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Blog chứng khoán: Rung quá nhẹ

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Cứ ngỡ hôm nay sẽ là một phiên dao động lớn nhưng sự phục hồi của VIC, VHM bù lại cho biên giảm của đa số blue-chips khiến các chỉ số chỉ lình xình. Thị trường vẫn chưa xuất hiện một nhịp ép cung như chờ đợi.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Diễn biến hôm nay tương phản với các phiên trước, khi điểm số được neo giữ giảm rất ít nhưng cổ phiếu lại điều chỉnh mạnh diện rộng. Nếu các trụ bị ép hẳn một nhịp, có lẽ đây sẽ là phiên giao dịch thú vị hơn.

VIC và VHM quay đầu phục hồi khá sớm sau khi giảm mạnh vài phút đầu tiên. Thời điểm đó đa số blue-chips khác phản ứng chưa kịp, giảm ít. Khi các cổ phiếu suy yếu theo thời gian thì hai trụ này lại lên giá nhanh. Tính ra VIC đảo chiều intraday tới 3,11%, đóng cửa tăng 1,37%; VHM đảo chiều 3,21%, đóng cửa tăng 0,78%. Đây đều là hai cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VNI, dù chỉ có VIC tăng so với tham chiếu là mạnh, nhưng biên độ phục hồi intraday lại đóng góp rất lớn cho nhịp hồi lên của chỉ số.

Chỉ cần VIC, VHM không phục hồi hoặc hồi ít, áp lực từ các cổ phiếu khác sẽ thúc đẩy VNI hoàn toàn “phá đáy” ngắn hạn và có thể dẫn động áp lực bán lan tỏa mạnh hơn nữa. Đó sẽ là bối cảnh tốt để kiểm chứng thanh khoản cũng như quan điểm của bên cầm cổ.

Sự giằng co cuối cùng giúp VNI chỉ giảm nhẹ 0,09%. Khoảng 31% số cổ phiếu có giao dịch của VNI đóng cửa giảm sâu hơn 1% nhưng lại ít cổ phiếu có ảnh hưởng lớn tới điểm số. Những mã yếu nhất như MSN, LPB, STB thì chỉ ở tầm trung. Điều này khiến tuy áp lực bán hạ giá là có, nhưng chưa phải trong điều kiện tâm lý bị thử thách lớn nhất.

Mức giảm giá mạnh ở nhiều cổ phiếu hôm nay có yếu tố thiếu cầu nhiều hơn là cung mạnh. Nhìn vào dư mua và tổng lượng đặt lệnh mua thì tiền đang chờ giá khá sâu, có lẽ cũng để đón một nhịp ép mở biên độ giảm. VNI xuống tới 1700 cũng không còn xa, một chút cộng hưởng của các trụ là xuất hiện.

Vì vậy trong vài phiên tới nên quan sát kỹ các cổ phiếu lớn. Chỉ khi giá dao động mạnh thì thanh khoản mới tăng được. Tổng khớp hai sàn phiên này chưa tới 11,5k tỷ không tính thỏa thuận, là mức rất kém. Với kiểu mua thụ động như đang diễn ra thì chỉ có mở biên độ mới chạm tới được lượng tiền đang chờ này.

Thị trường phái sinh hôm nay cũng rất khó chịu, sự co kéo của trụ khiến VN30 không diễn biến đủ quán tính. Dù các nhịp đánh võng quanh 1865.xx có setup Long và Short nhưng hiệu quả rất ít. Thậm chí khi VN30 thủng 1865 và rơi xuống 1857 – dù còn xa mới tới mục tiêu 1851.xx – nhưng basis F1 lại mở rộng. Thanh khoản F1 xuống mức thấp kỷ lục từ tháng 7 cũng phản ánh sự khó chịu này. Phái sinh là cuộc chơi rất ngắn hạn nên “dai” quá thì bỏ là bình thường.

VnEconomy

VN30 đóng cửa tại 1860.99. Cản gần nhất ngày mai là 1865; 1872; 1880; 1892; 1900; 1910; 1922. Hỗ trợ 1851; 1839; 1833; 1821; 1810; 1802.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

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