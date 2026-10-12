Bộ Tài chính đốc thúc đẩy nhanh tiến độ giải thể doanh nghiệp

Ngày 12/10, Bộ Tài chính gửi công văn đến các Sở Tài chính địa phương yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục giải thể doanh nghiệp, trong đó cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ trong 1 ngày làm việc, cơ quan thuế phản hồi trong 2 ngày và doanh nghiệp không nộp hồ sơ giải thể sẽ được chuyển trạng thái pháp lý sau 180 ngày nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định…

Bộ Tài chính siết thời hạn xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Ảnh: Duy Linh

Giải thể doanh nghiệp không chỉ là thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh mà còn liên quan đến việc hoàn tất nghĩa vụ thuế và xử lý tình trạng pháp lý trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Do đó, nếu thông tin trao đổi chậm hoặc việc xử lý không đúng thời hạn, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc hoàn tất thủ tục.

Bộ Tài chính cho biết theo quy định tại Khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Theo đó, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp được quy định tại các Điều 208, 209 và 210 Luật Doanh nghiệp; Điều 64 và Điều 65 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; cùng Điều 13 Nghị định số 296/2026/NĐ-CP ngày 23/7/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2025/NĐ-CP.

Trên thực tế, quá trình giải thể doanh nghiệp không chỉ phụ thuộc vào việc hoàn thiện hồ sơ của doanh nghiệp mà còn liên quan đến việc rà soát, xác nhận nghĩa vụ thuế và cập nhật tình trạng pháp lý của các cơ quan chức năng.

Liên quan vấn đề trên, tại họp báo thường kỳ Bộ Tài chính mới đây, ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế, cho biết tiến độ xử lý không chỉ phụ thuộc vào cơ quan thuế. Một hồ sơ có thể được cơ quan thuế tiếp nhận, xử lý và xác nhận nghĩa vụ trong khoảng 10-15 ngày, nhưng khi chuyển sang cơ quan đăng ký kinh doanh vẫn có trường hợp chưa hoàn tất thủ tục và chưa quay trở lại cơ quan thuế để đóng mã số thuế.

Để đẩy nhanh quá trình giải quyết, bộ này đề nghị sở tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phối hợp với cơ quan thuế rà soát quy trình, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp.

Yêu cầu này được đặt ra trong bối cảnh các bước xử lý hồ sơ và cập nhật tình trạng pháp lý đã có thời hạn cụ thể theo quy định hiện hành.

Thứ nhất, đối với doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đăng ký giải thể, căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 64, Khoản 2 Điều 65 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP, Điều 13 Nghị định số 296/2026/NĐ-CP, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải xử lý hồ sơ và gửi thông tin đến cơ quan thuế trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận.

Trong trường hợp không nhận được phản hồi từ cơ quan thuế sau 2 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh gửi thông tin, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cũng phải cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang “Đã giải thể” trong vòng 1 ngày làm việc sau khi kết thúc thời hạn chờ phản hồi. (Bộ Tài chính)

Nếu nhận được ý kiến xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong thời hạn quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang trạng thái “Đã giải thể” trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến.

Thứ hai, đối với doanh nghiệp không nộp hồ sơ đăng ký giải thể, Khoản 6 Điều 64 và Khoản 3 Điều 65 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP quy định thời hạn 180 ngày để cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét cập nhật tình trạng pháp lý.

Cụ thể, sau 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp hoặc kể từ ngày thông báo doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, nếu không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể, hồ sơ chấm dứt hoạt động của các đơn vị trực thuộc hoặc ý kiến phản đối bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế và các tổ chức, cá nhân liên quan, cơ quan đăng ký kinh doanh phải cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp thành “Đã giải thể” trong vòng 1 ngày làm việc.

Đồng thời, cơ quan đăng ký kinh doanh phải cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn 180 ngày; cũng như chuyển tình trạng của chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh sang “Đã chấm dứt hoạt động”.

Thứ ba, liên quan tới phối hợp xử lý hồ sơ, Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cơ quan thuế chủ động phối hợp khi phát sinh sự cố kỹ thuật hoặc giao dịch chưa được truyền, nhận kịp thời.

Trong những trường hợp này, hai bên cần trao đổi thông tin bằng phương thức phù hợp, bảo đảm cơ quan thuế phản hồi trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin và cơ quan đăng ký kinh doanh hoàn tất việc xử lý hồ sơ đúng thời hạn.

Thông qua việc rà soát quy trình và tăng cường phối hợp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh với cơ quan thuế, Bộ Tài chính hướng tới bảo đảm các hồ sơ giải thể doanh nghiệp được xử lý đúng thời hạn quy định, hạn chế tình trạng chậm trễ trong quá trình hoàn tất thủ tục pháp lý.