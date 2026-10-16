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Askonomy

Giá vàng miếng SJC bất động 3 phiên liên tiếp

M Mai Nhi

Trong phiên sáng 16/10, giá vàng miếng SJC tại hầu hết các đơn vị kinh doanh tiếp tục giữ nguyên ở mức 140,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước (15/10). Ngoại trừ giá mua tăng cục bộ tại một số doanh nghiệp...

Giá vàng miếng SJC nằm im 3 phiên. Ảnh: Duy Linh
Giá vàng miếng SJC nằm im 3 phiên. Ảnh: Duy Linh

Cập nhật bảng giá niêm yết trong phiên sáng 16/10, thị trường vàng miếng SJC tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn. Đây là phiên đi ngang thứ ba liên tiếp kể từ đầu tuần (14-16/10).

Mở cửa phiên sáng, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết tại 140,3 triệu đồng/lượng còn giá bán là 143,3 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên hôm qua (15/10), giá mua, bán vàng miếng SJC ở các doanh nghiệp này không đổi.

Phú Quý cũng niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở ngưỡng 143,3 triệu đồng/lượng, trong khi đó giá mua vàng miếng SJC chốt phiên sáng tại ngưỡng 139,8 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều giao dịch mua và bán đều giữ nguyên so với phiên 15/10.

Trong phiên sáng 6/10, giá mua tăng trong khi giá bán đứng im kéo chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh ChâuMi Hồng và Ngọc Thẩm thu hẹp từ 200 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu vẫn sát ngưỡng 5 triệu đồng/lượng, cao gấp 4 lần so với doanh nghiệp neo thấp nhất là Mi Hồng với 1,2 triệu đồng/lượng

Tuy nhiên, tại một số thương hiệu, giá mua bắt đầu nhích lên trong khi giá bán không đổi, kéo chênh lệch mua, bán thu hẹp. 

Tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp này cũng neo giá bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 143,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua niêm yết tại ngưỡng thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung là 138,4 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua.

Mi Hồng cũng ghi nhận diễn biến tăng giá mua trong phiên sáng. Sau nhịp điều chỉnh ngay khi mở cửa, doanh nghiệp đưa giá mua và bán vàng miếng SJC lên lần lượt 141,8 triệu đồng và 143 triệu đồng/lượng, đồng thời giữ nguyên mức niêm yết này đến cuối phiên sáng. So với giá chốt phiên 15/10, giá mua tăng 300 nghìn đồng/lượng.

Ngọc Thẩm là đơn vị điều chỉnh tăng giá mua vàng miếng SJC cao nhất với 500 nghìn đồng/lượng.

Thương hiệu này nâng giá mua thêm 500 nghìn đồng/lượng so với cuối phiên trước, lên 139 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán giữ ở mức 142 triệu đồng/lượng. Mức giá mới đưa khoảng cách giữa hai chiều giao dịch tại Ngọc Thẩm xuống còn 3 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên sáng 16/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.
Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên sáng 16/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, diễn biến giá đi ngang hầu như bao trùm bảng giá niêm yết tại các đơn vị kinh doanh trong phiên sáng nay. Tuy nhiên, cá biệt vẫn ghi nhận hai doanh nghiệp điều chỉnh tăng đối với cả hai chiều mua và bán giá vàng nhẫn “4 số 9”.

Sau 5 phiên liên tiếp đi xuống, với tổng mức giảm lên tới 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu đã phục hồi nhẹ trong phiên sáng 16/10. Doanh nghiệp tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với cả giá mua và bán, đưa bảng giá lên 138,4 triệu – 142,4 triệu đồng/lượng. Mức niêm yết mới được giữ nguyên trong suốt buổi sáng.

Diễn biến tăng giá cũng được ghi nhận tại Ngọc Thẩm. Sau khi đứng im trong phiêm hôm qua, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này neo giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại mức 132,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 136 triệu đồng/lượng. Dù tăng giá, Ngọc Thẩm vẫn là thương hiệu có mức giao dịch thấp nhất trong số các đơn vị trên thị trường.

Chênh lệch giá vàng trong nước và vàng thế giới trong phiên 6/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Chênh lệch giá vàng trong nước và vàng thế giới trong phiên 6/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp  và tính toán

Trong khi hai thương hiệu trên đồng loạt nâng giá, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp còn lại gần như không ghi nhận biến động. Diễn biến này tương đồng với xu hướng đi ngang của vàng miếng SJC trong phiên sáng.

Giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại SJC cũng niêm yết ở ngưỡng 139,8 triệu đồng/lượng còn giá bán là 142,8 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng nay. So với giá chốt phiên 15/10, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại doanh nghiệp này không đổi.

Mức giá giao dịch 139,8 triệu – 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán) cũng được niêm yết đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty PNJ và Phú Quý ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định, không đổi so với giá chốt phiên 5/10.

DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải là hai đơn vị neo giá giao dịch vàng nhẫn cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

Giá mua, bán vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải và vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI đồng loạt niêm yết ngưỡng 139 triệu - 143 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên trong suốt phiên sáng nay, không đổi so với phiên hôm qua.

Trên thị trường thế giới, tính đến 13 giờ ngày 16/10 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay gần như không đổi so với phiên hôm qua, dao động quanh mốc 4.171,8 USD/oz

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới thấp nhất kể từ đầu tháng 10/2026. Giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 10,89 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới từ 9,79 triệu – 10,59 triệu đồng/lượng, tuỳ từng doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này chỉ ở ngưỡng 3,09 triệu đồng/lượng. 

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