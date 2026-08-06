Quy hoạch mới mở đường đưa Vũng Áng thành trung tâm công nghiệp, logistics quốc gia

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 5/8/2026 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050.
Theo quyết định, phạm vi điều chỉnh quy hoạch bao gồm toàn bộ Khu kinh tế Vũng Áng với diện tích 22.781 ha, gồm toàn bộ địa giới các phường Vũng Áng, Hoành Sơn và một phần diện tích các phường Sông Trí, Hải Ninh. Quy hoạch được triển khai theo hai giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Khu kinh tế Vũng Áng, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và phát triển khu kinh tế theo hướng hiện đại, đồng bộ, bền vững.
Theo định hướng được phê duyệt, Khu kinh tế Vũng Áng sẽ phát triển theo mô hình khu kinh tế ven biển tổng hợp, đa ngành, đa chức năng, lấy công nghiệp, cảng biển và dịch vụ logistics làm động lực tăng trưởng.
Đây được xác định là cực tăng trưởng, động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh và khu vực, đồng thời là một trong những trung tâm công nghiệp, năng lượng quan trọng của Bắc Trung Bộ và cả nước.
Quy hoạch tiếp tục mở rộng và hoàn thiện hệ thống các khu công nghiệp, phát huy vai trò của cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương, phát triển trung tâm logistics, các khu đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch.
Song song với phát triển kinh tế, quy hoạch cũng ưu tiên bảo tồn không gian sinh thái, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là định hướng đầu tư tuyến đường sắt Vũng Áng - Mụ Giạ kết nối với Lào, góp phần mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối giao thương quốc tế. Cùng với đó là hình thành Trung tâm logistics Vũng Áng - Sơn Dương cấp quốc gia, đóng vai trò đầu mối trung chuyển hàng hóa trong nước và quốc tế.
Theo dự báo trong quy hoạch, dân số Khu kinh tế Vũng Áng sẽ đạt khoảng 181.000 người vào năm 2030 và tăng lên khoảng 249.000 người vào năm 2050.
Diện tích đất xây dựng các chức năng cũng được mở rộng, đạt khoảng 13.139 ha vào năm 2030 và khoảng 14.785 ha vào năm 2050, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ và hạ tầng xã hội.
Trong giai đoạn đến năm 2030, quy hoạch ưu tiên triển khai các dự án động lực cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, hạ tầng xã hội và các công trình bảo vệ môi trường, tạo nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp, cảng biển, năng lượng và logistics hiện đại, có sức cạnh tranh cao của khu vực và cả nước.
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