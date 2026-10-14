Blog chứng khoán: Tiền bắt đáy thăm dò

Cuối cùng thì các trụ cũng làm được việc, VHM phá đáy tạo sức ép mạnh lên điểm số khiến VNI gia tăng quán tính giảm rõ rệt. Tuy chỉ số rất yếu nhưng giao dịch ở cổ phiếu lại có tín hiệu khởi sắc.

Tranh minh họa.

Buổi sáng VIC điều chỉnh nhanh hơn VHM còn sang chiều VHM góp phần cộng hưởng. Đến 2h chỉ số chạm đáy trong khi nhóm Vin vẫn tiếp tục yếu. Dòng tiền bắt đáy bắt đầu hoạt động mạnh hơn trong 30 phút còn lại của đợt liên tục và ATC.

Không nên nhìn vào diễn biến điểm số, mức hồi của VNI không tốt bằng cổ phiếu. Trong khi cả VIC, VHM đều rất yếu và phục hồi không đáng kể so với giá Low thì nhiều cổ phiếu khác lại tốt. Lúc 2h tỷ lệ tăng giảm ở cổ phiếu là 0,38/1 thì đóng cửa là 0,79/1. Đây là tín hiệu cho thấy hành động giá ở cổ phiếu đi ngược hướng với VNI cũng như với nhóm Vin.

Việc các trụ ép VNI thủng vùng hỗ trợ 1720 điểm là cơ hội tốt để kiểm chứng tâm lý. Độ rộng cho thấy áp lực giảm không tăng thêm mà dần cải thiện về cuối. Điều này chỉ có thể đạt được khi bên mua có sự chủ động chặn đỡ. Thống kê gần 47% số mã đạt biên độ phục hồi hơn 1% so với giá Low là một kết quả tốt.

Nếu tâm lý yếu, điểm số giảm nhiều thường làm gia tăng áp lực bán. Điều này sẽ dẫn tới kết quả hoặc biên độ giảm rất mạnh và/hoặc thanh khoản rất lớn. Cả hai điều này đều không xảy ra. Chiều nay thanh khoản tăng chủ yếu do nhóm Vin giao dịch lớn chứ không phải tăng trên diện rộng. Mặt khác, tổng giá trị khớp lệnh HSX cả ngày cũng chưa tới 10,5k tỷ chưa kể thỏa thuận, vẫn là con số rất nhỏ.

Điều đương nhiên là thanh khoản rất thấp này cho thấy tiền vẫn chưa hành động mạnh mẽ. Khả năng phục hồi giá trong 30 phút cuối vẫn dựa trên cơ sở bán ít là chính. Điều kế tiếp chờ đợi là thị trường chuyển trạng thái phân hóa trên nền thanh khoản nhỏ này.

Hôm nay cũng có vài chục cổ phiếu giao dịch mạnh với thanh khoản khá tốt. Blue-chips có FPT, HPG, MBB, VIB, Midcap có VCI, MSB, HSG, DCM, NKG, BVH… Các cổ phiếu này hoặc duy trì mức tăng giá từ buổi sáng, hoặc có diễn biến đảo chiều mạnh mẽ trong phiên chiều. Bất kể thanh khoản lớn hay nhỏ, giá đảo chiều với biên độ rộng như vậy đều cho thấy bên bán không còn làm chủ thế trận.

Từ tuần tới thông tin kết quả kinh doanh quý 3/2026 sẽ xuất hiện nhiều, đem lại cơ hội cân bằng hơn trên thị trường khi ít nhất cũng góp phần củng cố kỳ vọng. Khi có kỳ vọng, nhu cầu bán sẽ giảm. Thực ra trừ một vài giao dịch đặc thù, tổng thể khối lượng bán của các nhà đầu tư lớn những ngày qua là không có. Với ngưỡng thanh khoản loanh quanh 11-13k tỷ/phiên trên hai sàn (không tính thỏa thuận) thì chỉ là các giao dịch nhỏ lẻ. Thậm chí nếu trừ đi 5 giao dịch lớn nhất hàng ngày, trong 4 tuần gần nhất mức khớp lệnh trung bình chưa tuần nào quá được 10k tỷ/phiên.

Thị trường phái sinh hôm nay tiếp tục sụt giảm mạnh về thanh khoản và F1 vẫn chấp nhận chênh lệch dương rộng. Trừ nhịp VIC, VHM cộng hưởng giảm trong 1 giờ đầu tiên buổi sáng và F1 xuất hiện một đợt Short lớn thì toàn thời gian còn lại phản ứng với chỉ số rất trễ. Dù vậy áp lực từ các trụ “đảm bảo” VN30 không có phục hồi mạnh nên các vị thế Short thiệt basis vẫn khá an toàn, chỉ là lợi nhuận không tương xứng với chỉ số.

VN30 đóng cửa tại 1852.44. Cản gần nhất ngày mai là 1865; 1872; 1881; 1892; 1900; 1911. Hỗ trợ 1851; 1839; 1833; 1821; 1810; 1803.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.