Thứ Năm, 12/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Thế giới khan hiếm kim loại đồng

Điệp Vũ

12/03/2026, 19:03

Thế giới đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng khan hiếm kim loại đồng, một trong những nguyên liệu quan trọng nhất cho sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Theo một nghiên cứu của công ty S&P Global được công bố vào tháng 1/2026, đến năm 2040, nguồn cung thị trường đồng toàn cầu sẽ thiếu hụt 10 triệu tấn, khi nhu cầu có thể đạt 42 triệu tấn, tăng 50% so với mức hiện tại.

Sự thiếu hụt này đặt ra một thách thức lớn cho các ngành công nghiệp phụ thuộc vào đồng, từ điện khí hóa, hệ thống năng lượng tái tạo, đến xe điện và xây dựng.

Năm 2025, thị trường đồng toàn cầu thiếu hụt 200.000 tấn đồng tinh chế, và sự thiếu hụt sẽ tăng lên 600.000 tấn trong năm 2026 - theo một báo cáo của ngân hàng ING.

Nguồn cung không đủ đã đẩy giá đồng lên cao, với giá hợp đồng tương lai kim loại đồng trên sàn COMEX của Mỹ đã tăng hơn 41% trong năm 2025, đánh dấu mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 2009. Năm nay, giá đồng đã tăng thêm gần 2%, cho thấy sự căng thẳng về nguồn cung vẫn tiếp diễn.

Giá đồng được coi là một chỉ báo quan trọng cho nền kinh tế toàn cầu, do vai trò trung tâm của kim loại này trong quá trình điện khí hóa. Đồng được sử dụng rộng rãi trong lưới điện, hệ thống năng lượng tái tạo và xe điện. Ngành xây dựng là một nguồn cầu lớn khác, vì đồng được dùng làm dây điện trong các công trình nhà ở và khu công nghiệp.

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang thúc đẩy nhu cầu về đồng, khi một loạt trung tâm dữ liệu quy mô lớn được xây dựng để huấn luyện và triển khai các mô hình AI. Trong các trung tâm dữ liệu, đồng được sử dụng cho lưới điện, hệ thống làm mát và thiết bị mạng.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khan hiếm đồng là sự gián đoạn trong nguồn cung từ các mỏ khai thác.

Năm 2025, ngành công nghiệp khai mỏ đồng đã phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, khi ba trong số các mỏ lớn nhất thế giới phải ngừng hoạt động trong một thời gian. Mỏ Kamoa KakulaCongo đã bị ngập lụt nghiêm trọng trong nửa đầu năm 2025, dẫn đến việc điều chỉnh giảm sản lượng cho năm 2026 và 2027.

Trong khi đó, mỏ El Teniente của công ty Codelco, mỏ đồng ngầm lớn nhất thế giới, đã xảy ra một vụ sập hầm chết người vào tháng 6 năm ngoái. Tổng quản đốc của mỏ El Teniente, ông Claudio Sougarret, gần đây cho biết sản lượng đồng của mỏ này sẽ bị suy giảm trong 5 năm tới do hậu quả của tai nạn này.

Mỏ Grasberg ở Indonesia cũng đã xảy ra một vụ lở bùn chết người vào tháng 9, dẫn đến việc giảm 35% dự báo sản lượng cho năm 2026. Theo dự kiến, phải đến năm 2027 hoạt động của mỏ này mới trở lại bình thường.

Theo ước tính của công ty nghiên cứu Wood Mackenzie, các mỏ đồng thường gặp gián đoạn sản lượng ở mức độ khoảng 5% mỗi năm, nhưng sự gián đoạn điển hình đã tăng lên trong năm ngoái. Hệ quả là một phần lớn nguồn cung đồng mới - vốn được kỳ vọng sẽ bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung ngày càng lớn - lại bị gián đoạn và trì hoãn đến các năm sau mới trở thành hiện thực.

Ngoài ra, việc phát triển các mỏ đồng mới là một quá trình dài và khó khăn. S&P Global lưu ý rằng trung bình mất 17 năm để một mỏ đồng mới đi từ phát hiện đến sản xuất.

Một yếu tố khác góp phần vào sự khan hiếm đồng hiện nay là mối lo ngại về thuế quan, sau khi Mỹ áp dụng thuế 50% đối với các sản phẩm đồng bán thành phẩm như ống, dây và phụ kiện vào tháng 7/2025. Mặc dù đồng thô - như quặng, cathode và phế liệu - được miễn thuế, nhưng lo ngại về khả năng áp dụng thuế rộng hơn đã dẫn đến việc tích trữ mạnh mẽ ở Mỹ, đặc biệt khi nhiều nhà sản xuất vẫn mua các sản phẩm bán thành phẩm.

Thực tế này dẫn đến tình trạng nguồn cung bên ngoài Mỹ trở nên rất khan hiếm, và không còn nhiều dư địa để hấp thụ các cú sốc nguồn cung.

Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ một phần lớn các biện pháp thuế quan trên diện rộng của Tổng thống Donald Trump, nhưng các thuế quan cụ thể theo ngành đối với kim loại vẫn còn hiệu lực.

Theo hãng tin CNBC, giới phân tích cho rằng sự bất định kéo dài về thuế quan sẽ tiếp tục gây ra một "phần bù rủi ro" đối với giá đồng. Số đồng đã được nhập khẩu vào Mỹ khó có khả năng được đưa trở lại vào thị trường toàn cầu, vì các biện pháp thuế quan cụ thể theo ngành vẫn còn hiệu lực và chính sách thương mại của Mỹ vẫn không thể lường trước.

Giá phân bón thế giới tăng mạnh vì chiến sự Iran

14:45, 07/03/2026

Giá phân bón thế giới tăng mạnh vì chiến sự Iran

Nguyên nhân cơn sốt giá kim loại đồng năm 2025

09:14, 30/12/2025

Nguyên nhân cơn sốt giá kim loại đồng năm 2025

Ngành bán dẫn lao đao giữa căng thẳng địa chính trị

09:45, 11/03/2026

Ngành bán dẫn lao đao giữa căng thẳng địa chính trị

Từ khóa:

đồng kim loại đồng thế giới

Đọc thêm

Giá xăng dầu tăng cao có thể khiến 4 hãng hàng không Mỹ tốn thêm 11 tỷ USD

Giá xăng dầu tăng cao có thể khiến 4 hãng hàng không Mỹ tốn thêm 11 tỷ USD

Bốn hãng hàng không lớn nhất của Mỹ, bao gồm American Airlines, United, Delta và Southwest, đang đối mặt với nguy cơ phải chi thêm 11 tỷ USD để mua nhiên liệu máy bay trong năm nay...

Châu Âu tính áp trần giá khí đốt để ứng phó với khủng hoảng năng lượng

Châu Âu tính áp trần giá khí đốt để ứng phó với khủng hoảng năng lượng

Các chính trị gia trên khắp châu Âu đã kêu gọi áp trần giá khí đốt sau những biến động giá năng lượng gần đây do cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran gây ra...

Tổng thống Trump tuyên bố xây nhà máy lọc dầu mới đầu tiên ở Mỹ sau 50 năm

Tổng thống Trump tuyên bố xây nhà máy lọc dầu mới đầu tiên ở Mỹ sau 50 năm

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ với Iran đẩy giá dầu thô leo thang mạnh...

Nguy cơ khủng hoảng giá lương thực toàn cầu vì xung đột tại Iran

Nguy cơ khủng hoảng giá lương thực toàn cầu vì xung đột tại Iran

Xung đột tại Iran có nguy cơ đẩy giá lương thực toàn cầu tăng cao, do giao tranh làm gián đoạn vận chuyển phân bón qua eo biển Hormuz - một trong những tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới...

EU thúc đẩy hợp tác năng lượng với Azerbaijan trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động

EU thúc đẩy hợp tác năng lượng với Azerbaijan trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động

Liên minh châu Âu (EU) đang tăng cường hợp tác năng lượng với Azerbaijan nhằm củng cố an ninh nguồn cung và đa dạng hóa thị trường, trong bối cảnh những biến động địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cần xác định rõ trường hợp miễn truy thu thuế khi bỏ thuế khoán

Tài chính

2

Thế giới khan hiếm kim loại đồng

Thế giới

3

Giá xăng dầu tăng cao có thể khiến 4 hãng hàng không Mỹ tốn thêm 11 tỷ USD

Thế giới

4

Hà Nội chốt lịch thi vào lớp 10

Dân sinh

5

Châu Âu tính áp trần giá khí đốt để ứng phó với khủng hoảng năng lượng

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy