Lành mạnh và nhanh gọn: Xu hướng của thị trường đồ uống 2026

Các báo cáo cho biết, người mua sắm trong năm tới muốn tận hưởng những sản phẩm cao cấp và đang tìm kiếm những sản phẩm mang lại “sự phong phú về kết cấu” và “sự khéo léo trong chế biến” thông qua công thức và nguyên liệu…

Tạp chí chuyên ngành Just Drinks mới đây đã đăng tải một báo cáo mới, cho thấy sức khỏe và sự hưởng thụ sẽ tiếp tục là những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thực phẩm và đồ uống trong năm tới.

Cụ thể, sự gia tăng của các loại thuốc giảm cân GLP-1 và sự quan tâm ngày càng lớn đến sức khỏe đường ruột sẽ quyết định đến thị trường đồ uống năm 2026, theo nghiên cứu từ Ai Palette, nền tảng nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng của GlobalData. Trong đó, tốc độ tiếp nhận thuốc và việc giới thiệu các dạng thuốc viên khác nhau sẽ là một thách thức đối với các nhà sản xuất.

“Những tác động lan tỏa của lối sống GLP-1 đang định hình lại khẩu vị, thói quen chăm sóc sức khỏe và lựa chọn sản phẩm, ảnh hưởng đến mọi thứ từ kỳ vọng về khẩu phần ăn đến việc ngành làm đẹp tập trung vào giảm căng thẳng và viêm nhiễm,” Somsubhra Ganchoudhuri, đồng sáng lập kiêm CEO của Ai Palette, cho biết.

Rất nhiều sản phẩm đồ uống đã tận dụng cơn sốt thuốc giảm cân GLP-1.

Điều mà Ai Palette gọi là “hiệu ứng Ozempic” đang dẫn đến nhu cầu về khẩu phần/dung tích nhỏ hơn và sự quan tâm đến các lựa chọn ít calo, ít đường và giàu protein. Ví dụ, báo cáo cho biết trong hai năm qua, số lượng "tương tác người tiêu dùng" liên quan đến các cuộc thảo luận về thuốc GLP-1 semaglutide tại Mỹ đã tăng gần 10% (tính theo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm). Những tương tác này dựa trên các bài đăng công khai trên X và Instagram.

Theo Ai Palette, điều đó cho thấy việc sử dụng GLP-1 đang định hình lại cách người tiêu dùng chuyển sự chú ý từ việc thưởng thức sang quản lý đường huyết và cảm giác no.

"Sự hiện diện ngày càng rộng rãi của các sản phẩm GLP-1 trên các khu vực địa lý và phân khúc thị trường mới cho thấy nhận thức của người tiêu dùng và do đó, nhu cầu ngày càng tăng đối với các lựa chọn sản phẩm lành mạnh hơn, nhẹ hơn và tiện lợi hơn", báo cáo cho biết thêm.

Sức khỏe đường ruột cũng đã chuyển từ lĩnh vực khoa học chuyên biệt sang lĩnh vực chính thống, với chất xơ, protein, prebiotic và các thành phần thân thiện với hệ vi sinh vật trở thành những yếu tố quan trọng hơn trong thói quen lựa chọn đồ uống.

Đầu năm nay, PepsiCo đã mua thương hiệu đồ uống có ga chứa prebiotic Poppi với giá gần 2 tỷ USD.

Các sản phẩm từ sữa tốt cho đường ruột không phải là điều mới mẻ, nhưng ngày càng có nhiều nghiên cứu khoa học và nhận thức ngày càng cao về hệ vi sinh vật đường ruột. Các chuyên gia trong ngành tin rằng sự quan tâm đến sức khỏe đường ruột không chỉ là một trào lưu nhất thời mà đang lan rộng ra ngoài lĩnh vực sữa sang các lĩnh vực sản phẩm khác.

"Người tiêu dùng ngày càng tin rằng đường ruột là trung tâm điều khiển sức khỏe tổng thể, ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, tâm trạng, tiêu hóa và thậm chí cả sức khỏe làn da," báo cáo của Ai Palette cho biết.

“Điều này tạo ra nhu cầu ngày càng tăng đối với đồ uống có thành phần nghệ, gừng, men vi sinh, polyphenol, omega-3 và các giải pháp giàu chất xơ giúp khôi phục sự cân bằng bên trong cơ thể”.

Các nhà nghiên cứu của Ai Palette cho biết có một "sự hồi sinh của xu hướng hương vị phong phú" mà các thương hiệu có thể khai thác vào năm tới, khi người tiêu dùng có "mong muốn mới mẻ về sự tận hưởng đa giác quan được thúc đẩy bởi chiều sâu, nhiều lớp hương vị và trải nghiệm kết cấu phong phú hơn".

Xu hướng này tạo ra cơ hội cho các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống cũng như các nhà cung cấp nguyên liệu của họ tìm kiếm những sản phẩm có kết cấu mềm mịn, đặc nhưng vẫn nhẹ và mang hương vị kokumi, một từ tiếng Nhật mô tả khi thực phẩm và đồ uống mang lại cảm giác phong phú, đậm đà và phức tạp.

Thị trường đồ uống cũng sẽ chứng kiến sự hồi sinh của xu hướng hương vị phong phú.

Xu hướng này thậm chí có thể trùng lặp với mối quan tâm đến sức khỏe đường ruột, với Ai Palette chỉ ra các sản phẩm lên men. “Thực phẩm lên men, với hương vị kéo dài và độ đậm đà, rất phù hợp với kokumi và dữ liệu của chúng tôi cho thấy xu hướng ngày càng tăng của các sản phẩm trong lĩnh vực này. Khi người tiêu dùng tìm kiếm những hương vị phức tạp và thỏa mãn hơn, kokumi sẵn sàng trở thành động lực chính của sự đổi mới,” báo cáo cho biết.

Trong khi đó, Kompa - công ty công nghệ dữ liệu có trụ sở tại Mỹ, cho biết sức khỏe là lý do chính mà người tiêu dùng chọn đồ uống ít đường, với hơn 10.000 lượt thảo luận trên mạng xã hội. Hàn Quốc đặt mục tiêu giảm lượng đường tiêu thụ xuống dưới 10% tổng calo; Trung Quốc mở rộng hệ thống xếp hạng Nutri-Grade cho đồ uống…

Tại Việt Nam, từ năm 2027, đồ uống có trên 5 gram đường trong 100 ml sẽ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 8 - 10%, buộc doanh nghiệp cải tiến công thức. Theo đánh giá của các tổ chức nghiên cứu thị trường, nhóm ít và không đường nhiều khả năng chuyển từ phân khúc ngách thành dòng chủ lực trong những năm tới.

Còn theo trang EatingWell, xu hướng ưu tiên chất xơ có lợi cho đường ruột đang ngày càng rõ nét và được dự đoán sẽ bùng nổ trong năm 2026. Báo cáo Future of Taste của Oatly ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ của đồ uống giàu chất xơ, với lượng xem các bài viết liên quan đến dưỡng chất này tăng tới 9.500% chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 vừa qua.

Xu hướng đồ uống trải nghiệm giác quan cũng đang nổi lên mạnh mẽ với những sáng tạo như lớp cold foam mềm mịn trên cà phê đá.

Song song đó, Whole Foods Market cũng dự báo chất xơ sẽ trở thành điểm nhấn của nhiều sản phẩm mới trong năm tới. Dù vậy, sự lên ngôi của chất xơ không đồng nghĩa với việc protein mất đi sức hút. Trái lại, khi kết hợp với nhau, protein và chất xơ tạo nên giá trị dinh dưỡng tối ưu.

Xu hướng đồ uống trải nghiệm giác quan cũng đang nổi lên mạnh mẽ với những sáng tạo như lớp cold foam mềm mịn trên cà phê đá, nước ép hay nước chanh giữ lại tép trái cây, trà sữa trân châu, thậm chí sự trở lại của cà phê đánh bông. Năm 2026 hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đồ uống vượt ra ngoài cảm giác khát cùng kết cấu phong phú và cảm giác đặc biệt.

Những công thức nổi bật trong năm như shot cam, cà rốt, nghệ, gừng hay shot đông lạnh chanh, gừng, nghệ mang lại cảm giác tê nhẹ, sẽ dần được hoàn thiện trong năm tới để mang lại trải nghiệm giác quan toàn diện từ bên trong cơ thể. Rõ ràng, kỷ nguyên đồ uống tiếp theo sẽ xóa nhòa ranh giới giữa hương vị và cảm giác, mở ra vô vàn khả năng sáng tạo mới.