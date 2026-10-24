Chanel đầu tư vào một nhà sản xuất đồng hồ tầm trung

Khoản đầu tư này của Chanel đã tạo ra những ý kiến trái chiều trong giới phân tích, trong bối cảnh ngàng hàng xa xỉ đang gặp nhiều khó khăn và tăng trưởng chậm lại...

Ảnh: Chanel

Chanel vừa cùng nhà chế tác đồng hồ độc lập F.P. Journe tham gia thương vụ mua lại Ebel - thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ đang chật vật trong kinh doanh - với giá 66,5 triệu USD, một canh bạc lớn khi phân khúc đồng hồ tầm trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đợt suy giảm của ngành.

Ebel từng là một nhà chế tác đồng hồ tầm trung có tên tuổi vào thập niên 1980 và 1990, nhưng nay đã rơi vào quên lãng. Những nỗ lực tái định vị Ebel của các chủ sở hữu trước là LVMH, rồi Movado, phần lớn không thành công.

Ảnh: Ebel

Tuy vậy, Chanel nằm trong nhóm nhà đầu tư vừa mua 95% thương hiệu đồng hồ tầm trung này, cùng nhà chế tác độc lập F.P. Journe và Pierre Jacques, cựu Tổng giám đốc De Bethune, người sẽ trở thành Tổng giám đốc của Ebel.

Chanel từ chối cung cấp chi tiết về cấu trúc thương vụ 66,5 triệu USD, bao gồm nhãn hiệu, tài sản trí tuệ và hàng tồn kho của Ebel, cùng Villa Turque, ngôi nhà do Le Corbusier thiết kế tại La Chaux-de-Fonds, thị trấn chế tác đồng hồ của Thụy Sĩ.

Nhóm này không nói rõ có nhà đầu tư nào khác tham gia hay không, chỉ cho biết việc mua cổ phần thiểu số nhằm đồng hành cùng Ebel trong "chương tiếp theo của lịch sử thương hiệu" và phản ánh niềm tin vào tiềm năng dài hạn của hãng.

Nhiều người cho rằng thương vụ này có thể nhằm hỗ trợ đối tác kinh doanh quan trọng của Chanel là ông François-Paul Journe. Tập đoàn đã mua 20% cổ phần thương hiệu mang tên ông, F.P. Journe, vào năm 2018.

MẠNG LƯỚI ĐẦU TƯ CỦA CHANEL TRONG NGÀNH ĐỒNG HỒ

Ngoài bộ phận chế tác đồng hồ riêng, vốn nổi tiếng với những thiết kế như mẫu đồng hồ Première nhỏ nhắn, nữ tính hình bát giác và mẫu J12 gốm mang phong cách thể thao do Jacques Helleu thiết kế ban đầu, Chanel còn có một số khoản đầu tư vào các thương hiệu và nhà cung cấp đồng hồ khác.

Ảnh: Chanel

Trong đó có 50% cổ phần của Bell & Ross, nhà chế tác đồng hồ Thụy Sĩ có trụ sở tại Paris, cùng các cổ phần nhỏ hơn trong các thương hiệu độc lập Romain Gauthier và MB&F. Đầu năm nay, Chanel mua 30% cổ phần của Kross Manufacture, đơn vị chuyên chế tạo bộ máy, và cũng sở hữu 20% Kenissi, nhà sản xuất bộ máy cho Rolex và Tudor.

Các tập đoàn xa xỉ như Hermès, LVMH và Richemont những năm gần đây đã siết chặt kiểm soát chuỗi cung ứng, mua lại các nhà cung cấp để đảm bảo sản xuất trong tương lai và giữ gìn những kỹ năng chuyên biệt. Các thương hiệu như Audemars Piguet và Bulgari của LVMH nằm trong số những đơn vị tích cực nhất, xây dựng năng lực vận hành quanh việc thâu tóm các công ty sản xuất chuyên biệt của Thụy Sĩ.

Mảng đồng hồ của Chanel vẫn nhỏ hơn Hermès nhưng lớn hơn Louis Vuitton, với ước tính của Morgan Stanley cho thấy doanh số hàng năm của bộ phận này tại Chanel đạt 390 triệu franc Thụy Sĩ (473 triệu USD), so với 514 triệu của Hermès và 165 triệu của Louis Vuitton.

Ảnh: Getty Images

Dù Chanel dường như không tham gia vào hoạt động hằng ngày của nhiều doanh nghiệp chế tác đồng hồ mà hãng đã đầu tư, hãng vẫn tận dụng chuyên môn của nhà sản xuất đồng hồ độc lập Romain Gauthier, chẳng hạn khi phát triển bộ máy Calibre 1 trong mẫu đồng hồ Monsieur de Chanel.

GIỚI PHÂN TÍCH CHIA RẼ VỀ CƠ HỘI HỒI SINH CỦA EBEL

Khoản đầu tư của Chanel vào Ebel đã khiến một số người trong giới xa xỉ bối rối. "Tôi tự hỏi liệu công ty này còn gì đáng để bỏ tiền ra mua hay không," ông Luca Solca, nhà phân tích của Bernstein, nhận xét về thương hiệu Thụy Sĩ 115 năm tuổi này.

Về Ebel, giới phân tích đang chia rẽ về khả năng hồi sinh của thương hiệu, sau khi nỗ lực của LVMH rồi Movado đều bị bỏ dở.

Ảnh: Monochrome Watches

Theo ông Oliver Müller, nhà sáng lập công ty tư vấn đồng hồ chuyên biệt của Thụy Sĩ LuxeConsult, đây là câu chuyện của những "lần tái định vị thất bại".

"LVMH cố đưa thương hiệu lên cao, Movado lại kéo nó xuống," ông Müller nói. "Ngày nay, mẫu 1911 Chronograph, từng là sản phẩm chủ lực của Ebel, được bán với giá 3.900 franc Thụy Sĩ - mức giá tương đối thấp". Tuy nhiên, một số người cũng chỉ ra các mẫu đồng hồ lịch sử của Ebel có tiềm năng, với những mã thiết kế như dây đeo Wave.

Sự tham gia của các nhà đầu tư danh tiếng như Chanel và F.P. Journe, những người có đồng hồ đang vượt trội thị trường tại các phiên đấu giá năm nay, được bán với giá hàng triệu USD, có thể góp phần mang lại tính chính danh cho thương hiệu.

Dù cái tên Ebel được nhiều người biết đến, nó chưa được giới đam mê đồng hồ sưu tầm nhiều, theo ông Hamish Robertson, đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc The Watch Collectors' Club có trụ sở tại London. "Họ còn phải làm rất nhiều việc xây dựng thương hiệu để đặt nền móng cho một lần ra mắt lại," ông Robertson cho biết.

Các chủ sở hữu mới của Ebel chưa công bố kế hoạch về bộ sưu tập mới hay chỉ ra thương hiệu sẽ được định vị ở đâu. Nhiều nhà chế tác đồng hồ Thụy Sĩ cao cấp những năm gần đây đã dịch chuyển lên phân khúc cao hơn, chuyển sang mô hình coi trọng giá trị hơn số lượng khi người mua quay lưng. Bộ sưu tập trực tuyến hiện tại của Ebel có giá từ 2.000 đến 10.000 USD, thuộc phân khúc tầm trung vốn chịu tác động nặng nề từ đợt suy giảm ba năm của ngành xa xỉ.

Ảnh: Getty Images

Minh chứng cho thị trường đang thu hẹp, theo dữ liệu của Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ, sản lượng xuất khẩu đồng hồ tầm trung của Thụy Sĩ, có giá từ 500 đến 3.000 franc Thụy Sĩ, đã giảm 21% về số lượng trong năm ngoái so với năm 2023.

Việc dịch chuyển lên phân khúc cao hơn có thể đưa Ebel đến gần hơn với định vị của Universal Genève, thương hiệu đồng hồ được công ty mẹ của Breitling là House of Brands hồi sinh hồi đầu năm nay, nhưng sẽ tạo khoảng cách với Gallet, một cái tên đồng hồ đã ngừng hoạt động khác của tập đoàn quay trở lại vào tháng 9, với các mẫu có giá 2.000 đến 6.000 USD ở phân khúc tầm trung. Corum cũng được giới thiệu lại trong năm nay, nằm ở giữa hai thương hiệu này.

"DNA của Ebel đáng để giữ lại," ông Müller khẳng định, trong khi ông Solca cảnh báo rằng không có nhiều tín hiệu thị trường mang lại lý do để các chủ sở hữu mới của Ebel lạc quan.