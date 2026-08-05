Hai “ông lớn” Hàn Quốc thống trị 65% thị trường bộ nhớ DRAM toàn cầu

Theo báo cáo Global Memory Tracker quý 2/2026 của Counterpoint Research công bố ngày 4/8, Samsung dẫn đầu thị trường DRAM với 39% thị phần - con số cao nhất từng được ghi nhận kể từ năm 2024. Đây là bước ngoặt đáng chú ý khi hãng đã để mất ngôi đầu vào tay SK Hynix trong giai đoạn trước.
Counterpoint Research cho biết nhu cầu DRAM vẫn vượt nguồn cung khi làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI tiếp tục tăng tốc. Xu hướng này không chỉ thúc đẩy nhu cầu đối với DRAM truyền thống sử dụng trong CPU, mà còn đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang thế hệ HBM mới dành cho GPU phục vụ AI.
Đánh giá về kết quả của Samsung, ông Jeongku Choi, nhà phân tích cấp cao tại Counterpoint Research, cho rằng nhà sản xuất hưởng lợi từ nhu cầu DRAM tăng mạnh và mặt bằng giá DRAM phổ thông đi lên, đồng thời tiếp tục mở rộng thị phần trong phân khúc bộ nhớ HBM. Theo ông, nếu giá DRAM tiếp tục tăng trong quý 3/2026 như dự báo, kết quả kinh doanh của Samsung sẽ còn được cải thiện trong các quý tới.
Trong khi đó, mặc dù SK Hynix ghi nhận doanh thu quý 2 tăng tới 214% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên, thị phần của hãng đã giảm từ 39% trong cùng kỳ năm ngoái xuống còn 26%.
Ở vị trí thứ ba, Micron chiếm 25% thị phần, chỉ thấp hơn SK Hynix 1 điểm phần trăm, đã ghi nhận doanh thu quý 2 tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước.
Theo Counterpoint Research, nguyên nhân khiến thị phần của SK Hynix giảm là do danh mục sản phẩm của hãng hiện tập trung chủ yếu vào HBM, vì vậy chịu ảnh hưởng nhiều hơn khi giá HBM bình quân giảm.
Cụ thể, trong quý 2, trong khi giá DRAM phổ thông đã tăng mạnh so với quý trước, giá HBM lại giảm so với cùng kỳ năm ngoái do tình hình giảm giá của HBM3E và tiến độ thương mại hóa HBM4 chậm hơn dự kiến.
Trong khi đó, SK Hynix có tỷ trọng HBM3E trong tổng lượng xuất xưởng và doanh số tính theo bit cao hơn các đối thủ, nên chịu nhiều ảnh hướng khi giá HBM3E giảm. Bên cạnh đó, các hợp đồng cung ứng dài hạn (LTA) được ký trước khi giá bộ nhớ tăng đã khiến giá bán bình quân (ASP) của nhà cung cấp này không tăng tương ứng với diễn biến của thị trường.
Tuy nhiên, Counterpoint Research cho rằng triển vọng của thị trường HBM đang dần cải thiện. Theo tổ chức này, các lô hàng HBM4 sẽ tăng mạnh từ quý 3 khi NVIDIA bắt đầu xuất xưởng nền tảng AI Vera Rubin và AMD thương mại hóa các hệ thống sử dụng GPU Instinct MI455X. Nhờ cơ cấu sản phẩm chuyển dần sang HBM4, đà giảm của giá HBM được dự báo sẽ thu hẹp trong thời gian tới.
Ông Neil Shah, Phó Chủ tịch phụ trách Nghiên cứu của Counterpoint Research, nhận định: "Theo ước tính, doanh thu DRAM của Micron đã tăng gấp 5 lần so với quý 2/2025, đưa công ty tiến rất gần vị trí thứ hai và có khả năng sớm vượt SK Hynix. Micron vốn luôn khá thận trọng trong các tuyên bố của mình, nhưng chúng tôi cho rằng cuộc cạnh tranh hiện rất khốc liệt. Kết quả sẽ phụ thuộc vào việc doanh nghiệp nào có đủ năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường và cách các hợp đồng cung ứng dài hạn được triển khai".
Xếp thứ tư trên thị trường DRAM là CXMT của Trung Quốc với 7% thị phần. Doanh thu của công ty đã tăng 716% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ nhu cầu DRAM phổ thông tại thị trường nội địa gia tăng và năng lực sản xuất được mở rộng.
Đánh giá về triển vọng của CXMT, Counterpoint Research cho rằng: "Nếu CXMT tiếp tục mở rộng công suất đến mức có thể đáp ứng nhu cầu của các khách hàng PC lớn trên toàn cầu, thị phần của hãng có thể thay đổi đáng kể chỉ trong vòng một năm”.
Đồng thời, tổ chức này cũng đánh giá ông lớn của Trung Quốc hoàn toàn có khả năng gia nhập nhóm ba nhà sản xuất bộ nhớ DRAM lớn nhất thế giới trong thời gian tới.
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