Huế: Rà soát, tính phương án khai thác hiệu quả các khu đất sau thu hồi

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn vừa trực tiếp kiểm tra thực địa công tác quản lý, sử dụng quỹ đất và xử lý tài sản trên đất tại một số khu đất sau khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn thành phố.
Tại phường Thuận Hóa, đoàn kiểm tra các khu đất tại số 23 đường Hà Nội, số 73 đường Nguyễn Huệ và khu đất trên đường Trần Thái Tông. Tại phường Vỹ Dạ, các địa điểm được kiểm tra gồm khu đất số 57 Bà Triệu và số 252 đường Nguyễn Sinh Cung.
Ở phường Phú Xuân, đoàn công tác kiểm tra khu đất số 261 đường Phan Đăng Lưu và khu đất thuộc Dự án Trung tâm Thương mại An Hòa.
Tại từng địa điểm, lãnh đạo thành phố và đoàn công tác khảo sát hiện trạng sử dụng đất, tài sản trên đất, đồng thời nghe các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan báo cáo về quá trình quản lý, xử lý từng khu đất.
Các nội dung được tập trung làm rõ gồm nguồn gốc đất, hồ sơ pháp lý, hiện trạng tài sản, quá trình quản lý, sử dụng cũng như những khó khăn phát sinh trong quá trình xử lý.
Qua kiểm tra thực tế, một số khu đất sau thu hồi vẫn còn tồn tại các vướng mắc liên quan đến hồ sơ pháp lý, nguồn gốc đất, tài sản trên đất và thủ tục xử lý. Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong một số trường hợp cũng chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ.
Đáng chú ý, một số khu đất, dự án chưa được khai thác, sử dụng hiệu quả, kéo dài thời gian xử lý, làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai.
Trước thực tế này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, nguồn gốc, hiện trạng và quá trình quản lý, sử dụng đối với từng khu đất.
Thành phố yêu cầu xác định cụ thể những tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị để có phương án xử lý phù hợp, đúng quy định.
Đối với các khu đất, dự án chậm triển khai, cơ quan chuyên môn phải đánh giá đầy đủ tình hình, làm rõ nguyên nhân và tham mưu UBND thành phố phương án xử lý.
Trong khi đó, với những khu đất có khả năng khai thác, đấu giá quyền sử dụng đất, các đơn vị được yêu cầu tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và các điều kiện cần thiết để sớm đưa quỹ đất vào khai thác.
Việc này được kỳ vọng góp phần tạo thêm nguồn lực từ đất đai cho đầu tư phát triển, đồng thời hạn chế tình trạng đất và tài sản trên đất bị bỏ trống hoặc sử dụng kém hiệu quả.
Lãnh đạo UBND thành phố Huế nhấn mạnh, công tác quản lý, sử dụng và xử lý các khu đất sau thu hồi phải được thực hiện khẩn trương, đúng quy định và bảo đảm hiệu quả.
Các cơ quan, đơn vị liên quan phải chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ từng vướng mắc, không để quá trình xử lý kéo dài. Những nội dung vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo UBND thành phố để kịp thời xem xét, chỉ đạo.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế giao các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, phân loại từng khu đất, từng trường hợp cụ thể để xác định phương án xử lý. Cùng với đó là theo dõi, đôn đốc tiến độ, bảo đảm những nội dung được thống nhất sau kiểm tra được triển khai thực chất, có thời hạn và kết quả cụ thể.
Việc rà soát, xử lý các khu đất sau thu hồi được đặt trong mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác nguồn lực đất đai của Huế, đồng thời góp phần xử lý các tồn đọng, phục vụ chỉnh trang đô thị và tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
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