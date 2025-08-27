Các chính phủ nắm giữ nhiều bitcoin nhất

Đa số bitcoin nằm trong tay các chính phủ là tiền ảo bị thu giữ trong các vụ án hoặc đến từ hoạt động khai thác chiến lược.

Mỹ là chính phủ sở hữu nhiều bitcoin nhất thế giới, theo sát sau là Trung Quốc. Vào tháng 3/2025, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo thành lập một quỹ chiến lược bitcoin để lưu trữ bitcoin bị thu giữ trong các vụ án liên bang.

Trong số các chính phủ trên, El Salvador là nơi duy nhất hợp pháp hóa bitcoin trở thành đồng tiền chính thức. Tháng 9/2021, quốc gia Trung Mỹ này trở thành nước đầu tiên trên thế giới áp dụng tiền số làm tiền tệ quốc gia.