Cà phê Arabica Sơn La hướng tới nâng tầm giá trị trên thị trường thế giới

Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai với chủ đề “Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới” diễn ra từ ngày 10 đến 13/10/2026, là dịp quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trị và khẳng định vị thế cà phê Arabica Sơn La trên thị trường trong nước, quốc tế. Sự kiện đồng thời tôn vinh người trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê và các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành cùng ngành cà phê địa phương...

Biểu diễn nghệ thuật tại khai mạc Lễ hội Cà phê Sơn La. Ảnh: Chu Khôi.

Tối 10/10/2026, tại Quảng trường Tây Bắc, tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026, với chủ đề “Arabica Sơn La – Vươn tầm thế giới”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cho biết cà phê Arabica là cây trồng có lợi thế, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sinh kế người dân và phát triển kinh tế nông nghiệp.

SƠN LA PHÁT TRIỂN 45.000 HA CÀ PHÊ THEO HƯỚNG SINH THÁI BỀN VỮNG

Năm 2026 cũng đánh dấu bước chuyển trong định hướng phát triển ngành cà phê khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 607-KL/TU về sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê bền vững theo hướng sinh thái đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Tỉnh đặt mục tiêu hình thành hệ sinh thái kinh tế cà phê đa giá trị, gắn sản xuất với chế biến, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế carbon thấp.

Định hướng này được đặt ra trong bối cảnh thị trường xuất khẩu ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và chống mất rừng, suy thoái rừng theo Quy định chống phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR).

Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ban tổ chức.

Ông Nguyễn Đình Việt nhấn mạnh Lễ hội cà phê Sơn La là dịp quảng bá, khẳng định vị thế Arabica Sơn La trên thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời thể hiện quyết tâm nâng cao giá trị hạt cà phê, xây dựng thương hiệu mạnh và đưa những giá trị đặc sắc của cà phê Sơn La đến gần hơn với người tiêu dùng toàn cầu.

Từ hơn 33.000 ha vào năm 2023, diện tích cà phê toàn tỉnh đã tăng lên khoảng 45.000 ha vào năm 2026. Cùng với mở rộng vùng nguyên liệu, Sơn La hình thành các vùng sản xuất tập trung, thâm canh, chuyên canh và liên kết theo chuỗi. Hiện tỉnh duy trì 5 chuỗi cà phê, có 5 sản phẩm được chứng nhận OCOP và 8 tổ chức được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Cà phê Sơn La”.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh sẽ phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã và người trồng cà phê phát triển vùng nguyên liệu chất lượng cao, xanh và bền vững; đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh và phát triển thương hiệu Arabica Sơn La. Sơn La xác định người dân là trung tâm, doanh nghiệp là động lực, khoa học và công nghệ là nền tảng; đồng thời tăng cường hợp tác, thu hút đầu tư và mở rộng kết nối quốc tế.

Tỉnh cũng khuyến khích người trồng cà phê đổi mới quy trình canh tác, thu hái, sơ chế, ứng dụng số hóa và truy xuất nguồn gốc. Sự liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp sẽ góp phần xây dựng vùng nguyên liệu có trách nhiệm, minh bạch, bảo đảm chất lượng.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội: "Cần gắn phát triển cà phê với du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa để gia tăng giá trị sản phẩm". Ảnh: Ban tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội, ghi nhận và đánh giá cao cách tiếp cận của Sơn La khi không chạy theo mở rộng diện tích bằng mọi giá, mà chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và tính bền vững; từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế cà phê theo chuỗi giá trị.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, thị trường cà phê thế giới đang thay đổi nhanh chóng, với các tiêu chuẩn ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, môi trường, giảm phát thải và trách nhiệm xã hội. Để hiện thực hóa khát vọng “Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới”, tỉnh cần phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp phát triển chuỗi giá trị cà phê đồng bộ, hiện đại, bền vững.

Trình diễn dron trên Quảng trường Tây Bắc, Sơn La. Ảnh: Chu Khôi. Trình diễn dron trên Quảng trường Tây Bắc, Sơn La. Ảnh: Chu Khôi.

Trong đó, cần gắn kết vùng nguyên liệu với chế biến, logistics, thương mại và thị trường; lấy doanh nghiệp làm hạt nhân liên kết, hợp tác xã làm cầu nối, người nông dân làm chủ thể, bảo đảm liên kết thực chất, minh bạch và hài hòa lợi ích. Người nông dân phải được tham gia, hưởng lợi từ chuỗi giá trị do chính mình tạo ra.

Bà Nguyễn Thị Hồng cũng đề nghị đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; nâng cao chất lượng, phát triển chế biến sâu, mở rộng thị trường và tăng cường liên kết quốc tế. Đặc biệt, cần gắn phát triển cà phê với du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa để gia tăng giá trị sản phẩm.

SẮC MÀU NGHỆ THUẬT LAN TỎA KHÁT VỌNG ARABICA SƠN LA VƯƠN XA

Phát biểu đáp từ, ông Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, khẳng định tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và giải pháp thiết thực, phân công rõ trách nhiệm, tổ chức triển khai hiệu quả.

Sơn La quyết tâm đưa ngành cà phê trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Ông Hoàng Văn Nghiệm phát biểu đáp từ. Ảnh: Ban Tổ chức.

Ngay sau lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật “Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới” tại Quảng trường Tây Bắc mang đến không gian giàu màu sắc, kết hợp âm hưởng núi rừng, điệu xòe truyền thống với âm nhạc hiện đại và công nghệ sân khấu. Chương trình kể câu chuyện về đất, người và hành trình phát triển của cà phê Arabica trên vùng đất Sơn La.

Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 diễn ra với chuỗi hoạt động phong phú như Hội chợ triển lãm “Cà phê Sơn La - Kết nối giá trị, phát triển bền vững”; Cuộc thi “Arabica Sơn La Master Cup”; hội thảo phát triển cà phê bền vững theo hướng sinh thái; hội nghị kết nối giao thương sản phẩm cà phê; chương trình “Coffee Farm Experience – Hành trình từ nông trại đến tách cà phê”, cùng các hoạt động văn hóa, quảng bá và trải nghiệm.

Với ba chương gồm “Sơn La - Bản giao hưởng đất trời”, “Bình minh miền đất dốc” và “Arabica Sơn La - Khát vọng vươn xa”, chương trình tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa, những mùa hoa cà phê trắng và sự cần cù của người nông dân trong quá trình trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến cà phê.

Các tiết mục nghệ thuật đồng thời khắc họa sự chuyển mình của ngành cà phê Sơn La theo hướng nâng cao chất lượng, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Sự tham gia của các nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian, diễn viên và câu lạc bộ xòe Thái góp phần tạo nên sự giao thoa giữa nghệ thuật chuyên nghiệp với văn hóa bản địa.

Thông qua chuỗi hoạt động và chương trình nghệ thuật, Lễ hội góp phần tôn vinh giá trị cà phê Arabica, quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa, con người Sơn La, lan tỏa khát vọng đưa thương hiệu cà phê địa phương vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế.