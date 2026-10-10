Khi thương hiệu đồng hồ lấn sân sang thị trường trang sức

Mới đây, nhà chế tác đồng hồ Thụy Sĩ Audemars Piguet vừa tuyển thêm các chuyên gia đá quý để tăng cường năng lực trong mảng trang sức, đồng thời ra mắt bộ sưu tập mới nhất tại Paris...

Ảnh: Audemars Piguet

Theo Tổng giám đốc điều hành Audemars Piguet - bà Ilaria Resta chia sẻ với The Business of Fashion, bộ sưu tập nằm trong chiến lược tiếp tục nâng cao vị thế của mẫu đồng hồ Royal Oak, đồng thời mở rộng danh mục trang sức của thương hiệu.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi thực sự thực hiện một bộ sưu tập trang sức tập trung cao độ, tôn vinh Royal Oak," bà Ilaria Resta cho biết. Trước đây, hoạt động sản xuất trang sức của hãng chỉ diễn ra gián đoạn và ở quy mô nhỏ.

Audemars Piguet mang đến Paris bộ sưu tập trang sức cao cấp Royal Oak Joaillerie, qua đó thể hiện tham vọng củng cố chuyên môn trong lĩnh vực này. Bộ sưu tập được đặt theo tên mẫu đồng hồ bán chạy nhất của thương hiệu và khai thác những mã thiết kế đặc trưng của chiếc đồng hồ nổi tiếng này. Nổi bật trong đó là một chiếc vòng cổ bằng titan đen đính ngọc lục bảo, gợi nhớ đến hình khối hình học của dây đeo kim loại.

Ảnh: Audemars Piguet

Bà Ilaria Resta gia nhập thương hiệu vào năm 2024 với kinh nghiệm từ lĩnh vực hàng tiêu dùng, đặc biệt là ngành làm đẹp, và đã tạo được dấu ấn đáng kể trong ngành chế tác đồng hồ. Gần đây nhất là bộ sưu tập đồng hồ bỏ túi hợp tác với Swatch có giá dưới 500 USD, đã bán hết sạch. Bà cũng đang dẫn dắt nỗ lực tiếp cận nhóm khách hàng nữ, với việc ra mắt mẫu Royal Oak gốm trắng và hồng cùng Serena Williams.

Sau khi thay mới nhiều đội ngũ quản lý tại công ty gia đình này, bà đã tuyển thêm các chuyên gia đá quý và thợ chạm khắc. Theo bà, trang sức luôn là một phần trong lịch sử của thương hiệu. "Nếu nhìn lại thời kỳ đầu, chế tác đồng hồ và trang sức vốn có mối liên hệ rất chặt chẽ," bà Resta nói.

Thực tế, Audemars Piguet từng có một bộ phận trang sức cách đây khoảng 50 năm, trong khi Gerald Genta, người thiết kế mẫu Royal Oak vào những năm 1970, cũng chính là một nhà thiết kế trang sức. Mẫu Royal Oak mini bằng vàng ra mắt năm 2024 được xem là tiền đề cho bước đi này, bởi chiếc đồng hồ đủ mỏng để đeo chồng lên nhau như những chiếc vòng tay.

Mẫu đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak mini bằng vàng. Ảnh: Audemars Piguet

"Tôi nhận ra rằng chúng tôi cũng có cơ hội để thúc đẩy năng lực của mình bằng cách kết hợp hai thế giới này," bà chia sẻ.

Động thái đẩy mạnh trang sức cao cấp diễn ra trong bối cảnh các thương hiệu đồng hồ xa xỉ đang tìm cách mở rộng danh mục sản phẩm để thu hút nhóm khách hàng trẻ tuổi hơn. Audemars Piguet cũng không phải là trường hợp đơn lẻ.

Piaget là ví dụ tiêu biểu nhất, khi thương hiệu này từ lâu đã vận hành song song cả hai mảng đồng hồ và trang sức cao cấp, với các dòng sản phẩm như Limelight và Phoenix bên cạnh những thiết kế lấy cảm hứng từ đồng hồ Altiplano và Polo.

Ảnh: Piaget

Jaeger-LeCoultre nằm trong số các thương hiệu đồng hồ gần đây giới thiệu thiết kế trang sức cao cấp mới, trong đó có dòng "đồng hồ bí mật" với mặt số được giấu kín trong món trang sức. Hublot thì biến mẫu Big Bang Impact One Million thành sự kết hợp giữa trang sức cao cấp và chế tác đồng hồ đỉnh cao, với hiệu ứng xoáy đính kim cương hướng ánh nhìn vào bộ phận tourbillon trung tâm.

Mẫu đồng hồ Hublot Big Bang Impact One Million. Ảnh: Hublot

Ở chiều ngược lại, các nhà kim hoàn danh tiếng như Cartier, Van Cleef & Arpels, Chanel hay Dior cũng chú trọng mảng đồng hồ, khiến ranh giới giữa hai ngành ngày càng khó phân định.

Có thể thấy trang sức đang trở thành bước đi tự nhiên của các nhà chế tác đồng hồ cao cấp. Khi doanh số đồng hồ không còn tăng trưởng dễ dàng và nhóm khách hàng trẻ ngày càng tìm kiếm sự đa dạng, việc kết hợp tay nghề chế tác với nghệ thuật kim hoàn giúp các thương hiệu vừa mở rộng tệp khách hàng, vừa củng cố hình ảnh xa xỉ. Trong những năm tới, cuộc cạnh tranh giữa hai ngành vốn từng tách biệt này nhiều khả năng sẽ còn nhanh và mạnh hơn nữa.