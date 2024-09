Blog chứng khoán: Tác động ngoại biên sẽ sớm nhạt dần

Thị trường bất ngờ giảm khá mạnh trong phiên hôm nay dù không xuất hiện thông tin bất lợi nào mới. Có thể rủi ro từ chứng khoán thế giới khiến tâm lý lo lắng lan rộng…

Chứng khoán Mỹ vừa rồi có nhịp phục hồi hình chữ V giống với VNI và diễn biến chững lại quanh đỉnh cũng không có gì mới. Diễn biến sụt giảm mạnh đêm qua là phản ứng bình thường, chẳng qua là đúng vào thời điểm mạch thông tin trong nước bình lặng. Mối quan tâm được chuyển hướng ra ngoài cho đến khi trong nước có yếu tố mới.

Hiện lịch công bố thông tin vĩ mô hàng tháng được chuyển sang đầu tháng kế tiếp và thứ Sáu tuần này sẽ có số liệu của tháng 8. Dự kiến các số liệu tiếp tục phát tín hiệu cải thiện tốt hơn, kỳ vọng sẽ sớm giảm ảnh hưởng từ biến động của chứng khoán thế giới. Thực tế thị trường chứng khoán trong nước đang tiến triển chậm hơn nhiều so với quốc tế, chỉ cùng nhịp trong tháng 8 mà thôi.

Hôm nay tác động từ nhóm cổ phiếu blue-chips gây áp lực khá nhiều, VN30 giảm mạnh 1,04% và nhiều cổ phiếu trong rổ giảm 1%-3%. Giai đoạn lình xình đi ngang trước kỳ nghỉ lễ có được là nhờ hiện tương xoay vòng trong các trụ, đến hôm nay thì dù VHM, GAS, CTG có cố đến mấy cũng không bù lại được số lớn các trụ khác giảm. Tình thế cân bằng mong manh của VNI nhanh chóng biến mất.

Phiên mở biên độ bất ngờ hôm nay giúp đẩy thanh khoản lên cao, hai sàn khớp được 14,7k tỷ, cao nhất 3 phiên. Mức này dù không hẳn là cao nhưng là có cải thiện. Bên bán thay đổi trạng thái một cách chủ động đã giúp cung cầu gặp nhau nhiều hơn. Tuy đà giảm được chặn lại về chiều nhưng mức độ phục hồi giá cũng chưa rõ ràng. Bên mua cũng vẫn chờ đợi thụ động là chính, đơn giản vì cầm tiền đang có lợi thế tâm lý lúc này: Thị trường điều chỉnh thì càng tốt, dễ mua hơn mà tăng thì cũng vẫn chỉ là quay lại trạng thái đi ngang trong vùng đỉnh cũ, bao giờ đột phá được mới cần tính.

Vẫn giữ quan điểm lúc này nên giữ tỷ trọng danh mục cân bằng để có thể xử lý được mọi kịch bản. Thị trường chịu tác động bên ngoài là chính nên dù có điều chỉnh theo thế giới thì cũng sẽ không xuất hiện biên độ lớn. Giảm là cơ hội để cover lại phần danh mục đã bán. Ngoài ra tháng 9 cũng có nhiều sự kiện thông tin mới hơn nên xác suất lớn là nhịp điều chỉnh nếu xảy ra sẽ tạo đáy cao hơn đáy tháng 8.

Thị trường phái sinh hôm nay đảo basis rất sớm, có lẽ phản ánh nỗi lo ngại từ việc chứng khoán Mỹ không vượt đỉnh thành công mà tạo mô hình 2 đỉnh giảm. VN30 sau cú sụt giảm đầu tiên thì dao động trong vùng mở biên độ từ 1311.xx tới 1319.xx. Tuy nhiên do basis chiết khấu nên lúc VN30 quay đầu thủng 1319.xx Short bị hạn chế lợi nhuận. Nhịp giảm tới 1311.xx có quán tính không cao do phần lớn các trụ đã giảm mạnh ngay từ đầu phiên và bắt đầu gặp lượng chặn mua dày. Tuy nhiên điểm Long thì tốt hơn, có lợi về basis. Dù basis có mở rộng ở chiều hồi của VN30 trong phiên chiều và lợi nhuận cũng hạn chế, nhưng rõ ràng là độ an toàn cao hơn nhiều.

Dòng tiền bắt đáy hôm nay có xuất hiện nhưng khá thụ động. Nếu chứng khoán thế giới ổn định lại thì cơ hội phục hồi quay về vùng tích lũy cũ của VNI vẫn còn. Chỉ số không quan trọng lắm và ít liên quan đến điểm mua bán cổ phiếu lúc này, nhưng ảnh hưởng tâm lý là có. VNI hồi lên sẽ làm giảm áp lực bán và kích thích cầu mua mới. Chiến lược là Long/Short linh hoạt.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1317.71. Cản gần nhất ngày mai là 1318; 1325; 1333; 1339; 1345; 1350. Hỗ trợ 1306; 1320; 1297; 1290; 1279.

