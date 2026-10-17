Bốn xu hướng đang định hình khẩu vị mới của thị trường đồ uống

Từ những hương vị quen thuộc được làm mới, rau củ trong đồ uống nóng đến kombucha và xu hướng “nhãn sạch”, thị trường đồ uống toàn cầu đang chứng kiến sự dịch chuyển đáng chú ý trong cách người tiêu dùng lựa chọn và trải nghiệm sản phẩm...

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Theo nghiên cứu mới của Innova Market Insights, 4 xu hướng về hương vị và đổi mới sản phẩm được dự báo sẽ góp phần định hình tương lai của ngành đồ uống toàn cầu.

KHI HƯƠNG VỊ QUEN THUỘC GẶP GỠ MỚI LẠ

Người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm vừa đủ mới để tạo cảm giác khám phá, nhưng vẫn có điểm tựa từ những hương vị quen thuộc. Theo Innova, gần một nửa người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn những gì họ đã biết, trong khi cứ 4 người thì có 1 người sẵn sàng thử những trải nghiệm mới.

Nhóm hương vị cam quýt đang đứng ở giao điểm của hai nhu cầu này. Sự nổi lên của yuzu (chanh Nhật Bản) là một ví dụ, cho thấy người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm vị mới mà còn muốn những sắc thái tinh tế và khác biệt hơn. Các giống cam quýt mang đặc trưng “kỳ lạ” đang ngày càng tạo được sức hút.

Chanh yuzu đang là hương vị được yêu thích trong đồ uống. Ảnh: Street Smart Nutrition.

Cùng với đó, sự quan tâm đến những hương vị bản địa và đặc trưng văn hóa cũng mở ra cơ hội cho các loại cam quýt Đông Nam Á như quất, calamansi và lá chanh kaffir. Innova cũng đánh giá citrus Sumo của Nhật Bản có tiềm năng trở thành một lựa chọn đáng chú ý.

Bà Lu Ann Williams, Chủ tịch kiêm đồng sáng lập Innova Market Insights, nhận định người tiêu dùng muốn tìm thấy sự thoải mái từ những gì quen thuộc, nhưng đồng thời vẫn duy trì sự tò mò với cái mới. Chính sự cân bằng này đang tạo thêm động lực cho các hương vị cam quýt.

Hương Yuzu là một trường hợp tiêu biểu: 1/4 người tiêu dùng muốn thử loại quả này, dù gần 1/3 chưa từng nghe đến nó. Chanh Meyer cũng cho thấy mô hình tương tự, qua đó mở ra dư địa để các loại cam quýt cao cấp phát triển khi người tiêu dùng dần khám phá những giống mới.

RAU CỦ BƯỚC VÀO CUỘC CHƠI ĐỒ UỐNG NÓNG

Không chỉ hương vị, chính những nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp cũng đang được đưa vào những cách kết hợp mới. Đồ uống nóng được dự báo tiếp tục là một trong những phân khúc giàu tiềm năng thử nghiệm, trong bối cảnh người tiêu dùng tìm kiếm những lựa chọn được xem là lành mạnh hơn cà phê, trà hay chocolate nóng truyền thống.

Ảnh: Mother Root

Xu hướng này mở ra không gian phát triển cho các loại đồ uống nóng từ rau củ có củ – nhóm sản phẩm có thể đồng thời đáp ứng nhu cầu về sức khỏe và trải nghiệm thưởng thức.

Ví dụ như loại Atisô Jerusalem đang bắt đầu xuất hiện trong các sản phẩm mới, từ trà đến bột, nhờ hương vị thanh nhẹ, ngọt và bùi, đồng thời được định vị như một loại “siêu thực phẩm”.

Trong khi đó, ube – giống khoai mỡ màu tím có nguồn gốc từ Philippines – đang được đưa vào những sáng tạo đồ uống mang tính thưởng thức. Khoai môn, vốn đã quen thuộc với trà sữa, cũng tiếp tục mở rộng phạm vi ứng dụng nhờ khả năng kết hợp với nhiều hương vị khác.

Ube – giống khoai mỡ màu tím có nguồn gốc từ Philippines – đang được đưa vào những sáng tạo đồ uống mang tính thưởng thức. Ảnh: Cocoon Paris

Nghệ và củ dền cũng được tận dụng nhờ màu sắc tự nhiên, tạo thêm dư địa cho những sản phẩm đồ uống có diện mạo bắt mắt.

Theo Innova, các loại matcha và latte làm từ rau củ có củ với sắc tím, đỏ, cam hay vàng có thể tiếp thêm sức sống cho phân khúc đồ uống nóng, đặc biệt khi kết hợp với những tuyên bố về lợi ích sức khỏe và hình thức đủ hấp dẫn để trở thành nội dung trên mạng xã hội.

KOMBUCHA VÀ LÀN SÓNG ĐỒ UỐNG LÊN MEN

Đồ uống lên men không cồn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, khi người tiêu dùng vừa tìm kiếm trải nghiệm hương vị mới, vừa ngày càng quan tâm đến việc giảm hoặc loại bỏ đồ uống có cồn.

Trong bối cảnh lối sống chú trọng sức khỏe ngày càng phổ biến, quá trình lên men được xem là một cách để gia tăng thêm giá trị sức khỏe cho đồ uống.

Ảnh: Star Kombucha

Kombucha tiếp tục giữ vị trí nổi bật nhờ khả năng tạo ra những tổ hợp hương vị phức hợp. Các loại thảo mộc, trà và nước ép trái cây có thể được kết hợp linh hoạt, giúp sản phẩm liên tục mở rộng về hương vị.

Đặc biệt, nhóm người tiêu dùng trẻ theo đuổi xu hướng “sober curiosity” – tò mò và chủ động khám phá lối sống không hoặc ít sử dụng đồ uống có cồn – đang tạo thêm động lực cho kombucha trong các dịp giao tiếp xã hội.

Từ đây, kombucha không chỉ dừng lại ở hình ảnh một loại đồ uống lên men mà còn được phát triển theo hướng mang hương vị cocktail hay cà phê, trở thành lựa chọn thay thế cho đồ uống có cồn trong nhiều hoàn cảnh.

Bên cạnh kombucha, water kefir (kefir nước) cũng bắt đầu được chú ý như một lựa chọn khác, nằm giữa hai nhóm sản phẩm quen thuộc là kefir từ sữa và kombucha.

“CLEAN LABEL” - NHÃN SẠCH KHÔNG CÒN LÀ CÂU CHUYỆN RIÊNG CỦA NƯỚC GIẢI KHÁT

Một bảng thành phần ngắn gọn, ít nguyên liệu và ưu tiên thành phần tự nhiên - "clean label" đang trở thành một trong những tiêu chí được người tiêu dùng quan tâm.

Theo Innova, đây chính là không gian để các sản phẩm nước giải khát theo xu hướng “nhãn sạch” phát triển, đáp ứng nhu cầu tiện lợi mà không làm người tiêu dùng cảm thấy phải đánh đổi về thành phần.

Ảnh: SOLO Energy

Tại Australia, Simple Organic Sodas là một ví dụ khi thương hiệu này sử dụng số lượng nguyên liệu ở mức tối thiểu và giảm lượng đường trong sản phẩm.

Ở Ấn Độ, Local Ferment Co cũng theo đuổi mục tiêu phát triển các sản phẩm đồ uống với công thức không sử dụng chất bảo quản.

Đáng chú ý, xu hướng "nhãn sạch" đang vượt ra ngoài phạm vi nước giải khát. Các loại đồ uống chức năng như nước uống bổ sung nước cho người chơi thể thao, cùng đồ uống có cồn và cà phê pha sẵn, cũng đang chịu tác động từ nhu cầu này.

Ảnh: Local Ferment Co

Theo bà Williams, "nhãn sạch" đang chuyển dần từ một xu hướng về hình ảnh sản phẩm thành yêu cầu cụ thể hơn về bảng thành phần: càng ngắn càng tốt. Điều này buộc các thương hiệu phải loại bỏ những thành phần không thiết yếu và để các hương vị tự nhiên trở thành tâm điểm trong nhiều phân khúc đồ uống.

Nhìn tổng thể, 4 xu hướng trên cho thấy thị trường đồ uống đang bước vào một giai đoạn mà hương vị, nguyên liệu, sức khỏe và trải nghiệm không còn được nhìn nhận như những yếu tố tách biệt. Người tiêu dùng vừa muốn khám phá, vừa tìm kiếm sự quen thuộc; vừa quan tâm đến sức khỏe, vừa không muốn từ bỏ trải nghiệm thưởng thức. Chính những điểm giao thoa này đang mở ra hướng đi mới cho các nhà phát triển sản phẩm đồ uống trên toàn cầu.