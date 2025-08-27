Các chính phủ nắm giữ nhiều bitcoin nhất

Ngọc Trang
27/08/2025, 06:09
Đa số bitcoin nằm trong tay các chính phủ là tiền ảo bị thu giữ trong các vụ án hoặc đến từ hoạt động khai thác chiến lược.
Mỹ là chính phủ sở hữu nhiều bitcoin nhất thế giới, theo sát sau là Trung Quốc. Vào tháng 3/2025, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo thành lập một quỹ chiến lược bitcoin để lưu trữ bitcoin bị thu giữ trong các vụ án liên bang.
Trong số các chính phủ trên, El Salvador là nơi duy nhất hợp pháp hóa bitcoin trở thành đồng tiền chính thức. Tháng 9/2021, quốc gia Trung Mỹ này trở thành nước đầu tiên trên thế giới áp dụng tiền số làm tiền tệ quốc gia.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: