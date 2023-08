Cảng Long An ký kết ghi nhớ với cảng Oaklank

Nhân chuyến thăm và xúc tiến các cơ hội đầu tư, thương mại tại tỉnh Long An, đại diện, đại diện thương cảng Oakland (Hoa Kỳ) đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với Công ty cổ phần Cảng quốc tế Long An (Việt Nam).

Theo MOU vừa được ký kết, Cảng quốc tế Long An và Cảng Oakland sẽ hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực khai thác cảng. Bao gồm: Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, vận hành cảng; Các bên hợp tác thúc đẩy mối quan hệ để tạo thị trường nhằm nâng cao sản lượng hàng hóa trung chuyển giữa Cảng Long An và Cảng Oakland; Các bên hỗ trợ để kết nối các doanh nghiệp xuất nhập khẩu; Tăng cường kết nối giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh Long An và bang California nói riêng, doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ nói chung.

Cảng container Oakland là cảng lớn thứ tư của Hoa Kỳ, là cửa ngõ thương mại, vận chuyển hàng hóa và nông sản quan trọng đồng thời là một trong ba cảng chính ở Bờ Tây nằm ở vịnh San Francisco (TP. Oakland, bang California, Hoa Kỳ) có năng lực xếp dỡ hơn 99% hàng hóa container di chuyển qua Bắc California và là cảng container bận rộn đứng thứ 9 ở Mỹ.

Số liệu thống kê năm 2021 cho biết, khoảng 75% thương mại của Oakland là với Châu Á, trong đó có Việt Nam. Kế đến là Châu Âu chiếm 16%, Úc, New Zealand và các quốc đảo Thái Bình Dương khoảng 2%, các quốc gia khác khoảng 1%. Chỉ khoảng 6% thương mại của Oakland là nội địa và chủ yếu từ bang Hawaii.

Cảng biển Long An có diện tích 147 ha, nằm trong cụm cảng quốc tế Long An với tổng diện tích quy hoạch 1.935 ha tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An và là dự án cảng đầu tư mới, vừa chính thức hợp long hệ thống cầu cảng, khai trương dịch vụ khai thác hàng container vào cuối tháng 6/2023 vừa qua. Cảng có thể tiếp nhận tàu tải trọng lên đến 100.000 DWT với công suất khai thác 3 triệu TEUs/năm.

Trong giai đoạn vừa thi công, vừa khai thác, cảng Long An đã tiếp nhận tàu tải trọng lên đến 70.000 DWT. Hàng hóa thông qua các năm 2021 và 2022 đạt lần lượt 2 triệu và 2,2 triệu tấn. Các mặt hàng truyền thống đã và đang khai thác tại cảng gồm hàng nông thủy sản, phân bón, sắt thép, thiết bị máy móc, các mặt hàng siêu trường, siêu trọng…

Tham dự và chứng kiến buổi ký kết MOU, bà Sheng Thao, Thị trưởng TP. Oakland, bang California cho biết: Hai bên sẽ lên kế hoạch xúc tiến các hoạt động kinh doanh và sẽ gửi một số phái đoàn qua lại nhằm thực hiện các cam kết đã thỏa thuận. Các dự án hỗ trợ của Cảng Oakland cho Cảng Long An sẽ được hai bên tiếp tục thảo luận và triển khai trong thời gian tới.

Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Dongtam Group, chủ đầu tư dự án Cảng quốc tế Long An nhấn mạnh: “Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên sẽ giúp nâng cao năng lực bốc xếp, điều hành cho Cảng quốc tế Long An. Chúng tôi mong nhận được các chia sẻ kinh nghiệm từ đối tác quan trọng này trong công tác quản lý, vận hành cảng”.

Được biết, cảng Oakland cũng đã ký kết biên bản hợp tác toàn diện với cảng Đà Nẵng, nhân chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải vào tháng 6/2005. Hai bên hợp tác trên các lĩnh vực về cảng, gồm nghiệp vụ quản lý, tiếp thị, quy hoạch, đầu tư và xây dựng, an ninh vận tải biển, cung cấp trang thiết bị, đào tạo và xây dựng năng lực cảng…

Hoa Kỳ hiện đứng thứ 6 trong khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào tỉnh Long An với 23 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 484 triệu USD, chiếm 4,6% vốn FDI vào địa phương này. Các dự án đầu tư vào Long An của các doanh nghiệp Hoa Kỳ chủ yếu ở các lĩnh vực môi trường, sản xuất bao bì, dược phẩm, đồ chơi, may mặc, cho thuê nhà xưởng...