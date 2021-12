3 dự án giao thông tại Long An được ưu tiên đầu tư trên 11.000 tỷ đồng

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản số 13851 gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An trả lời kiến nghị cử tri về cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 62.

Cử tri tỉnh Long An kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sớm có chủ trương phê duyệt triển khai thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng hai dự án.

Một là, Quốc lộ 62, đoạn từ nút giao với Quốc lộ 1 đến cửa khẩu Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

Hai là, tuyến N2, đoạn Đức Hòa, tỉnh Long An - Mỹ An, tỉnh Đồng Tháp trong năm 2022.

“Đồng thời, sớm đầu tư hoàn chỉnh Đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn tỉnh Long An. Vì công trình này kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực”, Cử tri tỉnh Long An đề xuất.

"Các tuyến đường này hiện nay đang quá tải, xuống cấp nặng, thường xuyên bị kẹt xe nghiêm trọng, kéo dài, nhất là vào các dịp cuối tuần, nghỉ lễ, Tết. Nếu được đầu tư sẽ khắc phục các hạn chế này, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội địa phương và mang tính liên kết vùng trong thời gian tới", cử tri tỉnh Long An nêu thực tế.

Trả lời ý kiến cử tri, Bộ Giao thông vận tải cho biết, thứ nhất, về đầu tư Quốc lộ 62, đoạn từ nút giao với Quốc lộ 1 đến cửa khẩu Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, Quốc lộ 62 có điểm đầu giao với Quốc lộ 50 tại Gò Công, điểm cuối tại cửa khẩu Bình Hiệp, tỉnh Long An, chiều dài 114km, quy mô quy hoạch cấp III, 2 - 4 làn xe.

Trong đó, đoạn từ Tân An đến giao với Quốc lộ 50 đi trùng với đường tỉnh lộ ĐT.827, dài khoảng 37km sẽ do địa phương đầu tư với quy mô tối thiểu cấp IV, 2 làn xe trước khi nâng lên thành quốc lộ. Hiện trạng đoạn còn lại từ Tân An đến cửa khẩu Bình Hiệp dài khoảng 77km có quy mô cấp III, IV, 2 làn xe.

Triển khai quy hoạch được duyệt, Bộ Giao thông vận tải tổng hợp dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 62, đoạn Tân An - Cửa khẩu Bình Hiệp, dài 77km, quy mô đường cấp III, 02 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 2.025 tỷ đồng.

Dự án nằm trong danh mục dự kiến sử dụng khoản hỗ trợ ngân sách có mục tiêu phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu (DPO) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương tiếp nhận "Khoản hỗ trợ ngân sách có mục tiêu phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu" do các đối tác phát triển tài trợ.

“Trong đó có bố trí 608 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng cho dự án từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025”, Bộ Giao thông vận tải nhấn mạnh.

Thứ hai, với đoạn đi trùng Quốc lộ N2 từ Đức Hòa (tỉnh Long An) - Mỹ An (tỉnh Đồng Tháp), do nguồn vốn ngân sách nhà nước phân bổ cho Bộ Giao thông vận tải còn hạn hẹp và nhu cầu vận tải trên đoạn tuyến này chưa cao, Bộ Giao thông vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ nghiên cứu đầu tư mở rộng tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Đức Hòa (tỉnh Long An) - Mỹ An (tỉnh Đồng Tháp) trong giai đoạn 2026 - 2030.

Trước mắt, Bộ Giao thông vận tải giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát đánh giá, tăng cường duy tu, cải tạo mặt đường để đảm bảo nhu cầu đi lại trên tuyến.

Thứ ba, về đầu tư hoàn chỉnh đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Long An, theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Long An từ An Hòa (tỉnh Tây Ninh) đến Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) dài 98km đi trùng với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây có quy mô quy hoạch 6 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Hiện trạng đoạn đi trùng tuyến Quốc lộ N2 dài 77km có quy mô cấp IV, 2 làn xe, đoạn còn lại từ An Hòa (Tây Ninh) đến Đức Hòa (Long An) chưa được đầu tư.

Về việc nối thông tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Long An theo Nghị quyết 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội, phù hợp theo quy hoạch được duyệt, Bộ Giao thông vận tải giao Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa theo hình thức đầu tư công trong giai đoạn 2021 - 2025.

Dự kiến trong quý 1 năm 2022, Bộ Giao thông vận tải sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.