Thiếu hụt bộ nhớ, HP, Asus và Acer dùng chip nhớ Trung Quốc

Ba nhà sản xuất này được cho là chỉ sử dụng bộ nhớ của CXMT trên một số dòng máy tính xách tay dành cho các thị trường ngoài Mỹ...

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Theo một báo cáo mới của Nikkei Asia, HP, Asus và Acer đã bắt đầu sử dụng một lượng nhỏ chip nhớ DRAM của nhà sản xuất bộ nhớ Trung Quốc CXMT.

Theo báo cáo, các nhà sản xuất PC đã hoàn tất quy trình đánh giá và chứng nhận chất lượng đối với DRAM của CXMT, đồng thời đã đưa loại chip này vào sử dụng với số lượng hạn chế trên một số dòng máy tính xách tay.

Tuy nhiên, số lượng lượng chip CXMT được sử dụng hiện vẫn ở mức rất nhỏ và những mẫu máy sử dụng chip CXMT không được phân phối tại thị trường Mỹ.

Việc triển khai một cách thận trọng được cho là xuất phát từ nhiều yếu tố.

CXMT hiện nằm trong danh sách các doanh nghiệp bị Bộ Quốc phòng Mỹ xác định có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Bên cạnh đó, các nguồn tin cũng cho biết các hãng sản xuất PC không muốn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với ba nhà cung cấp bộ nhớ hàng đầu thế giới là Micron, Samsung Electronics và SK hynix.

Ngoài ra, một số nghị sĩ tại Washington vẫn đang thúc đẩy việc đưa CXMT vào danh sách hạn chế nghiêm ngặt hơn.

Giá RAM đã tăng hơn 400% trong vòng 12 tháng, khiến chi phí lắp ráp một bộ PC trong năm 2026 trở nên đắt đỏ hơn đáng kể, đặc biệt đối với cộng đồng game thủ.

Nikkei đánh giá đây là bước tiến lớn với nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc, dù thông tin này chưa được các bên chính thức xác nhận.

Trong số các doanh nghiệp được nhắc tên, chỉ Acer phản hồi yêu cầu bình luận của Nikkei, dù không công bố cụ thể danh sách nhà cung cấp: “Chúng tôi luôn duy trì liên hệ chặt chẽ với nhiều đối tác sản xuất trên toàn cầu để linh hoạt ứng phó với biến động giá linh kiện”.

Acer cũng khẳng định đang hợp tác với nhiều nhà sản xuất và nhà cung cấp nhằm tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Đáng chú ý, công ty không phủ nhận thông tin đang sử dụng chip của CXMT.

CXMT gần đây cũng gây chú ý khi giá cổ phiếu tăng 466% sau đợt niêm yết lần đầu ra công chúng (IPO) tại Thượng Hải. Doanh nghiệp cho biết phần lớn vốn đầu tư hiện được dành cho việc mở rộng năng lực sản xuất và nâng cấp quy trình chế tạo DRAM, thay vì phát triển bộ nhớ HBM – dòng sản phẩm có biên lợi nhuận cao và đang được sử dụng rộng rãi trong các trung tâm dữ liệu AI.

Trong bối cảnh nguồn cung chip nhớ tiếp tục căng thẳng, trước đó đã xuất hiện thông tin cho rằng Apple vận động Chính phủ Mỹ cho phép hãng mua chip nhớ từ CXMT. Báo cáo mới nhất của Nikkei cũng cho thấy thị trường đang có nhu cầu cần thêm nhà cung cấp lớn để giảm áp lực nguồn cung bộ nhớ đang phụ thuộc chủ yếu vào 3 doanh nghiệp dẫn đầu.

Theo diễn biến thị trường hiện nay, giá RAM đã tăng hơn 400% trong vòng 12 tháng, khiến chi phí lắp ráp một bộ PC trong năm 2026 trở nên đắt đỏ hơn đáng kể, đặc biệt đối với cộng đồng game thủ.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là theo một nguồn tin của Nikkei, giá chip nhớ của CXMT thực tế không thấp hơn đáng kể so với ba "ông lớn" trên thị trường. Người này cho biết: "DRAM của họ chắc chắn không rẻ hơn Samsung”.

Điều đó cho thấy quyết định của HP, Asus hay Acer sử dụng chip nhớ CXMT có thể không nhằm mục tiêu cắt giảm chi phí, mà chủ yếu để đa dạng hóa nguồn cung trong bối cảnh thị trường bộ nhớ toàn cầu vẫn đang thiếu hụt nghiêm trọng.