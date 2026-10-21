Các hãng điện thoại Trung Quốc tái chế chip nhớ DRAM

Theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc từng cắt giảm mục tiêu kinh doanh, đồng thời bắt đầu thu hẹp nhân sự và giảm chi tiêu nhằm ứng phó với giá bộ nhớ tăng cao và nguồn cung thiếu ổn định sau quý 2.
Tuy nhiên, từ cuối quý 3, một số doanh nghiệp đã bắt đầu phát đi tín hiệu nâng mục tiêu sản xuất trở lại. Counterpoint Research cho rằng việc mở rộng sử dụng DRAM tái chế là một trong những yếu tố tạo nên thay đổi này.
DRAM tái chế chỉ các chip nhớ được thu hồi từ điện thoại thông minh, máy tính cá nhân (PC), máy chủ và những thiết bị điện tử đã qua sử dụng để tiếp tục đưa vào sản xuất. Quá trình này bao gồm tách các chip DRAM được hàn trên bảng mạch, kiểm tra những thông số hoạt động cơ bản, sau đó hàn chúng lên bảng mạch khác để tái sử dụng.
Do có thể được thu mua với chi phí thấp hơn so với chip nhớ mới thông qua các kênh phân phối thông thường, DRAM tái chế đang trở thành phương án được các nhà sản xuất điện thoại thông minh giá rẻ cân nhắc. Đây là nhóm doanh nghiệp chịu áp lực lớn từ chi phí bộ nhớ tăng cao, trong khi khả năng tăng giá bán sản phẩm để bù đắp chi phí lại hạn chế.
Nguồn DRAM phục vụ tái chế hiện không chỉ đến từ điện thoại di động đã bị loại bỏ mà còn được mở rộng sang máy tính và máy chủ ngừng hoạt động.
Counterpoint Research cho hay các mô-đun bộ nhớ DDR4 đã lỗi thời, bị các nhà vận hành trung tâm dữ liệu lớn tại Mỹ loại bỏ trong quá trình nâng cấp hệ thống, cũng có thể được đưa trở lại chuỗi cung ứng chip nhớ tái chế.
Theo Counterpoint Research, tại một số thị trường chuyên thu hồi và tái chế bộ nhớ, đã xuất hiện những trường hợp chip DRAM được sử dụng trong 5-6 năm được tháo ra để tiếp tục sử dụng thêm 5-6 năm nữa.
Tuy nhiên, tuổi thọ của chip nhớ là vấn đề cần lưu ý. Khi DRAM được sử dụng trong thời gian dài, khả năng lưu giữ dữ liệu có thể suy giảm, trong khi nguy cơ phát sinh lỗi tăng lên do các linh kiện xuống cấp.
Tại Trung Quốc, thị trường thu hồi và kinh doanh chip nhớ từ các thiết bị điện tử bị loại bỏ đã hình thành. Ở Huaqiangbei, khu chợ điện tử lớn tại thành phố Thâm Quyến, các giao dịch mua bán chip DRAM thu hồi diễn ra thông qua quy trình tháo chip khỏi bo mạch chủ của điện thoại cũ, làm sạch, xử lý lại rồi đưa ra thị trường.
Counterpoint Research nhận định: “Việc DRAM tái chế ngày càng được sử dụng rộng rãi có thể được xem là dấu hiệu cho thấy tình trạng thiếu hụt nguồn cung bộ nhớ đang trở nên nghiêm trọng”.
Đáng chú ý, theo một báo cáo gần đây của truyền thông công nghệ Đài Loan TechNews, giá chip nhớ dùng cho điện thoại thông minh tại Trung Quốc đã tăng tới 500 nhân dân tệ mỗi chip trong những tháng gần đây.
TechNews cho biết: “Có tin đồn chính quyền thành phố Thâm Quyến đang trợ cấp khoảng 300 nhân dân tệ cho mỗi chip nhớ đối với các nhà sản xuất điện thoại di động, nhưng các doanh nghiệp vẫn phải tự gánh thêm 200 nhân dân tệ chi phí cho mỗi chip”.
Tình trạng này đang gây sức ép lớn lên các nhà sản xuất điện thoại thông minh giá rẻ của Trung Quốc. Khi chi phí bộ nhớ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong giá thành sản phẩm, biên lợi nhuận của các doanh nghiệp bị thu hẹp đáng kể.
Theo công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, bộ nhớ hiện chiếm khoảng 30-40% tổng chi phí linh kiện cấu thành một chiếc điện thoại thông minh (BOM).
Để hạn chế nguy cơ thua lỗ, các nhà sản xuất điện thoại giá rẻ của Trung Quốc đang cắt giảm lượng máy xuất xưởng. Dữ liệu của công ty nghiên cứu thị trường IDC cho thấy tổng lượng điện thoại xuất xưởng của ba thương hiệu lớn Xiaomi, Oppo và Vivo đã giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 75,4 triệu chiếc trong quý 3 năm nay.
Thị trường chip nhớ tái chế hiện cung cấp chủ yếu LPDDR4, một dòng DRAM công suất thấp dành cho thiết bị di động đã dần bị thay thế bởi các thế hệ mới hơn trên thị trường tiêu dùng. Do có giá rẻ, loại chip này đang thu hút sự quan tâm của các nhà sản xuất điện thoại.
Theo TechNews, chip LPDDR4 tái chế được giao dịch với giá chỉ bằng 40-60% so với chip mới, chủ yếu phục vụ các dòng điện thoại giá cực thấp.
TechNews nhận định: “Những con chip này chủ yếu được sử dụng trong điện thoại không thương hiệu”.
Ngoài điện thoại giá rẻ, chip nhớ tái chế còn được sử dụng trong một số phụ kiện ô tô, thiết bị Internet vạn vật (IoT) và điện thoại tân trang phục vụ thị trường nước ngoài.
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