Phương án đề xuất điều chỉnh 4.006,38 ha diện tích tự nhiên thuộc tỉnh Phú Thọ về TP.Hà Nội, bao gồm: 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm.
Trong đó, phần diện tích thuộc Vườn quốc gia Ba Vì nằm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ gồm 1.507,15 ha thuộc xã Thịnh Minh; 760,91 ha thuộc phường Kỳ Sơn; 261,32 ha thuộc xã Lương Sơn. Phần diện tích tại khu vực phụ cận gồm 664 ha thuộc xã Thịnh Minh; 481 ha thuộc xã Lương Sơn; và 332 ha thuộc phường Kỳ Sơn.
Dự kiến, diện tích điều chỉnh được bổ sung vào địa giới xã Ba Vì và xã Yên Xuân thuộc TP.Hà Nội.
Theo đánh giá tại Đề án, trước điều chỉnh, TP.Hà Nội có diện tích tự nhiên 335.984 ha, tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên 936.138 ha. Sau điều chỉnh, diện tích TP.Hà Nội dự kiến khoảng 3.399,90 km2; tỉnh Phú Thọ khoảng 9.321,32 km2. Đáng chú ý, phương án không làm thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Không thay đổi tên gọi, trung tâm hành chính của xã Ba Vì, xã Yên Xuân, xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn.
Đường địa giới được xác định trên cơ sở ranh giới Vườn quốc gia Ba Vì, kết hợp địa hình, địa vật ổn định như: đường giao thông, sông, suối, sống núi, ranh thửa đất, công trình và khu dân cư; bảo đảm rõ ràng, liên tục, thuận lợi cho quản lý, hạn chế chia cắt khu dân cư, đất sản xuất, công trình và dự án. Các đường đồng mức, cốt cao độ chỉ được sử dụng làm căn cứ tham chiếu kỹ thuật, không đồng nhất với đường địa giới hành chính.
Đối với 664 ha vùng đệm tại xã Thịnh Minh, đường địa giới được rà soát gắn với hiện trạng dân cư, đất đai, hạ tầng giao thông, công trình, dự án và khả năng tiếp cận dịch vụ công. Đối với các khu vực thuộc xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn, việc xác định ranh giới gắn với yêu cầu quản lý rừng, đất đai, kết nối giao thông và bảo đảm tính liên tục của phần địa bàn còn lại.
Xét về cơ sở thực tiễn, Vườn quốc gia Ba Vì là rừng đặc dụng có vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, nguồn nước và môi trường sinh thái; gắn với không gian văn hóa Tản Viên - Ba Vì và phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Thủ đô. Theo Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ và Quyết định số 1040/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Vườn quốc gia Ba Vì đã được chuyền giao về UBND TP. Hà Nội quản lý. Tuy nhiên, diện tích 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia vẫn nằm trong địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ.
Vì vậy, việc điều chỉnh địa giới nhằm thống nhất quản lý nhà nước theo lãnh thổ đối với Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm trực tiếp liên quan; nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy, quản lý đất đai, môi trường, hạ tầng, quốc phòng, an ninh; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của TP.Hà Nội, tỉnh Phú Thọ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.
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