Blog chứng khoán: Trụ lớn “loạng choạng”, cơ hội bấp bênh

Có vẻ sức nặng đã gia tăng theo chiều giá lên của các trụ VIC, VHM hay một vài mã đột biến khác như SHB. Diễn biến giá ở các cổ phiếu này suy yếu dần về chiều và thiếu chút nữa đã khiến VNI có một ngày chốt đỏ, nếu không có sự hỗ trợ kịp thời từ BID, CTG. Diễn biến này càng làm nổi lên vai trò của các trụ cũng như khả năng xoay trụ ở thời điểm nhạy cảm này.

Sau phiên đảo chiều mạnh khá bất ngờ hôm qua, VNI đã có thêm nhịp tăng nữa sáng nay và lên sát ngưỡng đỉnh ngắn hạn. Chỉ số đang phát tín hiệu “test” đỉnh nên bất kỳ diễn biến intraday quay đầu nào với thanh khoản cao cũng là một tín hiệu xấu. Việc chốt được trên tham chiếu hôm nay ít nhất còn duy trì cơ hội kiểm định lần nữa trước khi có tín hiệu rõ ràng hơn về khả năng thành công hay không.

Nếu VIC và VHM đạt đỉnh và rơi vào nhịp điều chỉnh – dù là ngắn để lên tiếp – thì khả năng VNI bị tác động cũng rất lớn. Quan trọng hơn là tâm lý dò đỉnh vẫn còn, cùng với sự chú ý lớn dồn vào các cổ phiếu dẫn dắt. Chỉ cần các trụ kém thì tâm lý dao động sẽ xuất hiện. Một đỉnh sau thấp hơn cũng dẫn đến sự phân kỳ rõ ràng ở các chỉ báo kỹ thuật. Vì vậy có khả năng các trụ trong vài phiên tới sẽ có biến động lớn.

Nhóm ngân hàng lớn cũng đang trong tình bấp bênh. BID và CTG hôm nay tăng mạnh thì BID mang tính hồi kỹ thuật sau 10 phiên điều chỉnh khoảng 5,6%. CTG hồi lại và “test” đỉnh, TCB cũng chưa biết có khả năng đạt đỉnh mới hay không. VCB vẫn đang trong những phiên điều chỉnh. FPT có vẻ kết thúc nhịp nảy kỹ thuật trong xu hướng giảm. GAS, HPG cũng không mạnh rõ ràng và chưa có tín hiệu nào sẽ thay đổi. Như vậy nhóm vốn hóa hàng đầu của VNI còn khả năng xoay vòng tăng giá để đỡ điểm số đến mức nào cũng chưa rõ.

Điểm tích cực là thị trường đang có khả năng duy trì phân hóa và một số cổ phiếu vẫn hút dòng tiền nổi bật, giá tăng cùng với thanh khoản tăng. Thị trường không có thông tin gì bất lợi trong những ngày tới. Thời điểm đầu tháng 4 là lúc có thông tin đánh giá giữa kỳ của FTSE nhưng cũng có thể có thông tin bất lợi về mức thuế quan đối ứng của Mỹ với tất cả các nước. Sự đan xen này cộng với dòng tiền chậm lại sẽ phù hợp hơn với kịch bản dao động tích lũy.

Thị trường phái sinh hôm nay chịu tác động từ VN30 suy yếu do cơ cấu của chỉ số. FPT giảm mạnh 1,94% khiến điểm số đỏ. Do điều chỉnh vốn hóa nên biến động của các trụ VIC, VHM, SHB, BID, CTG ít ảnh hưởng, VN30 dao động hẹp hơn hẳn so với VNI.

Trong bối cảnh basis F1 vẫn duy trì sự cẩn trọng về diễn biến tăng khi chấp nhận chiết khấu, dao động nhỏ càng khó giao dịch. Ngưỡng 1394.xx chặn được chỉ số trong phần lớn thời gian chiều tăng. Tuy nhiên ngưỡng hỗ trợ gần ngay 1389.xx là biên độ quá nhỏ, nhất là khi các trụ vẫn đang co kéo lẫn nhau và basis chiết khấu sẵn. VN30 chỉ có thể mở biên độ nếu các trụ giảm hoặc tăng cùng nhịp. Vì vậy các phiên tới nên chú ý đặc biệt vào các trụ.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1388,79 điểm. Cản gần nhất ngày mai là 1390; 1395; 1400; 1404; 1412; 1418; 1425. Hỗ trợ 1383; 1374; 1369; 1363; 1355; 1349; 1343.

