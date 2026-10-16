Giá vàng miếng SJC bất động 3 phiên liên tiếp

Trong phiên sáng 16/10, giá vàng miếng SJC tại hầu hết các đơn vị kinh doanh tiếp tục giữ nguyên ở mức 140,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước (15/10). Ngoại trừ giá mua tăng cục bộ tại một số doanh nghiệp...
Cập nhật bảng giá niêm yết trong phiên sáng 16/10, thị trường vàng miếng SJC tiếp tục
duy trì trạng thái ổn định tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn. Đây là phiên
đi ngang thứ ba liên tiếp kể từ đầu tuần (14-16/10).
Mở cửa phiên sáng, giá mua vàng
miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín
Mạnh Hải đồng loạt niêm yết tại 140,3 triệu
đồng/lượng còn giá bán là 143,3 triệu
đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn
định trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên hôm qua (15/10), giá mua, bán vàng miếng SJC ở các doanh nghiệp này không đổi.
Phú Quý cũng niêm yết giá bán
vàng miếng SJC ở ngưỡng 143,3 triệu đồng/lượng, trong khi đó giá mua vàng
miếng SJC chốt phiên sáng tại ngưỡng 139,8 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều giao dịch mua và bán đều giữ nguyên so với phiên 15/10.
Trong phiên sáng 6/10, giá mua tăng trong khi giá bán đứng im kéo chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng và Ngọc Thẩm thu hẹp từ 200 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu vẫn sát ngưỡng 5 triệu đồng/lượng, cao gấp 4 lần so với doanh nghiệp neo thấp nhất là Mi Hồng với 1,2 triệu đồng/lượng
Tuy nhiên, tại một số thương
hiệu, giá mua bắt đầu nhích lên trong khi giá bán không đổi, kéo chênh lệch mua,
bán thu hẹp.
Tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp này cũng neo giá bán vàng
miếng SJC tại ngưỡng 143,3 triệu
đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua niêm yết tại ngưỡng thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung là 138,4 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua.
Mi Hồng
cũng ghi nhận diễn biến tăng giá mua trong phiên sáng. Sau nhịp điều chỉnh ngay
khi mở cửa, doanh nghiệp đưa giá mua và bán vàng miếng SJC lên lần lượt 141,8
triệu đồng và 143 triệu đồng/lượng, đồng thời giữ nguyên mức niêm yết này đến
cuối phiên sáng. So với giá chốt phiên 15/10, giá mua tăng 300 nghìn đồng/lượng.
Ngọc Thẩm là đơn vị điều chỉnh tăng giá mua vàng
miếng SJCcao nhất với
500 nghìn đồng/lượng.
Thương
hiệu này nâng giá mua thêm 500 nghìn đồng/lượng so với cuối phiên trước, lên
139 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán giữ ở mức 142 triệu đồng/lượng. Mức giá
mới đưa khoảng cách giữa hai chiều giao dịch tại Ngọc Thẩm xuống còn 3 triệu
đồng/lượng.
Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, diễn biến giá đi
ngang hầu như bao trùm bảng giá niêm yết tại các đơn vị kinh doanh trong phiên
sáng nay. Tuy nhiên, cá biệt vẫn ghi nhận hai doanh nghiệp điều chỉnh tăng
đốivới cả hai chiều
mua và bán giá vàng nhẫn “4 số 9”.
Sau 5 phiên liên tiếp đi xuống,
với tổng mức giảm lên tới 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn
tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu đã phục hồi nhẹ trong phiên sáng 16/10. Doanh
nghiệp tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với cả giá mua và bán, đưa bảng giá lên
138,4 triệu – 142,4 triệu đồng/lượng. Mức niêm yết mới được giữ nguyên trong
suốt buổi sáng.
Diễn biến tăng giá cũng được ghi nhận tại Ngọc
Thẩm. Sau
khi đứng im trong phiêm hôm qua, giá vàng nhẫn
tại Ngọc Thẩm tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu
này neo giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại mức 132,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 136 triệu đồng/lượng. Dù tăng giá, Ngọc Thẩm vẫn là thương hiệu
có mức giao dịch thấp nhất trong số các đơn vị trên thị trường.
Trong khi hai thương hiệu trên
đồng loạt nâng giá, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp còn lại gần như không
ghi nhận biến động. Diễn biến này tương đồng với xu hướng đi ngang của vàng
miếng SJC trong phiên sáng.
Giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại SJC cũng
niêm yết ở ngưỡng 139,8 triệu
đồng/lượng còn giá bán là 142,8 triệu
đồng/lượng trong suốt phiên sáng nay. So với giá chốt phiên 15/10,
giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại doanh nghiệp này không đổi.
Mức giá giao dịch 139,8 triệu – 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán) cũng được niêm yết đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty PNJ và Phú
Quý ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Tính đến 11 giờ, mức giá giao
dịch trên vẫn duy trì ổn định, không đổi so với giá chốt phiên 5/10.
DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải là hai đơn vị neo giá
giao dịch vàng nhẫn cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.
Giá mua, bán vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại
Bảo Tín Mạnh Hải và vàng nhẫn tròn
9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI đồng loạt niêm yết ngưỡng 139
triệu - 143 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch
trên
giữ nguyên trong suốt phiên sáng nay, không đổi
so với phiên hôm qua.
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hôm qua, dao động quanh mốc 4.171,8 USD/oz
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vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 10,89 triệu đồng/lượng. Trong
khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới từ 9,79 triệu – 10,59 triệu
đồng/lượng, tuỳ từng doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này chỉ ở
ngưỡng 3,09 triệu đồng/lượng.
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