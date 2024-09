Cổ phiếu đầu tư công, bất động sản ngược sóng

Áp lực bán chiều nay có tín hiệu hạ nhiệt trong khi lực cầu cải thiện giúp giá được nâng dần lên. Dù vậy biên độ phục hồi tổng thể rất nhỏ, nhưng một số cổ phiếu bất động sản, đầu tư công bứt phá khá ấn tượng trong bối cảnh sắc đỏ vẫn áp đảo hoàn toàn.

Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE chiều nay giảm gần 4% so với phiên sáng, trong đó rổ VN30 giao dịch giảm 9%. Thế nhưng nhiều blue-chips trong rổ này đã hồi giá lại. VN30-Index chốt phiên còn giảm 1,04% với 6 mã tăng/23 mã giảm trong khi phiên sáng giảm 1,3% với 4 mã tăng/25 mã giảm.

Độ rộng không phản ánh hết sự thay đổi về giá của rổ blue-chips. Tuy nhiên thống kê cho thấy có tới 19/30 cổ phiếu đóng cửa cao hơn giá chốt buổi sáng, chỉ 7 mã tụt sâu thêm. Cải thiện nổi bật là VRE khi ngay 15 phút đầu tiên của phiên chiều đã bật tăng 1,82% so với mức tham chiếu buổi sáng. Đến hết phiên VRE tăng 2,6%. CTG cũng gây ấn tượng mạnh dù mức tăng chung cuộc chỉ là 0,71% so với tham chiếu. Lý do là chốt phiên sáng cổ phiếu này quá kém, giảm 1,57%, điều đó nghĩa là CTG đã mất khá nhiều thời giam để leo dốc trước khi vọt qua tham chiếu. Tính riêng phiên chiều CTG đã thay đổi tới +2,32%. VHM phần lớn thời gian phiên chiều nhích giá dần lên, nhưng đợt ATC lại xuất hiện thanh khoản gần 1,46 triệu cổ đẩy giá tăng vọt 2,41% lúc đóng cửa. Chốt phiên sáng VHM mới tăng 1,33%.

Nhìn chung các trụ lớn hàng đầu chiều nay đều có cải thiện giá ở mức độ khác nhau, nhưng khả năng phục hồi chưa nhiều để đổi màu. VCB, VIC, TCB, HPG, GAS, FPT, VNM là các mã lớn có giá tăng lên so với phiên sáng và thuộc nhóm trụ. Điều này giúp VN-Index đóng cửa chỉ còn giảm 8,07 điểm (-0,63%) so với mức giảm 12,91 điểm (-1,01%) trong buổi sáng.

Các cổ phiếu có thanh khoản cao nhất hôm nay phần lớn vẫn đỏ.

Độ rộng tổng thể sàn HoSE cũng có cải thiện nhưng chưa rõ ràng. Chốt phiên sáng ghi nhận 60 mã tăng/342 mã giảm, đóng cửa là 117 mã tăng/313 mã giảm. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ có tín hiệu hồi giá nhanh hơn, trong đó nhóm đầu tư công vốn đã khá từ sáng, nay càng nổi bật: HHV tăng 5,96% thanh khoản 150,1 tỷ đồng; LCG tăng 3,26% với 50,6 tỷ; VCG tăng 2,66% với 111,5 tỷ, CII tăng 1,3%… Ngoài ra một số mã bất động sản, xây dựng cũng khá tốt như HBC tăng 5,21%, FCN tăng 4,74%, PDR tăng 3,94%, NLG tăng 2,44%, DXG tăng 1,27%... Dù vậy nhóm bất động sản cũng vẫn còn hàng chục mã đỏ, về mặt số lượng còn nhiều hơn cả nhóm tăng.

Trong 117 cổ phiếu HoSE đi ngược dòng hôm nay có 50 mã tăng được hơn 1%, trừ FTS, còn lại toàn các mã bất động sản, đầu tư công, xây dựng thu hút dòng tiền tốt nhất. Ngoài ra nhóm DPG, HAX, VOS, TNH, IMP, KSB cũng tăng giá khá ổn với thanh khoản từ 20 tỷ đồng trở lên.

Nhóm giảm giá vẫn xuất hiện rất nhiều cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh đẩy thanh khoản lên cao và giá tiếp tục giảm sâu. Mặc dù về lý thuyết độ phục hồi giá thể hiện dòng tiền bắt đáy, nhưng nếu giá chỉ phục hồi nhỏ thì bên mua vẫn còn rất thận trọng. VPB, MBB, MSN, SSI, TCB, STB, HSG, VCI, SHB, PVD… là những đại diện trong rất nhiều cổ phiếu chỉ phục hồi 1-2 bước giá so với mức thấp nhất phiên. Thanh khoản nhóm này lên tới hàng trăm tỷ đồng mỗi mã.

Điểm tích cực duy nhất chiều nay là áp lực bán có tín hiệu giảm xuống. Thanh khoản hai sàn thấp hơn buổi sáng cùng với giá cổ phiếu nhích lên, cho thấy bên mua bắt đáy đã bắt đầu nâng chút giá. Diễn biến hồi lại dù rất nhẹ cũng là khác biệt so với đà giảm liên tục trong phiên sáng. Ngoài ra khối ngoại cũng giảm áp lực khi chỉ còn bán ròng 192,4 tỷ đồng nữa ở HoSE, sau phiên sáng xả ròng tới 582,3 tỷ đồng.

Hiện thị trường trong nước không có thông tin gì đặc biệt nhưng áp lực tâm lý vẫn bị chi phối bởi ảnh hưởng bên ngoài. Nếu chứng khoán thế giới cân bằng lại sớm thì thị trường trong nước cũng sẽ ổn định trở lại.