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Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thấp nhất trong 3 tuần

M Mai Nhi

Ngày 19/10, giá vàng trong nước giảm trong khi vàng thế giới tăng, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới quy đổi (bao gồm thuế, phí) 10,6 triệu đồng/lượng, thấp nhất kể từ cuối tháng 9/2026…

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thấp nhất trong 3 tuần (Ảnh: SJC)
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thấp nhất trong 3 tuần (Ảnh: SJC)

Mở cửa phiên sáng 19/10, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết ở mức 140,6 triệu đồng/lượng chiều mua và 143,6 triệu đồng/lượng chiều bán. Mặt bằng giá này được duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.

Sang phiên chiều, đồng loạt giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt phiên cuối tuần trước (17/10), xuống còn 140,1 triệu đồng/lượng chiều mua và 143,1 triệu đồng/lượng chiều bán. Đến 14 giờ, giá giao dịch vẫn giữ nguyên ở mức này.

Tại Phú Quý, giá mua vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,6 triệu đồng/lượng, giảm 400 nghìn đồng/lượng so với cuối tuần trước. Trong khi đó, giá bán giảm 500 nghìn đồng/lượng, xuống còn 143,1 triệu đồng/lượng.

Trong phiên 19/10, giá bán vàng miếng SJC tại phần lớn doanh nghiệp giảm 500 nghìn đồng/lượng so với cuối tuần trước, xuống còn 143,1 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, diễn biến trái chiều ở chiều mua tại Bảo Tín Minh Châu khiến chênh lệch mua, bán tại doanh nghiệp này thu hẹp còn 4,4 triệu đồng/lượng. Tại Phú Quý, khoảng cách giữa hai chiều giao dịch cũng giảm về 3,5 triệu đồng/lượng, gần với mức chênh lệch phổ biến trên thị trường.

Bảo Tín Minh Châu cũng hạ giá bán vàng miếng SJC 500 nghìn đồng/lượng, về mức 143,1 triệu đồng/lượng. Ngược chiều, giá mua được điều chỉnh tăng 200 nghìn đồng/lượng, lên 138,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung.

Diễn biến đáng chú ý hơn được ghi nhận tại Mi Hồng. Trong phiên sáng 19/10, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này trải qua hai nhịp tăng và ba nhịp giảm.

Ngay khi mở cửa, giá mua và bán cùng tăng 500 nghìn đồng/lượng, lên lần lượt 142 triệu đồng và 143,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chỉ hơn một giờ sau khi mở cửa, giá vàng nhanh chóng lùi về 141,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 143 triệu đồng/lượng chiều bán.

Giá tiếp tục dao động trong biên độ hẹp vào nửa cuối phiên sáng và chốt phiên sáng ở mức 141,3 triệu đồng/lượng chiều mua, 142,8 triệu đồng/lượng chiều bán. Đến 14 giờ, mức giá này chưa thay đổi, giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước.

Ngược lại, Ngọc Thẩm là doanh nghiệp duy nhất không điều chỉnh giá mua và bán vàng miếng SJC trong phiên 19/10, tiếp tục niêm yết lần lượt ở mức 139 triệu đồng và 142,5 triệu đồng/lượng.

So với mức giá bán phổ biến 143,1 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp khác, giá bán tại Ngọc Thẩm thấp hơn 600 nghìn đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 17/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.
Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 17/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, xu hướng giảm chiếm ưu thế trong phiên 19/10, song diễn biến giữa các doanh nghiệp không hoàn toàn đồng nhất. Trong khi phần lớn thương hiệu điều chỉnh giảm giá mua, bán, ba doanh nghiệp vẫn giữ nguyên mức niêm yết so với phiên cuối tuần trước.

DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục là hai đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn ở vùng cao nhất thị trường.

Giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI và vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng được giữ ở mức 139,1 triệu đồng/lượng chiều mua và 143,1 triệu đồng/lượng chiều bán. Mặt bằng giá này không thay đổi trong phiên sáng và tiếp tục được duy trì sang phiên chiều, tương đương mức chốt phiên 17/10.

Ngược lại, Ngọc Thẩm là đơn vị niêm yết giá giao dịch thấp nhất trên thị trường với giá mua là 132,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 136 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 17/10, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này vẫn giữ nguyên.

Chênh lệch giá vàng trong nước và vàng thế giới từ đầu tháng 10/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Chênh lệch giá vàng trong nước và vàng thế giới từ đầu tháng 10/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong khi đó, bám sát diễn biến trên thị tường vàng miếng, giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại SJC giảm mạnh 3 nhịp liên tiếp trong phiên sáng. Tính đến 14 giờ, thương hiệu này niêm yết giá mua ở ngưỡng 139,3 triệu đồng/lượng còn giá bán là 142,3 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Công ty PNJ, giá vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng ở mức 139,4 triệu đồng/lượng chiều mua và 142,4 triệu đồng/lượng chiều bán. Đến 14 giờ, mức giá này vẫn được giữ nguyên, không thay đổi so với phiên cuối tuần trước.

Phú Quý cũng điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn “4 số 9” 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn tại ngưỡng 139,6 triệu – 142,6 triệu đồng/lượng.

Trái chiều với xu hướng chung, Bảo Tín Minh Châu tăng giá vàng nhẫn tròn trơn thêm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Sau điều chỉnh, giá mua được niêm yết ở mức 138,7 triệu đồng/lượng, còn giá bán lên 142,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, tính đến 14 giờ ngày 19/10 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay tăng hơn 0,4% so với phiên cuối tuần trước, quay về mốc 4.183,8 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới thấp nhất kể cuối tháng 9/2026. Giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 10,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới từ 9,4 triệu - 10,1 triệu triệu đồng/lượng, tuỳ từng doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này chỉ ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

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