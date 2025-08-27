VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

icon-scroll

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin

Các chính phủ nắm giữ nhiều bitcoin nhất

Ngọc Trang

27/08/2025, 06:09

Đa số bitcoin nằm trong tay các chính phủ là tiền ảo bị thu giữ trong các vụ án hoặc đến từ hoạt động khai thác chiến lược.

VnEconomy

Mỹ là chính phủ sở hữu nhiều bitcoin nhất thế giới, theo sát sau là Trung Quốc. Vào tháng 3/2025, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo thành lập một quỹ chiến lược bitcoin để lưu trữ bitcoin bị thu giữ trong các vụ án liên bang.

Trong số các chính phủ trên, El Salvador là nơi duy nhất hợp pháp hóa bitcoin trở thành đồng tiền chính thức. Tháng 9/2021, quốc gia Trung Mỹ này trở thành nước đầu tiên trên thế giới áp dụng tiền số làm tiền tệ quốc gia.

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

16:58, 21/08/2025

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Giá bitcoin lập kỷ lục mới sau tuyên bố của ông Trump

07:41, 17/12/2024

Giá bitcoin lập kỷ lục mới sau tuyên bố của ông Trump

Vai trò của Chính phủ Mỹ trong cơn sốt tiền ảo 2025

18:36, 20/08/2025

Vai trò của Chính phủ Mỹ trong cơn sốt tiền ảo 2025

Từ khóa:

bitcoin Chính phủ El Salvador Mỹ tiền ảo tiền tệ quốc gia Trung Quốc
VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: