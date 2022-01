Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận chính thức cho xe lưu thông vào 0 giờ ngày 25/1

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Công văn số 456/UBND-KT đồng ý phương án tổ chức giao thông cho khai thác dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Cụ thể, cho phép lưu thông hai chiều trên tuyến chính cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn từ nút giao Thân Cửu Nghĩa tại Km49+620 đến nút giao với Quốc lộ 30 Km101+126 và đường nối ra quốc lộ 1.

Thời gian cho phép lưu thông: Từ 0 giờ ngày 25/01/2022 đến 24 giờ ngày 10/02/2022 (nhằm 0h ngày 23 tháng chạp năm Tân Sửu đến 24 giờ ngày 10 tháng giêng năm Nhâm Dần). Thời gian lưu thông 24/24 giờ.

Tốc độ lưu hành cho phép tối đa là 80km/h và tối thiểu là 60km/h.

Các phương tiện được phép lưu thông trên tuyến cao tốc bao gồm các phương tiện đầy đủ các điều kiện lưu thông trên đường bộ cao tốc thuộc năm nhóm phương tiện theo Thông tư số 28/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Công văn cũng nói rõ, các phương tiện không được đi vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong thời gian tổ chức lưu thông dịp này, gồm: Xe quá khổ/quá tải, xe container từ 20 feet trở lên, xe đầu kéo kéo theo sơ-mi rơ-moóc, xe chở vật liệu dễ cháy nổ (như xăng dầu, gas, nhựa đường,...), người đi bộ, xe thô sơ, xe mô tô và xe máy kéo, xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/h (trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc).

Để liên hệ, tiếp nhận thông tin khi gặp sự cố (tai nạn giao thông, va chạm giao thông, sự việc mất an toàn giao thông...) trên tuyến chính cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, người dân có thể liên hệ qua những số điện thoại sau: Cục Cảnh sát giao thông: 0692.336.233; Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang: 0693.599.585; Công an huyện Châu Thành: 0273.3831.777; Công an huyện Cai Lậy: 0273.3826.482; Công an huyện Cái Bè: 0273.3824238.

Trước đó, ngày 19/01, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dài 51,5 km. Việc thông xe này nhằm phục vụ lưu thông đi lại và hàng hoá trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, góp phần giảm tải cho tuyến quốc lộ 1; đồng thời kéo giảm lưu lượng xe cộ tham gia giao thông, khắc phục tình trạng quá tải trên tuyến quốc lộ 1 đi qua địa bàn tỉnh Tiền Giang trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.