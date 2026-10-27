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Đưa sầu riêng từ buôn làng Tây Nguyên đến người tiêu dùng qua thương mại điện tử

M Minh Huy

Từ các buôn làng, vùng trồng sầu riêng ở Tây Nguyên, nông sản địa phương đang được đưa đến người tiêu dùng trên cả nước thông qua các phiên livestream trên sàn thương mại điện tử, mở thêm kênh tiêu thụ trong mùa thu hoạch cao điểm cuối năm 2026...

Các phiên livestream góp phần quảng bá sầu riêng và nông sản địa phương đến người tiêu dùng trên cả nước. Ảnh: TikTok Shop.
Các phiên livestream góp phần quảng bá sầu riêng và nông sản địa phương đến người tiêu dùng trên cả nước. Ảnh: TikTok Shop.

Năm 2026, diện tích sầu riêng cả nước ước đạt khoảng 200.000 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch đạt 129.500 ha, với sản lượng dự kiến khoảng 2,08 triệu tấn. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính riêng 7 tháng đầu năm, cả nước đã thu hoạch khoảng 768.000 tấn sầu riêng.

Trong 5 tháng cuối năm, thị trường dự kiến tiếp nhận thêm khoảng 1,3 triệu tấn sầu riêng, tập trung chủ yếu tại các tỉnh Tây Nguyên. Trong đó, Đắk Lắk dự kiến đạt khoảng 500.000 tấn, Lâm Đồng 300.000 tấn và Gia Lai 58.000 tấn.

Với sản lượng lớn tập trung trong thời gian thu hoạch tương đối ngắn, việc tìm kiếm và mở rộng đầu ra trở thành vấn đề đáng chú ý đối với các vùng trồng. Thương mại điện tử được triển khai như một kênh phân phối bổ sung, giúp đưa nông sản đến người tiêu dùng thông qua các hình thức bán hàng trực tuyến.

LIVESTREAM ĐƯA SẦU RIÊNG TỪ NHÀ VƯỜN LÊN SÀN TRỰC TUYẾN

Từ ngày 15/8 đến ngày 2/9/2026, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, với 18 hoạt động chính tại Buôn Ma Thuột, Krông Pắc, Tuy Hòa và các vùng trồng trọng điểm. Sự kiện hướng đến việc quảng bá sản phẩm địa phương, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận thị trường trong và ngoài nước.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là mô hình “Mỗi xã một KOL, KOC bán sầu riêng online”, với sự tham gia của 8 xã. Theo thông tin tại lễ hội, hơn 262 tấn sầu riêng được đưa lên các phiên bán hàng trực tiếp. Tại Krông Pắc, phiên đấu giá vườn sầu riêng ghi nhận một lô sản phẩm gần 350 tấn được giao dịch thành công.

Bà H Rô Ma Mlô, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Krông Năng trực tiếp tham gia livestream bán sầu riêng. Ảnh: TikTok Shop.
Bà H Rô Ma Mlô, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Krông Năng trực tiếp tham gia livestream bán sầu riêng. Ảnh: TikTok Shop.

Trong khuôn khổ sự kiện, TikTok Shop phối hợp tổ chức 8 phiên livestream tại không gian lễ hội và trực tiếp tại các nhà vườn ở xã Krông Năng. Hoạt động có sự tham gia của UBND xã Krông Năng và nhà bán hàng FoodMap, giới thiệu các dòng sầu riêng chủ lực như Thái Dona và Ri6.

Tại các phiên livestream, bà H Rô Ma Mlô, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Krông Năng, trực tiếp giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng.

Bà H Rô Ma Mlô cho biết việc đưa sầu riêng lên các nền tảng thương mại điện tử giúp người dân cả nước biết đến nông sản của Krông Năng nhiều hơn. Từ đó, du khách có cơ hội tìm hiểu về văn hóa, con người vùng đất Krông Năng. Cùng với sầu riêng, kỳ vọng mở rộng kênh tiêu thụ, nâng cao giá trị các nông sản khác như cà phê, mắc ca và các loại cây ăn trái tại xã.

Kết quả thu về khả quan với 6.248 đơn hàng được chốt, tương đương 26,8 tấn sầu riêng (khoảng 11.180 trái) được tiêu thụ thành công trên nền tảng. Qua đó, thương mại điện tử bổ sung một phương thức phân phối sầu riêng, giúp nhà vườn mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng bên cạnh kênh bán hàng truyền thống.

MỞ RỘNG KÊNH BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN CHO NÔNG SẢN

Không chỉ với sầu riêng Đắk Lắk, thương mại điện tử cũng đang được áp dụng để phân phối nhiều mặt hàng nông sản trong nước. Theo báo cáo của TikTok Shop, trong năm qua, hơn 200.000 sản phẩm OCOP và hàng Việt đã được gắn nhãn định danh trên nền tảng nhằm tăng khả năng hiển thị đối với người tiêu dùng.

Sau 9 tháng mở rộng ngành hàng trái cây tươi, tổng sản lượng tiêu thụ trên nền tảng trực tuyến này vượt 200 tấn. Một số sản phẩm ghi nhận sản lượng bán ra đáng chú ý, trong đó sầu riêng cổ Sáu Hữu đạt hơn 10 tấn sau 48 giờ mở bán, còn khoai sâm đất Tây Bắc vượt 600 tấn tiêu thụ trong thời gian ngắn.

Năm 2026, TikTok Shop triển khai dự án “1 triệu trái sầu”, hướng đến thúc đẩy tiêu thụ sầu riêng qua kênh trực tuyến. Dự án đồng thời đặt mục tiêu chuẩn hóa chuỗi cung ứng, hỗ trợ nhà vườn áp dụng giải pháp giao hàng nhanh và kết nối nông sản Việt với người tiêu dùng.

Mô hình thương mại dựa trên khám phá là một trong những cách thức được áp dụng để giới thiệu sản phẩm đến khách hàng. Mô hình này kết hợp video ngắn, livestream trực tiếp từ nhà vườn với các giải pháp vận hành như đặt hàng trước và giao hàng trong 4 giờ.

Các giải pháp đặt hàng trước và giao hàng nhanh được áp dụng nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển, góp phần duy trì độ tươi của trái cây khi bán qua kênh trực tuyến.

Với sầu riêng Tây Nguyên, các phiên livestream tại lễ hội là một trong những cách thức đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Trong bối cảnh sản lượng thu hoạch dự kiến tăng mạnh vào những tháng cuối năm 2026, việc mở rộng kênh bán hàng trực tuyến góp phần đa dạng hóa phương thức phân phối, tạo thêm lựa chọn tiêu thụ cho nhà vườn và doanh nghiệp nông nghiệp.

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