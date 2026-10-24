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Đà Nẵng đẩy mạnh xử lý nhà, đất dôi dư sau sáp nhập, đảm bảo sử dụng hiệu quả tài sản công

N Ngô Anh Văn

Thành phố Đà Nẵng đang tích cực triển khai công tác xử lý nhà, đất dôi dư sau hơn một năm sáp nhập với tỉnh Quảng Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 07/10/2026. Với mục tiêu tối ưu hóa nguồn lực tài sản công, thành phố đã có những bước đi quyết liệt nhằm đưa các cơ sở nhà, đất vào khai thác hiệu quả...

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội thành phố trong quý 3/2026. Ảnh Ngô Anh Văn
Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội thành phố trong quý 3/2026. Ảnh Ngô Anh Văn

Sáng ngày 23/10/2026, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức họp báo quý 3, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố trong 9 tháng năm 2026.

Tại họp báo, trao đổi với VnEconomy về thực trạng, giải pháp và tiến độ thực hiện xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo tinh thần Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 07/10/2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng cho biết hiện đơn vị đang quản lý 705 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất là 1.477.282,29m2 và diện tích nhà là 305.765,06m2. Đến ngày 20/10/2026, Trung tâm đã tiếp nhận 689 cơ sở, trong đó 167 cơ sở mới được chuyển giao từ Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà. Để hạn chế tình trạng bỏ trống và xuống cấp, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2335/QĐ-UBND, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý và khai thác thông qua đấu giá và cho thuê ngắn hạn.

Ông Nguyễn Minh Nam, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, cho hay Đà Nẵng đang triển khai hai hướng khai thác chính: cho thuê ngắn hạn và đấu giá các cơ sở nhà, đất dôi dư. Đối với 499 cơ sở quản lý theo pháp luật đất đai, đã có 465 cơ sở được phê duyệt đơn giá khởi điểm cho thuê ngắn hạn, trong khi 34 cơ sở còn lại đang chờ phê duyệt. Đã có 433 cơ sở được thông báo công khai cho thuê, trong đó 15 cơ sở đã xác định được người thuê.

Đối với 146 cơ sở khai thác theo Nghị định 108/2024/NĐ-CP và Nghị quyết 31/2026/NQ-CP, 43 cơ sở đã được đưa vào khai thác cho thuê, 37 cơ sở đang đăng tải thông tin cho thuê, và 66 cơ sở đã tiếp nhận nhưng chưa cho thuê.

Toàn cảnh họp báo UBND TP, Đà Nẵng, quý 3/2026. Ảnh Ngô Anh Văn
Toàn cảnh họp báo UBND TP, Đà Nẵng, quý 3/2026.  Ảnh Ngô Anh Văn

Tuy nhiên, theo ông Nam, quá trình xử lý và khai thác nhà, đất dôi dư vẫn gặp nhiều khó khăn. Đó là, tiến độ bàn giao tài sản tại một số cơ quan còn chậm, hồ sơ địa chính chưa đầy đủ, và một số cơ sở tại vùng sâu, vùng xa xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn…

Để khắc phục tình trạng này, thành phố đã tiến hành thanh lý tài sản trên đất để tạo mặt bằng sạch, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê ngắn hạn nhằm thu hút nhà đầu tư. Cùng với đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã triển khai kế hoạch 90 ngày đêm để tổ chức khai thác ngắn hạn hiệu quả, phấn đấu khai thác cho thuê ngắn hạn 100% đối với tất cả cơ sở nhà, đất đủ điều kiện. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương, Đà Nẵng quyết tâm nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công, hạn chế thất thoát và tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố.

Những nỗ lực này không chỉ giúp Đà Nẵng tối ưu hóa nguồn lực tài sản công mà còn tạo điều kiện để nhiều tổ chức, cá nhân tiếp cận và sử dụng tài sản công phù hợp với nhu cầu thực tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thành phố Đà Nẵng cam kết hoàn thành việc khai thác triệt để các cơ sở nhà, đất dôi dư trong năm 2026 theo tinh thần Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 07/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.

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Công điện số 68/CĐ-TTg VnEconomy giải pháp xử lý nhà đất VnEconomy khai thác nhà đất dôi dư Đà Nẵng VnEconomy UBND TP Đà Nẵng VnEconomy

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