khiến thị trường sợ hãi, nhưng cung cầu trong ngắn hạn vẫn có khả năng chi phối biến động. Hiện đã gần hết tháng 8 và tháng 9 có kỳ vọng về Fed giảm lãi suất và trước đó có thể là gỡ nút thắt prefunding. Điều chỉnh ngắn hạn không phải là xấu mà là cơ hội mua và trading giảm giá vốn.

Thị trường phái sinh hôm nay dao động rất hẹp vì VN30 mất đi động lực của nhóm ngân hàng dẫn dắt. F1 chiết khấu rộng nên chỉ có thể canh Long mà VN30 không thoát ra khỏi vùng hẹp 1319.xx tới 1315.xx. Những lần VN30 vượt 1319.xx đều không có được sức mạnh của nhóm trụ nên dù rủi ro cho Long không có vì lợi thế basis nhưng cũng chẳng ăn được gì. Thanh khoản của thị trường này cũng giảm hơn 15% so với hôm qua và xuống thấp nhát 5 phiên.

Sự thiếu ổn định của nhóm ngân hàng và dòng tiền tổng thể vào VN30 suy yếu nên khả năng tăng của chỉ số này là hạn chế. Cơ hội kiếm ăn trên thị trường phái sinh phải dựa vào tác động trụ, mà khả năng cao hơn là ép xuống. Chiến lược là Long/Short linh hoạt, ưu tiên canh Short, canh chốt cổ phiếu.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1318.57. Cản gần nhất ngày mai là 1319; 1325; 1331; 1337; 1342; 1350. Hỗ trợ 1313; 1307; 1301; 1295; 1290; 1282; 1277; 1269.

