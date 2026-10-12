Cà phê Arabica Sơn La hướng tới nâng tầm giá trị trên thị trường thế giới
CChu Khôi
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Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai với chủ đề “Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới” diễn ra từ ngày 10 đến 13/10/2026, là dịp quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trị và khẳng định vị thế cà phê Arabica Sơn La trên thị trường trong nước, quốc tế. Sự kiện đồng thời tôn vinh người trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê và các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành cùng ngành cà phê địa phương...
Tối
10/10/2026, tại Quảng trường Tây Bắc, tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc Lễ hội Cà
phê Sơn La lần thứ hai năm 2026, với chủ đề “Arabica Sơn La – Vươn tầm thế giới”.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND tỉnh Sơn La, cho biết cà phê Arabica là cây trồng có lợi thế, phù hợp với
điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, ngày càng đóng vai trò quan trọng
đối với sinh kế người dân và phát triển kinh tế nông nghiệp.
SƠN LA PHÁT
TRIỂN 45.000 HA CÀ PHÊ THEO HƯỚNG SINH THÁI BỀN VỮNG
Năm 2026
cũng đánh dấu bước chuyển trong định hướng phát triển ngành cà phê khi Ban Thường
vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 607-KL/TU về sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà
phê bền vững theo hướng sinh thái đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Tỉnh đặt
mục tiêu hình thành hệ sinh thái kinh tế cà phê đa giá trị, gắn sản xuất với chế
biến, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế carbon thấp.
Định hướng
này được đặt ra trong bối cảnh thị trường xuất khẩu ngày càng đòi hỏi cao về chất
lượng, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và chống mất rừng, suy thoái rừng
theo Quy định chống phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR).
Ông Nguyễn Đình Việt nhấn mạnh Lễ hội cà phê Sơn La là dịp quảng bá, khẳng định vị thế Arabica Sơn La trên thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời thể hiện quyết tâm nâng cao giá trị hạt cà phê, xây dựng thương hiệu mạnh và đưa những giá trị đặc sắc của cà phê Sơn La đến gần hơn với người tiêu dùng toàn cầu.
Từ hơn
33.000 ha vào năm 2023, diện tích cà phê toàn tỉnh đã tăng lên khoảng 45.000 ha
vào năm 2026. Cùng với mở rộng vùng nguyên liệu, Sơn La hình thành các vùng sản
xuất tập trung, thâm canh, chuyên canh và liên kết theo chuỗi. Hiện tỉnh duy
trì 5 chuỗi cà phê, có 5 sản phẩm được chứng nhận OCOP và 8 tổ chức được cấp
quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Cà phê Sơn La”.
Ông Nguyễn Đình ViệtPhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.
Để hiện thực
hóa mục tiêu này, tỉnh sẽ phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã và người trồng
cà phê phát triển vùng nguyên liệu chất lượng cao, xanh và bền vững; đẩy mạnh
chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh và phát triển thương hiệu
Arabica Sơn La. Sơn La xác định người dân là trung tâm, doanh nghiệp là động lực,
khoa học và công nghệ là nền tảng; đồng thời tăng cường hợp tác, thu hút đầu tư
và mở rộng kết nối quốc tế.
Tỉnh cũng
khuyến khích người trồng cà phê đổi mới quy trình canh tác, thu hái, sơ chế, ứng
dụng số hóa và truy xuất nguồn gốc. Sự liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và
doanh nghiệp sẽ góp phần xây dựng vùng nguyên liệu có trách nhiệm, minh bạch, bảo
đảm chất lượng.
Phát biểu tại
lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội, ghi nhận và đánh giá
cao cách tiếp cận của Sơn La khi không chạy theo mở rộng diện tích bằng mọi
giá, mà chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang nâng cao năng suất, chất lượng,
giá trị gia tăng và tính bền vững; từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh
tế cà phê theo chuỗi giá trị.
Theo Phó Chủ
tịch Quốc hội, thị trường cà phê thế giới đang thay đổi nhanh chóng, với các
tiêu chuẩn ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc,
môi trường, giảm phát thải và trách nhiệm xã hội. Để hiện thực hóa khát vọng
“Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới”, tỉnh cần phối hợp với các bộ, ngành, địa
phương và doanh nghiệp phát triển chuỗi giá trị cà phê đồng bộ, hiện đại, bền vững.
Trong đó, cần
gắn kết vùng nguyên liệu với chế biến, logistics, thương mại và thị trường; lấy
doanh nghiệp làm hạt nhân liên kết, hợp tác xã làm cầu nối, người nông dân làm
chủ thể, bảo đảm liên kết thực chất, minh bạch và hài hòa lợi ích. Người nông
dân phải được tham gia, hưởng lợi từ chuỗi giá trị do chính mình tạo ra.
Bà Nguyễn Thị
Hồng cũng đề nghị đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo,
chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; nâng cao chất lượng, phát triển chế biến sâu,
mở rộng thị trường và tăng cường liên kết quốc tế. Đặc biệt, cần gắn phát triển
cà phê với du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa để gia tăng giá trị sản phẩm.
SẮC MÀU NGHỆ
THUẬT LAN TỎA KHÁT VỌNG ARABICA SƠN LA VƯƠN XA
Phát biểu
đáp từ, ông Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh
ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, khẳng định tỉnh sẽ tiếp thu đầy
đủ ý kiến chỉ đạo, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và giải pháp thiết
thực, phân công rõ trách nhiệm, tổ chức triển khai hiệu quả.
Sơn La quyết tâm
đưa ngành cà phê trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát
triển kinh tế – xã hội địa phương, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự
quan tâm, hỗ trợ của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ.
Ngay sau lễ
khai mạc, chương trình nghệ thuật “Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới” tại Quảng
trường Tây Bắc mang đến không gian giàu màu sắc, kết hợp âm hưởng núi rừng, điệu
xòe truyền thống với âm nhạc hiện đại và công nghệ sân khấu. Chương trình kể
câu chuyện về đất, người và hành trình phát triển của cà phê Arabica trên vùng
đất Sơn La.
Lễ hội Cà phê Sơn
La lần thứ hai năm 2026 diễn ra với chuỗi hoạt động phong phú như Hội chợ triển
lãm “Cà phê Sơn La - Kết nối giá trị, phát triển bền vững”; Cuộc thi “Arabica
Sơn La Master Cup”; hội thảo phát triển cà phê bền vững theo hướng sinh thái; hội
nghị kết nối giao thương sản phẩm cà phê; chương trình “Coffee Farm Experience
– Hành trình từ nông trại đến tách cà phê”, cùng các hoạt động văn hóa, quảng
bá và trải nghiệm.
Với ba
chương gồm “Sơn La - Bản giao hưởng đất trời”, “Bình minh miền đất dốc” và
“Arabica Sơn La - Khát vọng vươn xa”, chương trình tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên,
bản sắc văn hóa, những mùa hoa cà phê trắng và sự cần cù của người nông dân
trong quá trình trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến cà phê.
Các tiết mục
nghệ thuật đồng thời khắc họa sự chuyển mình của ngành cà phê Sơn La theo hướng
nâng cao chất lượng, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Sự tham gia của
các nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian, diễn viên và câu lạc bộ xòe Thái góp phần tạo
nên sự giao thoa giữa nghệ thuật chuyên nghiệp với văn hóa bản địa.
Thông qua
chuỗi hoạt động và chương trình nghệ thuật, Lễ hội góp phần tôn vinh giá trị cà
phê Arabica, quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa, con người Sơn La, lan tỏa
khát vọng đưa thương hiệu cà phê địa phương vươn xa trên thị trường trong nước
và quốc tế.
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