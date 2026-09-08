Bia không cồn trở thành điểm sáng của thị trường đồ uống

Trong bối cảnh ngành công nghiệp sản xuất bia đang gặp khó khăn, bia không cồn đã trở thành một trong những điểm sáng. Dù vẫn chỉ chiếm hơn 6% doanh thu bia toàn cầu, tốc độ tăng trưởng của phân khúc này đã đạt mức 6 đến 17% mỗi năm trong vòng 5 năm trở lại đây…

Ảnh minh họa: The Guardian

Ngành bia đang đối mặt với một nghịch lý: Nhu cầu “kết nối xã hội” vẫn tồn tại nhưng nhu cầu “tiêu thụ cồn” lại đang giảm dần. Điều này khiến cho “mảnh đất" bia truyền thống trở nên kém màu mỡ hơn so với trước đây.

Theo Statista Market Insights, bia không cồn hiện được các nhà sản xuất bia xem là một cơ hội, với việc các doanh nghiệp liên tục mở rộng lựa chọn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

“Người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm thức uống bổ dưỡng và ngon miệng dành cho người lớn với hàm lượng cồn thấp hoặc không cồn để thưởng thức trong mọi dịp”, tập đoàn sản xuất bia lớn thứ hai thế giới Heineken gần đây đã nhận định trong báo cáo thường niên. “Khi xu hướng tiêu dùng toàn cầu về sức khỏe và lối sống lành mạnh tiếp tục phát triển, bia ít calo và không cồn đang có một tương lai tươi sáng”.

Dữ liệu từ Statista Market Insights thì dự đoán đến năm 2030, doanh số bán bia không cồn toàn cầu sẽ đạt 49 tỷ USD, gần gấp đôi so với năm 2021. Tại châu Âu, theo số liệu Eurostat công bố, các nước EU đã sản xuất 34,4 tỉ lít bia trong năm 2025, giảm 0,7% so với năm 2024. Trong tổng sản lượng này, bia có nồng độ cồn dưới 0,5% và bia không cồn đạt 2,1 tỉ lít, tương đương hơn 6% tổng sản lượng.

Khi xu hướng tiêu dùng toàn cầu về sức khỏe và lối sống lành mạnh tiếp tục phát triển, bia ít calo và không cồn đang có một tương lai tươi sáng. Ảnh: Serious Eats

Điểm đáng chú ý nhất, bia không cồn liên tục mở rộng thị trường. Đức là quốc gia sản xuất bia không cồn lớn của EU. Trong khi đó, Tây Ban Nha nổi bật ở khía cạnh tiêu thụ. Theo Cerveceros de España, doanh số bia không cồn tại Tây Ban Nha tăng 4,6% trong năm 2025, đạt mức kỷ lục 3,3 triệu hectolit, tương đương 330 triệu lít và chiếm 14% tổng lượng bia tiêu thụ tại nước này.

Trong khi đó, tốc độ tiêu thụ bia truyền thống tại nhiều thị trường châu Âu đang chững lại. Theo khảo sát của tạp chí The Drinks Business tại Anh, 60% người tiêu dùng hiện nay coi bia không cồn có chất lượng tương đương với bia có nồng độ cồn cao, trong đó 56% cho rằng bia không cồn đã trở nên phổ biến.

Các phương pháp cải tiến như sử dụng chủng men chuyên dụng, thẩm thấu ngược và chưng cất chân không đã loại bỏ mùi vị khó chịu của ngũ cốc thô, giúp cho các loại bia không cồn có hương vị tương đương với bia truyền thống, tạo nên chất lượng và danh tiếng của nhiều sản phẩm đang cạnh tranh trong phân khúc bia không cồn hiện nay.

“Các nhà máy bia phải tập trung nhiều hơn vào bia không cồn vì doanh số bán bia có cồn đang giảm ở nhiều thị trường. Bia không cồn cũng đã có được nhiều không gian trưng bày hơn và vị trí tốt hơn trong các siêu thị. Ngay cả các nhà hàng hiện nay cũng thường cung cấp nhiều loại bia không cồn khác nhau thay vì chỉ một lựa chọn tượng trưng,” giảng viên, tác giả và chuyên gia nếm bia Anikó Lehtinen tại Anh cho biết.

Xu hướng bia không cồn tăng trưởng diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đối với bia truyền thống tại nhiều thị trường đang chững lại. Ảnh: World Brewing Alliance

Mitch Adams, chuyên gia về bia, tác giả và giám đốc điều hành của nhóm quán rượu độc lập Craft Locals (Vương quốc Anh), khẳng định rằng các thương hiệu như Budvara không cồn hiện đang được yêu cầu thường xuyên và đã trở thành một yêu cầu quen thuộc trong quán bar.

Ông Adams cho biết tại các địa điểm nhà hàng thuộc tập đoàn, ông thấy rõ ràng rằng: “Bia và rượu táo không cồn hiện chiếm 4,6% tổng doanh thu từ đồ uống, và riêng Budvar Nealko đã chiếm 3,6% doanh thu bia tươi. Khách hàng đang tích cực yêu cầu loại đồ uống này, và chúng tôi đang đảm bảo mỗi địa điểm đều có lựa chọn bia không cồn đúng chuẩn, chứ không chỉ là lựa chọn thêm cho có”.

Hiện tượng này đang diễn ra trên toàn thế giới. Tại Mỹ, doanh thu bán lẻ bia không cồn đã đạt 583 triệu USD. Xu hướng sử dụng ngày càng phổ biến ở nhóm người trẻ tuổi, với 51% người từ 18 đến 25 tuổi thường xuyên tiêu thụ các sản phẩm không chứa hoặc ít đường, được hỗ trợ bởi các hợp tác với người nổi tiếng và các vận động viên thể thao, khiến phân khúc này khó có thể bị bỏ qua.

Tại Hàn Quốc, theo The Korea Times, người Hàn Quốc ở độ tuổi 20 và 30 đang tiêu thụ ít cồn hơn. Theo số liệu thống kê, người ở độ tuổi 20 trung bình tiêu thụ 64,8 gam cồn từ đồ uống có cồn mỗi ngày, thấp hơn so với mức 66,8 gam được ghi nhận ở người ở độ tuổi 60. Trong nhóm người trẻ tuổi từ 19 đến 29 tuổi, tỷ lệ những người hoàn toàn không uống cồn hoặc chỉ uống bia không cồn đã đạt mức cao kỷ lục 56%.

Người Hàn Quốc ở độ tuổi 20 và 30 đang tiêu thụ ít cồn hơn. Ảnh: Seoul Economic Daily

Khi người trẻ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, cân bằng cuộc sống và khả năng kiểm soát bản thân, các doanh nghiệp lớn như Heineken đã phải chủ động điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Từ việc ra mắt bia không độ cho đến những phiên bản “3 không” (không cồn, không đường, không calo), các thương hiệu đang cho thấy một nỗ lực rõ ràng trong việc lắng nghe thị trường.

Khi một xu hướng trở thành “tiêu chuẩn”, cuộc chơi sẽ thay đổi hoàn toàn. “Healthy” trong ngành F&B hiện tại không còn là lợi thế cạnh tranh, mà đã trở thành điều kiện tối thiểu để được cân nhắc.

Mới đây, một nghiên cứu được công bố trên Journal of Agricultural and Food Chemistry cho biết các nhà khoa học đã phân tích 65 loại bia khác nhau để đánh giá thành phần dinh dưỡng của chúng. Kết quả, họ phát hiện một loại bia lager bình thường cung cấp 20% lượng vitamin B6 khuyến nghị theo chế độ ăn của người Mỹ, trong khi bia lager không cồn cung cấp gần 59% lượng khuyến nghị hàng ngày.

Mặc dù các chuyên gia dinh dưỡng chưa sẵn sàng gọi bia không cồn là một "thức uống lành mạnh", nhưng nhiều người đồng tình rằng đây là thông tin đáng lưu ý. Bia không cồn cũng có xu hướng ít calo hơn so với các loại có cồn.

“Healthy” trong ngành F&B hiện tại không còn là lợi thế cạnh tranh, mà đã trở thành điều kiện tối thiểu để được cân nhắc. Ảnh: The Guardian

Tuy vậy các chuyên gia không khuyến nghị uống bia không cồn chỉ vì muốn bổ sung vitamin B6. Theo tiến sĩ Sonya Angelone, chuyên gia dinh dưỡng tại San Francisco (Mỹ), những loại đồ uống này không giàu dinh dưỡng, chúng thiếu protein, chất xơ và các dưỡng chất quan trọng khác.

Bia không cồn có thể bị tiêu thụ quá mức nếu chúng ta xem đây là một loại đồ uống lành mạnh. Bên cạnh đó, lượng cồn ghi trên nhãn không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối. Một nghiên cứu từng phát hiện khoảng 30% sản phẩm bia không cồn chứa mức cồn cao hơn công bố. Với phụ nữ mang thai, người bệnh gan hoặc người cần kiêng rượu tuyệt đối, đây thực sự là rủi ro cần cân nhắc.