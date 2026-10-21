Các dấu hiệu để nhận diện tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

Khi lựa chọn nơi gửi tiền, người dân thường quan tâm đến lãi suất, kỳ hạn, chất lượng dịch vụ và sự thuận tiện trong giao dịch. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố đó, một thông tin cũng cần được tim hiểu là tổ chức nhận tiền gửi có tham gia Bảo hiểm Tiền gửi hay không? Việc nhận biết tổ chức tín dụng có tham gia Bảo hiểm Tiền gửi không chỉ là quyền lợi, mà còn là một kỹ năng tài chính thiết yếu trong thời đại hiện nay.

Từ ngày 1/5/2026, việc nhận diện tổ chức tham gia Bảo hiểm Tiền gửi trở nên trực quan và thuận tiện hơn thông qua Biểu tượng tham gia bảo hiểm tiền gửi (BHTG) được công khai tại điểm giao dịch và trên các nền tảng số theo quy định.

DẤU HIỆU NHẬN DIỆN TẠI ĐIỂM GIAO DỊCH

Theo Luật Bảo hiểm Tiền gửi năm 2025, việc công khai thông tin về tham gia Bảo hiểm Tiền gửi có những thay đổi theo hướng trực quan và thuận tiện hơn đối với người gửi tiền. Thay vì chỉ nhận biết thông qua bản sao Chứng nhận Bảo hiểm Tiền gửi được niêm yết tại các điểm giao dịch như trước đây, người gửi tiền có thể nhận diện thông qua Biểu tượng tham gia Bảo hiểm Tiền gửi.

Biểu tượng tham gia Bảo hiểm Tiền gửi là dấu hiệu nhận diện tổ chức đã tham gia Bảo hiểm Tiền gửi do Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) phát hành. Việc công khai Biểu tượng giúp người gửi tiền dễ dàng nhận biết thông tin về việc tham gia Bảo hiểm Tiền gửi ngay tại nơi mình tiếp cận và sử dụng dịch vụ.

Để việc nhận diện được thống nhất, Biểu tượng tham gia Bảo hiểm Tiền gửi được Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam phát hành với nội dung và thiết kế cụ thể. Việc công khai phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, rõ ràng, dễ nhận biết và không gây hiểu nhầm cho người gửi tiền.

Tại các điểm giao dịch có nhận tiền gửi, tổ chức tham gia Bảo hiểm Tiền gửi phải công khai Biểu tượng ở vị trí dễ nhận biết, thuận tiện quan sát. Nhờ đó, khi đến trực tiếp quầy giao dịch, người dân có thể chủ động quan sát dấu hiệu này bên cạnh việc tìm hiểu lãi suất, kỳ hạn và các điều kiện của sản phẩm tiền gửi.

Biểu tượng không chỉ giúp người gửi tiền nhận biết một cách trực quan mà còn góp phần chuẩn hóa cách thức cung cấp thông tin về BHTG tại các tổ chức tham gia BHTG. Thay vì phải tìm kiếm hoặc hỏi riêng về Chứng nhận tham gia Bảo hiểm Tiền gửi, người gửi tiền có thể dễ dàng nhận ra thông tin này ngay tại không gian giao dịch.

DẤU HIỆU NHẬN DIỆN TRÊN MÔI TRƯỜNG SỐ

Việc nhận diện tổ chức tham gia Bảo hiểm Tiền gửi không chỉ giới hạn tại các điểm giao dịch trực tiếp.

Trong bối cảnh các dịch vụ ngân hàng ngày càng được thực hiện trên môi trường số, thông tin về việc tham gia BHTG cũng được đưa tới người gửi tiền qua nhiều kênh khác nhau. Biểu tượng tham gia BHTG được đăng tải trên website của BHTGVN, website của tổ chức tham gia Bảo hiểm Tiền gửi (nếu có), đồng thời được triển khai trên ứng dụng Mobile-banking, máy giao dịch tự động - ATM.

Biểu tượng tham gia Bảo hiểm Tiền gửi (phiên bản điện tử) tại các kênh số của tổ chức tín dụng

Đối với ứng dụng Mobile Banking, Biểu tượng được hiển thị trực tiếp trên ứng dụng. Đối với máy giao dịch tự động - ATM , Biểu tượng được hiển thị trên màn hình đăng nhập, qua đó giúp người sử dụng có thể nhận biết thông tin về việc tham gia Bảo hiểm Tiền gửi ngay từ thời điểm bắt đầu giao dịch.

Như vậy, thông tin về việc tham gia Bảo hiển Tiền gửi từng bước hiện diện tại nhiều “điểm chạm” với khách hàng, từ quầy giao dịch truyền thống đến website, ứng dụng ngân hàng và thiết bị giao dịch tự động. Đây là cách tiếp cận phù hợp với sự thay đổi trong thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng, khi ngày càng nhiều giao dịch được thực hiện trên môi trường số.

NHẬN DIỆN BẰNG BIỂU TƯỢNG, XÁC MINH BẰNG NGUỒN THÔNG TIN CHÍNH THỨC

Biểu tượng tham gia Bảo hiểm Tiền gửi giúp người gửi tiền nhận diện trực quan. Tuy nhiên, trong trường hợp cần kiểm tra hoặc xác minh thêm thông tin, người gửi tiền có thể chủ động tra cứu danh sách tổ chức tham gia Bảo hiểm Tiền gửi trên trang thông tin điện tử của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam tại địa chỉ div.gov.vn. Đây là nguồn thông tin chính thức để người gửi tiền đối chiếu tên tổ chức nhận tiền khi cần. Đồng thời, một số phiên bản Biểu tượng tham gia Bảo hiểm Tiền gửi được thiết kế kèm mã QR, tạo thêm một phương thức giúp người dùng thuận tiện tìm hiểu các thông tin liên quan đến Bảo hiểm Tiền gửi.

Việc kết hợp giữa nhận diện trực quan tại điểm giao dịch, hiển thị trên môi trường số và khả năng kiểm tra thông tin từ website chính thức của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam giúp người gửi tiền có thêm cơ sở để chủ động tìm hiểu trước và trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Danh sách tổ chức tham gia Bảo hiểm Tiền gửi trên website Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (div.gov.vn).

TĂNG CƯỜNG HIỂU BIẾT ĐỂ BẢO VỆ CHÍNH MÌNH

Bảo hiểm Tiền gửi là “tấm lưới an toàn” cho người gửi tiền, đặc biệt là người gửi tiền nhỏ lẻ, trong các tình huống bất khả kháng của thị trường tài chính. Tuy nhiên, để được hưởng thụ quyền lợi này, người dân cần chủ động tìm hiểu thông tin, kiểm tra kỹ tổ chức nhận tiền, không đánh đổi an toàn tiền gửi lấy lãi suất cao.

Hiện nay, các hoạt động truyền thông của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang được đẩy mạnh qua nhiều kênh như phát thanh, truyền hình, báo chí, mạng xã hội và các buổi truyền thông cộng đồng. Đây là cơ hội để người dân nâng cao hiểu biết tài chính, từ đó đưa ra lựa chọn đúng đắn, an toàn cho đồng tiền của mình.

Với các kênh xác minh minh bạch và chính thức, người dân hoàn toàn có thể chủ động kiểm tra và bảo vệ quyền lợi của mình, bởi gửi tiền đúng chỗ – không chỉ là gửi niềm tin, mà còn là gửi sự an tâm.

Luật Bảo hiểm Tiền gửi năm 2025 cũng quy định tổ chức tham gia Bảo hiểm Tiền gửi có trách nhiệm phối hợp với tổ chức Bảo hiểm Tiền gửi tuyên truyền chính sách, pháp luật về Bảo hiểm Tiền gửi. Vì vậy, khi có thắc mắc về việc tham gia Bảo hiểm Tiền gửi, phạm vi tiền gửi được bảo hiểm, hạn mức trả tiền bảo hiểm hoặc những nội dung liên quan, người gửi tiền có thể trao đổi với nhân viên giao dịch, cán bộ tư vấn hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng của tổ chức nhận tiền gửi để được cung cấp thông tin.

Từ một Biểu tượng tại quầy giao dịch đến khả năng nhận diện trên các kênh số và tra cứu từ nguồn thông tin chính thức, việc nhận biết tổ chức tham gia Bảo hiểm Tiền gửi đang trở nên thuận tiện hơn. Khi lựa chọn nơi gửi tiền, dành thêm một bước để kiểm tra thông tin về Bảo hiểm Tiền gửi cũng là cách để mỗi người gửi tiền chủ động hơn trong việc tìm hiểu và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.