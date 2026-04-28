Đồng là kim loại thiết yếu đối với kinh tế toàn cầu, hiện diện trong nhiều lĩnh vực từ xây dựng, xe điện đến các hệ thống năng lượng tái tạo. Trong vài thập kỷ tới, nhu cầu đồng được dự báo tăng mạnh khi các nền kinh tế sử dụng điện nhiều hơn trong giao thông, sản xuất và đời sống, đồng thời mở rộng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và nâng cấp lưới điện.

Dựa trên dữ liệu từ Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) năm 2026, đồ họa thông tin dưới đây gồm các quốc gia sở hữu trữ lượng kim loại đồng lớn nhất thế giới.

Theo đó, Chile hiện là nước có trữ lượng đồng lớn nhất thế giới, với khoảng 180 triệu tấn - gần gấp đôi Australia, nước đứng thứ hai. Quy mô này giúp Chile có ảnh hưởng lớn trong chuỗi cung ứng đồng toàn cầu, nhất là khi nhu cầu đối với kim loại này đang tăng nhanh.

Trữ lượng đồng của Chile chiếm khoảng 18% tổng trữ lượng toàn cầu, giúp nước này củng cố vị thế là nhà sản xuất đồng lớn nhất thế giới. Các mỏ đồng quy mô lớn, đặc biệt tại sa mạc Atacama, đã đưa Chile trở thành một mắt xích quan trọng trong nguồn cung kim loại đồng toàn cầu.

Australia và Peru cũng sở hữu trữ lượng lớn, nhưng vẫn xếp sau khá xa so với Chile. Tính cung, 5 nước dẫn đầu gồm Chile, Australia, Peru, Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và Nga nắm giữ hơn một nửa trữ lượng đồng đã được chứng minh trên toàn cầu.

Danh sách này cho thấy khu vực Latin, cùng các vùng giàu tài nguyên ở châu Phi và lục địa Á - Âu, giữ vai trò lớn trong nguồn cung đồng toàn cầu.

Từ trước đến nay, thế giới đã khai thác hơn 700 triệu tấn đồng, trong khi trữ lượng đã được xác định vẫn còn gần 1 tỷ tấn. Con số này cho thấy nguồn tài nguyên còn lại vẫn rất lớn, nhưng cũng đặt ra thách thức về khả năng khai thác với chi phí hợp lý.

Phần lớn trữ lượng đồng còn lại trên thế giới ngày càng khó khai thác và tốn kém. Vì vậy, khi nhu cầu tăng nhanh từ xe điện, hạ tầng điện và các hệ thống năng lượng, việc đáp ứng đủ nguồn cung đồng trong tương lai có thể trở thành một thách thức lớn đối với kinh tế toàn cầu.