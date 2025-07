Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh tăng tốc, hướng tới mục tiêu thông xe dịp 19/8

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài tuyến 61,7km (không bao gồm 5,1km đoạn qua hầm Cù Mông). Dự án đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai 19,6km, qua Đắk Lắk hơn 42km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 14.800 tỷ đồng do Ban QLDA 85 làm chủ đầu tư.

Theo ông Bùi Trọng Lai, Giám đốc Điều hành dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (Ban QLDA 85), hiện công trường đang huy động 78 mũi thi công gồm 42 mũi thi công cầu, 32 mũi thi công đường và công trình trên tuyến cùng 4 mùi thi công hầm. Trên công trường đang có hơn 900 đầu máy móc, hơn 230 kỹ sư và hơn 2300 công nhân, lái máy.

Đến nay, một số hạng mục chính như cấp phối đá dăm loại 1 đạt 82%; cấp phối đá dăm gia cố xi măng đạt 66%; bê tông nhựa C19 đạt 38%, bê tông nhựa C16 đạt 0,4%. Hạng mục hầm Sơn Triệu đã hoàn thành nền mặt đường trong hầm; đang triển khai thi công hoàn thiện, lắp đặt thiết bị, chiếu sáng và nhà điều hành.

Lũy kế sản lượng đến nay đạt 8.000 tỷ đồng, tương đương hơn 79% giá trị hợp đồng, tiến độ cơ bản đáp ứng kế hoạch. Công tác giải ngân đã đạt 78%, trong đó kế hoạch vốn năm 2025 đạt 27%. Theo chủ đầu tư, với tiến độ hiện tại, dự kiến sẽ thông xe 19,6km trước ngày 19/8 và hoàn thành các đoạn còn lại trước ngày 30/9.

Tại hiện trường kiểm tra thi công và lễ hợp long cầu Kỳ Lộ, công trình dài 1,8 km và là một trong những hạng mục có tính chất “đường găng” quan trọng nhất trên tuyến, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng, Phó Trưởng đoàn công tác số 1 của Chính phủ, ghi nhận nỗ lực tổ chức thi công của chủ đầu tư và các nhà thầu.

Theo Thứ trưởng, tuyến cao tốc đi qua địa hình đặc biệt phức tạp, nhiều đồi núi hiểm trở và sông suối chia cắt, đòi hỏi lực lượng thi công phải làm việc trong điều kiện rất khó khăn, song đã duy trì được tinh thần quyết tâm, góp phần tạo chuyển biến rõ rệt trên toàn công trường.

Đặc biệt, việc hợp long thành công cầu Kỳ Lộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa toàn bộ hạng mục về đích đúng kế hoạch.

Do đó, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung cao độ trong giai đoạn nước rút, đồng thời lưu ý các cục trực thuộc Bộ Xây dựng, đặc biệt là Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, cần trực tiếp vào công trường khảo sát, kiểm tra an toàn kỹ thuật, nhất là tại các cầu lớn, bảo đảm điều kiện khai thác an toàn tuyệt đối, kể cả trong thời tiết bất lợi.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng, công trường đã có nhiều chuyển biến, nhưng ban quản lý dự án, nhà thầu và đơn vị tư vấn cần tiếp tục tập trung cao độ trong giai đoạn cán đích; đã cố gắng rồi thì phải cố gắng hơn nữa, quyết tâm hơn nữa.

"Thời gian còn lại của dự án không còn nhiều, các nhà thầu phải làm ngày làm đêm, nêu cao tinh thần xuyên suốt của Thủ tướng Chính phủ "chỉ bàn làm, không bàn lùi", không thể chậm trễ được nữa, phải đảm bảo thông xe kỹ thuật một số đoạn vào 19/8", Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh.

Trước đó, trong chuyến thị sát công trường hai dự án cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn và Quy Nhơn – Chí Thạnh vào tháng 3/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị thi công huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm điều kiện làm việc, thu nhập và đời sống công nhân, quan tâm chăm lo người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nhân văn hơn sau giải phóng mặt bằng.

Hồi đầu tháng 6, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng đoàn công tác số 1 của Chính phủ, trực tiếp thị sát, thăm hỏi, động viên công nhân thi công tại công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh. Phó Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình. Đồng thời, đề nghị các đơn vị thi công quan tâm, động viên người lao động theo chỉ đạo của Thủ tướng, làm ngày, làm đêm, làm 3 ca, 4 kíp.