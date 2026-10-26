Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập (26/10/2001 – 26/10/2026), Tập đoàn CEO (CEO Group) đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, đánh dấu một chặng đường phát triển của doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và dịch vụ.

CEO Group đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - Ảnh CEO Group

Tối 24/10, tại Hà Nội, CEO Group tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là sự ghi nhận của Nhà nước đối với những thành tích và đóng góp của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

Thành lập năm 2001 tại Hà Nội, CEO Group hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, xây dựng và dịch vụ, với các dự án tại Hà Nội, Phú Quốc, Vân Đồn, Cam Ranh và một số địa phương khác.

Sau 25 năm phát triển, theo thông tin từ doanh nghiệp, CEO Group hiện có 22 đơn vị thành viên, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Bên cạnh hoạt động đầu tư, kinh doanh, tập đoàn cũng tham gia phát triển nhà ở xã hội, hỗ trợ giáo dục và các hoạt động cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh ghi nhận những đóng góp của CEO Group thông qua các công trình, dự án, đồng thời đánh giá cao sự tham gia của doanh nghiệp trong việc đóng góp ý kiến hoàn thiện thể chế và phát triển ngành xây dựng.

Thứ trưởng cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới, ngành xây dựng đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, phát triển hệ thống đô thị hiện đại, bền vững, nâng cao chất lượng nhà ở, hạ tầng và môi trường sống của người dân.

Về định hướng phát triển, ông Đoàn Văn Bình, Chủ tịch CEO Group, cho biết tập đoàn sẽ tiếp tục củng cố nền tảng kinh doanh, phát triển tài sản, nguồn vốn, nâng cao năng lực quản trị, hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp tỷ đô và phát triển bền vững theo định hướng “Khát vọng 2045”.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, CEO Group cũng ra mắt ấn phẩm song ngữ Việt - Anh Sử ký CEO Group do ông Đoàn Văn Bình chủ biên. Cuốn sách ghi lại hành trình 25 năm hình thành, phát triển của doanh nghiệp cùng những câu chuyện, bài học về quản trị và kinh doanh.