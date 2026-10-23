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Chậm chọn nhà thầu, nhiều dự án đo đạc đất đai ở Ninh Bình chưa thể triển khai

N Nguyễn Thuấn

Dù đã bố trí 207 tỷ đồng cho 57 dự án đo đạc đất đai, Ninh Bình vẫn còn 44 trong số 64 xã, phường chưa lựa chọn được nhà thầu tư vấn thi công. Tiến độ chậm đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026.

Ảnh minh họa. Nguồn: chacdiaso
Ảnh minh họa. Nguồn: chacdiaso

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, đến ngày 21/10/2026, toàn tỉnh có 2.556.113 trong tổng số 2.938.680 thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu, đạt 87%. Tuy nhiên, số thửa đáp ứng tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” mới đạt 2.168.803 thửa, tương đương 73,8%.

Công tác đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã xác thực thành công 702.540 trường thông tin của chủ sử dụng đất. Dù vậy, tiến độ xây dựng, làm sạch dữ liệu tại một số đơn vị còn thấp, thậm chí có nơi chưa đạt 50% chỉ tiêu được giao. Việc số hóa hồ sơ địa chính lưu trữ tại một số địa phương cũng chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, tỉnh Ninh Bình đã bố trí đủ kinh phí cho 57/91 dự án thuộc 49 xã, phường, với tổng số tiền 207 tỷ đồng.

Đối với 64 xã, phường đã được phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án mới, mới có 31 đơn vị phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán và 20 đơn vị lựa chọn nhà thầu. Đáng chú ý, còn 44 xã, phường chưa lựa chọn được nhà thầu tư vấn thi công; 6 địa phương cần điều chỉnh, bổ sung kinh phí.

Những vướng mắc chủ yếu xuất phát từ khối lượng hồ sơ cần số hóa lớn, nhiều địa phương vẫn sử dụng bản đồ địa chính dạng giấy. Việc đối soát thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với hồ sơ địa chính mới mất nhiều thời gian. Trong khi đó, một số dự án có khối lượng công việc lớn, tình hình biến động đất đai phức tạp, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2026.

Ngày 22/10, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, yêu cầu các sở, ngành và địa phương nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm dữ liệu chính xác, đồng bộ.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai nhiệm vụ; Sở Tài chính phối hợp rà soát, giải quyết khó khăn về kinh phí và nguồn lực. Các xã, phường cần khẩn trương thực hiện các kế hoạch đã ban hành, đẩy nhanh số hóa hồ sơ, hoàn thiện thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà thầu để tổ chức thi công.

Đối với việc ứng dụng công nghệ máy bay không người lái (UAV) kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong đo đạc, tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm hướng dẫn thống nhất quy trình, phương pháp đánh giá và nghiệm thu sản phẩm.

Việc đẩy nhanh tiến độ đo đạc, số hóa và hoàn thiện dữ liệu đất đai được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm thông tin đất đai chính xác, đồng bộ và đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng trong thời gian tới.

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