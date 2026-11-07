Bước tiến mới với mô hình “Nhà cộng đồng số” đối với dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

Tỉnh Đắk Lắk đang chứng kiến một bước tiến quan trọng trong việc đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Với sự chủ động của chính quyền địa phương và sự tham gia tích cực của lực lượng đoàn viên, thanh niên, mô hình “Nhà cộng đồng số” đã đi vào hoạt động, mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ cho mọi tầng lớp nhân dân...

Đoàn viên thanh niên tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn đồng bào thực hiện cách sử dụng các dịch vụ công nghệ số trên điện thoại thông minh tại “Nhà cộng đồng số”. Ảnh Nguyên Dung

MÔ HÌNH “NHÀ CỘNG ĐỒNG SỐ” - CẦU NỐI CÔNG NGHỆ ĐẾN VỚI NGƯỜI DÂN

Triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện nhiều cách làm sáng tạo nhằm đảo đảm người dân vùng sâu, vùng xa có điều kiện tốt nhất để tiếp cận các tiện ích số ngay tại cộng đồng phục vụ đời sống, xản xuất.

Tại buôn Yao, xã Ea Tul, mô hình “Nhà cộng đồng số” đã chính thức hoạt động từ giữa tháng 8/2026. Đây là một không gian được trang bị đầy đủ máy tính, máy in, màn hình trình chiếu và wifi, nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ công và tiếp cận thông tin của người dân. Mô hình này không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ mà còn tạo điều kiện để họ thực hành và sử dụng các tiện ích số ngay tại địa phương.

Ông Y Đức Ayun, một người dân buôn Yao, chia sẻ rằng từ khi có Nhà cộng đồng số, những người lớn tuổi chưa thành thạo điện thoại thông minh có thể đến đây để được cán bộ hướng dẫn tận tình. Từ đây, những khó khăn trước đây trong việc sử dụng công nghệ đã dần được khắc phục, giúp người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ công.

Với sự chủ động của tỉnh Đắk Lắk trong việc chỉ đạo chính quyền các địa phương và đội ngũ cán bộ “thực chiến” về công nghệ, với nòng cốt là Tổ công nghệ số cộng đồng đã triển khai nhiều biện pháp để đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân. Tại thôn Thanh Xuân, xã Phú Xuân, mô hình “Thực hiện thủ tục hành chính lưu động” đã được triển khai, giúp người dân không cần phải đi xa để giải quyết giấy tờ. Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã đến tận nơi hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính và tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Ông Đinh Ánh Tuân, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Xuân, cho biết từ ngày 9/9 đến 31/12/2026, xã đã triển khai mô hình này tại 18 thôn, với tần suất hai buổi mỗi tuần. Các thủ tục tập trung vào lĩnh vực đất đai, chứng thực, hộ tịch và những giấy tờ phát sinh trong quá trình giải quyết công việc của người dân. Đồng thời, người dân cũng được hướng dẫn kích hoạt VNeID mức độ 2 và thực hiện hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công.

ĐOÀN THANH NIÊN - NHÂN TỐ GIỮ VAI TRÒ QUAN TRỌNG

Theo lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, để đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa thì lực lượng đoàn viên, thanh niên của tỉnh đang trở thành nhân tố quan trọng trong việc hỗ trợ người dân theo cách “cầm tay chỉ việc” trong tiếp cận công nghệ. Cách làm này giúp người dân nhanh chóng biết cách thao tác sử dụng các dịch vụ ngay trên chính thiết bị của mình.

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk đến từng nhà hỗ trợ người dân tiếp cận kỹ năng số, sử dụng VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh Nguyên Dung

Anh Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, cho biết từ ngày 17/8 đến 29/9/2026, Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã triển khai Chiến dịch 44 ngày đêm “Thanh niên Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi số” tại 102 xã, phường. Chiến dịch này tập trung hỗ trợ người dân tiếp cận kỹ năng số, sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và quảng bá sản phẩm địa phương trên các nền tảng số.

Qua 44 ngày đêm triển khai, toàn tỉnh đã hỗ trợ hơn 145.000 lượt người dân tiếp cận kỹ năng số; hơn 102.000 lượt người được hỗ trợ VNeID mức độ 2 và các tiện ích số, đạt 204,3% chỉ tiêu. Toàn tỉnh đã thành lập 2.406 đội hình “Thanh niên số”, xây dựng 692 mô hình điểm chuyển đổi số và 488 công trình, phần việc thanh niên về chuyển đổi số.

Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk Lương Minh Tùng, nhấn mạnh rằng chiến dịch này không chỉ được đánh giá qua số lượng lượt người được hỗ trợ mà còn gắn với sản phẩm đầu ra và hiệu quả thực tế tại cộng đồng. Các đội hình thanh niên tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ gồm: Bình dân học vụ số; VNeID và dịch vụ công trực tuyến; chợ số, tiểu thương số và thanh toán QR; sản phẩm địa phương số; an toàn số cộng đồng.

KỲ VỌNG MỞ TƯƠNG LAI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Với mục tiêu tạo ra những thay đổi tích cực, mở ra một tương lai tươi sáng cho sự phát triển bền vững, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch triển khai thí điểm 4 mô hình mẫu “Bình dân học vụ số”, gồm: “Công dân số tiêu biểu”, “Thôn/buôn/khu phố số tiêu biểu”, “Nông thôn số - Làm giàu từ công nghệ” và “Thôn/buôn số - vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Các mô hình này được thực hiện trong 4 tháng, từ ngày 22/9 đến 22/12/2026, tại những địa phương đại diện cho khu vực đô thị, đồng bằng, vùng sâu, vùng xa; làm cơ sở đánh giá, xem xét nhân rộng từ năm 2027.

Kế hoạch này chú trọng khắc phục vùng lõm sóng, nâng cao chất lượng Internet, bố trí wifi và thiết bị tại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; tập huấn các tổ công nghệ số cộng đồng theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”. Đồng thời, hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, hộ kinh doanh livestream, bán hàng trên sàn thương mại điện tử, sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, đưa sản phẩm lên Bản đồ số nông sản Đắk Lắk và ứng dụng công nghệ trong sản xuất.

Chuyển đổi số ở Đắk Lắk đang từng bước đi vào đời sống bằng những việc làm cụ thể. Khi người dân có thể sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp cận thông tin và ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số không còn xa lạ mà trở thành công cụ phục vụ thiết thực đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Mô hình “Nhà cộng đồng số” và sự tham gia tích cực của lực lượng đoàn viên, thanh niên đã và đang tạo ra những thay đổi tích cực, mở ra một tương lai sáng cho sự phát triển bền vững của tỉnh Đắk Lắk.