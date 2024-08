Dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ tăng mạnh cuối năm 2024

Dựa trên ước tính từ dữ liệu của AgroMonitor, giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam tăng 11% đạt 502 triệu USD trong quý 2/2024, chủ yếu được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng mạnh về sản lượng 22% một phần bị ảnh hưởng bởi mức giảm 10% trong giá xuất khẩu trung bình. Giá bán trung bình của VHC và IDI lần lượt tăng 20% và 13% vào tháng 7/2024 từ mức đáy vào tháng 12/2023.

Giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam trong nửa đầu năm 2024 cũng tăng 8% đạt 1,6 tỷ USD. Trong quý 2/2024, giá trị xuất khẩu tôm đi ngang ở mức -1% chủ yếu bởi mức tăng trưởng 3% về sản lượng bù đắp cho giá xuất khẩu giảm 4% so với cùng kỳ.

Sản lượng xuất khẩu tăng trưởng mạnh tại các thị trường Mỹ và Trung Quốc và tăng trưởng ở mức một chữ số tại Châu Âu trong quý 2/2024. Trong quý 2/2024, sản lượng xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ tăng mạnh 40% trong khi sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 23%. Sản lượng xuất khẩu sang thị trường Châu Âu tăng nhẹ 5%. VASEP dự báo xuất khẩu cá tra của Việt Nam sẽ tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ khi các nhà kinh doanh thực phẩm tại các thị trường trọng điểm này đang tăng cường dự trữ cho mùa lễ hội vào cuối quý 3 và quý 4.

Nhận định về triển vọng thủy sản cuối năm, theo Vietcap, tại thị trường Mỹ, chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ dự kiến sẽ cải thiện trong nửa cuối năm 2024 mặc dù niềm tin của người tiêu dùng yếu hơn trong quý 2/2024. Trong khi chi tiêu của người tiêu dùng cho thực phẩm đã tăng tạm thời vào tháng 4/2024 trong mùa Chay, mức chi tiêu đã đi ngang trong những tháng tiếp theo do niềm tin của người tiêu dùng giảm.

Theo Hội đồng Hội nghị Mỹ, những lo ngại về sự bất ổn kinh tế vĩ mô trong ngắn hạn đã dẫn đến sự sụt giảm niềm tin, thúc đẩy chi tiêu thận trọng hơn. Xu hướng này trở nên nghiêm trọng hơn do lạm phát, gây áp lực buộc các nhà bán lẻ lớn phải giảm giá trong quý 2/2024.

Tuy nhiên, các nhà bán lẻ Mỹ kỳ vọng chi tiêu của người tiêu dùng sẽ vẫn tiếp tục bền bỉ, với xu hướng chuyển sang phân khúc giá rẻ tiếp diễn trong nửa cuối năm 2024. Do đó, mức tiêu dùng của người tiêu dùng Mỹ sẽ tiếp tục phục hồi so với cùng kỳ trong nửa cuối năm 2024. Tuy nhiên, những lo ngại về bất ổn hiện tại có thể sẽ khiến các nhà xuất khẩu thủy sản Việt Nam gặp khó khăn trong việc đạt được mức tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ về giá bán trung bình trong giai đoạn này.

Tại thị trường Trung Quốc, nhu cầu cá tra sẽ thuận lợi hơn so với nhu cầu tôm yếu tại thị trường Trung Quốc vào năm 2024. Theo dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, trong nửa đầu năm 2024, các chỉ số kinh tế vĩ mô của Trung Quốc phản ánh mức tăng trưởng một chữ số trong doanh số bán lẻ và ngành dịch vụ ăn uống, trong khi niềm tin của người tiêu dùng và giá cả bắt đầu giảm từ tháng 2/2024.

Reuters đưa tin rằng các nhà hoạch định chính sách lo ngại về nguy cơ giảm phát trong nửa cuối năm 2024 do nhu cầu trong nước yếu kéo dài và giá thực phẩm giảm trong quý 2/2024.

Ở cấp độ ngành thủy sản, VASEP dự báo sẽ có sự cạnh tranh gia tăng trong xuất khẩu tôm khi Ecuador, Ấn Độ và Indonesia tăng cường xuất khẩu sang Trung Quốc, do Mỹ áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp cao. Sự cạnh tranh gia tăng này có thể gây áp lực lên giá xuất khẩu tôm của Việt Nam.

Ngược lại, hành vi chi tiêu thận trọng của người tiêu dùng Trung Quốc có thể có lợi cho các nhà xuất khẩu cá tra Việt Nam, vì cá tra có giá trị kinh tế hơn so với các loài cá thịt trắng khác như cá rô phi và cá chép trên thị trường thủy sản phân mảnh của Trung Quốc.

Tại thị trường EU, các biện pháp kiểm soát chặt chẽ của EU đối với các sản phẩm thủy sản của Nga và Trung Quốc có thể có lợi cho xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU. Quyết định của Hội đồng EU vào tháng 12/2023 về việc loại các sản phẩm thủy sản của Nga khỏi chế độ miễn thuế trong giai đoạn 2024-2026 tạo ra các cơ hội tiềm năng dài hạn cho Việt Nam để tăng sản lượng xuất khẩu các sản phẩm thủy sản, bao gồm tôm và cá tra, sang thị trường EU.

Thị trường Nhật Bản dự kiến sẽ phục hồi mạnh hơn vào nửa cuối năm 2024. Theo VASEP, các nhà sản xuất tôm Việt Nam có lợi thế cạnh tranh và vị thế thị trường mạnh mẽ trong việc xuất khẩu tôm chế biến chất lượng cao sang Nhật Bản so với các nhà xuất khẩu tôm khác. VASEP dự kiến nhu cầu tôm tại thị trường Nhật Bản cải thiện khi nước này bước vào mùa cao điểm nhu cầu về tôm vào nửa cuối năm 2024.