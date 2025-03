Cổ phiếu trụ bị ép mạnh, VN-Index lùi sát tham chiếu

Áp lực bán có tín hiệu tăng cao trong phiên chiều, thậm chí có lúc đẩy VN-Index chớm thủng tham chiếu. Loạt cổ phiếu lớn đỡ điểm buổi sáng như VIC, VHM bị đè khá mạnh. Rất may diễn biến hồi lại của một số mã ngân hàng đã giúp cân bằng chỉ số.

VN-Index đóng cửa chỉ còn tăng 1,6 điểm tương đương +0,12%. So với mức tăng 5,14 điểm lúc chốt phiên sáng, đây là một kết cục kém tích cực. Đặc biệt sự suy yếu của các trụ dẫn dắt trên nền thanh khoản lớn cho thấy đang có diễn biến chốt lời tăng cường.

VIC từ khoảng 1h45 trở đi bắt đầu suy yếu và lao dốc liên tục. Đến sát thời điểm kết thúc đợt khớp lệnh liên tục cổ phiếu này thậm chí giảm một bước giá dưới tham chiếu. Đóng cửa VIC nảy trở lại tăng 0,35% nhưng tính chung từ đỉnh cao đầu phiên sáng giá cổ phiếu này đã lao dốc tới 3,89%. So với mức chốt buổi sáng, VIC chiều nay cũng giảm khoảng 2,74%. VHM cũng có thời điểm trượt giảm gần như đồng thời với VIC và cũng “nhúng” qua tham chiếu một bước giá. Đóng cửa VHM tăng trở lại 0,39% so với tham chiếu, tương đương trượt giảm tối đa 1,9% so với đỉnh đầu ngày và giảm 1,15% so với mức chốt buổi sáng.

Nhịp hạ độ cao của hai cổ phiếu trụ quan trọng nhất nói trên đã khiến VN-Index lao dốc theo vì suốt cả ngày hầu như chỉ có 2 mã này đỡ điểm. VN-Index giảm 0,51 điểm so với tham chiếu ở thời điểm tạo đáy, nhưng đóng cửa đã hồi nhẹ lại. Chỉ số may mắn hưởng lời từ diễn biến hồi lại của cả VIC lẫn VHM, đồng thời được hỗ trợ bởi BID, CTG. Hai trụ ngân hàng này vốn hóa lớn hơn VIC và VHM và chỉ nhỏ hơn VCB. BID chiều nay tăng khoảng 0,76% so với mức chốt buổi sáng và đóng cửa trên tham chiếu 1,53%. CTG riêng chiều tăng 0,36%, đóng cửa tăng 1,2%.

Hiện tượng xoay trụ ở thời điểm “nhạy cảm” cuối phiên cho thấy tác động rõ nét của khả năng nâng đỡ chỉ số. Nếu không có CTG, BID nổi lên thay thế, chắc chắn VN-Index đã đỏ và đó là tín hiệu bất lợi. Thanh khoản của VIC, VHM hôm nay đều khá lớn tương đương hôm qua, thuộc Top 10 thị trường nhưng diễn biến giá yếu hơn nhiều so với phiên trước. Điều này xác nhận áp lực bán đã chiếm ưu thế, đặc biệt khi nhìn từ diễn biến trượt giảm dần trong phiên. Nếu hai trụ này bị xả mà không có các cổ phiếu lớn khác thay thế, tác động lên chỉ số sẽ rất bất lợi.

VIC, VHM suy yếu rõ nét chiều nay nhưng BID, CTG lại nổi lên thay thế.

Tuy vậy giao dịch hôm nay cũng không hoàn toàn bất lợi, đặc biệt là ở thời điểm các trụ bị ép xuống. VN-Index chạm đáy và rơi qua tham chiếu lúc 2h21 nhưng độ rộng cũng không kém với 249 mã tăng/207 mã giảm. Rõ ràng chỉ số bị tác động chủ yếu từ trụ, còn cổ phiếu vẫn duy trì sắc xanh tốt. Đến cuối phiên độ rộng cải thiện hơn với 270 mã tăng/191 mã giảm.

Không hiếm cổ phiếu vẫn giao dịch xuất sắc. VRE chiều nay vẫn duy trì được mức tăng 3,39% thời điểm chốt phiên sáng. Thanh khoản ở cổ phiếu này lớn nhất kể từ đầu tháng 7/2024 với 611,9 tỷ đồng. POW cũng có phiên chiều ấn tượng khi giá tăng bùng nổ, có lúc vượt tham chiếu 5,88% và đóng cửa tăng 2,35%, thanh khoản 329,2 tỷ đồng. GEE có mức đóng cửa cao lịch sử mới khi tăng 4,38%, khớp 258,8 tỷ đồng. Ngoài ra DIG, EVF, PHR, HAH, KBC, BAF, HDC… cũng tăng giá khá tốt. Tính chung trong 270 cổ phiếu xanh cuối phiên thì vẫn có 83 mã tăng hơn 1%, nhỉnh hơn phiên sáng (74 mã). Khoảng 20 cổ phiếu trong số này đạt thanh khoản vượt 100 tỷ đồng.

Điều này cho thấy sức lan tỏa lại khá tích cực ngay trong bối cảnh các trụ có tín hiệu “loạng choạng”. Thực tế VIC và VHM đã tăng quá gấp gáp và xuất hiện các phiên xả là bình thường. Ảnh hưởng lớn chỉ xảy ra nếu không có cổ phiếu trụ hỗ trợ hoặc đồng loạt các mã dẫn dắt cùng lao dốc.

VN-Index hiện vẫn đang loanh quanh sát ngưỡng đỉnh cũ cách đây 2 tuần và đây là thời điểm then chốt để kiểm định thành công và có đỉnh mới hoặc thất bại để phát tín hiệu quay đầu. Việc VIC và VHM đuối sức hôm nay có thể chỉ là diễn biến mang tính thời điểm. Nếu các trụ ngân hàng và VIC, VHM tiếp tục đi lên, thị trường vẫn còn khả năng đột phá.