Mua vàng miếng thiệt gần 6 triệu đồng/lượng trong nửa đầu tháng 10
MMai Nhi
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Hôm qua (17/10), giá mua vàng miếng SJC phổ biến quanh mức 140,6 triệu đồng/lượng. So với giá bán thời điểm đầu tháng (144,3 triệu đồng), người mua chịu thiệt gần 4 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay. Cá biệt tại Bảo Tín Minh Châu, mức thiệt lên tới 5,9 triệu đồng/lượng…
Sau nhịp tăng duy nhất trong tuần vào phiên 16/10 với hơn nửa triệu đồng/lượng mỗi chiều,
giá vàng miếng SJC tại các hệ thống
kinh doanh lớn nhanh chóng quay đầu giảm trong ngày giao dịch
cuối tuần (17/10). Tính chung
cả tuần (12–17/10), giá vàng miếng SJC tại phần lớn doanh nghiệp ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp.
Đóng cửa phiên, Công ty SJC
niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 140,6 triệu đồng/lượng và giá bán ở mức 143,6
triệu đồng/lượng. So với cuối phiên 16/10, cả hai chiều giao dịch cùng giảm 300
nghìn đồng/lượng. Mức giá mới được duy trì ổn định trong suốt phiên
Diễn biến tương tự được ghi nhận tại DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải. Các
doanh nghiệp này cùng đưa giá mua và bán vàng miếng SJC về mức 140,6 triệu đồng
và 143,6 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng ở mỗi chiều so với phiên 16/10.
Tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý, giá bán vàng miếng cùng được giữ ở mức 143,6 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên,
giá mua tại hai doanh nghiệp có sự chênh lệch đáng kể. Phú Quý niêm yết ở mức
140 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu
giữ giá mua tại 138,4 triệu đồng/lượng, giảm 400 nghìn đồng/lượng và thấp hơn 1,6 triệu đồng/lượng so với mặt bằng chung.
Tại khu vực phía Nam, giá vàng miếng SJC ghi nhận mức điều chỉnh giảm mạnh
hơn so với phần lớn doanh nghiệp ở phía Bắc.
Tính chung cả tuần (12–17/10), giá mua và bán vàng miếng SJC tại phần lớn doanh nghiệp giảm từ 700 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/lượng. Xu hướng đi xuống vẫn chiếm ưu thế dù thị trường có nhịp hồi phục vào cuối tuần. Ngược lại, giá vàng miếng tại Mi Hồng nhích tăng 200.000 đồng/lượng trong tuần.
Sau hai nhịp điều chỉnh giảm trong phiên cuối
tuần, Mi Hồng đặt giá mua vàng miếng SJC chốt phiên
ở mức 141,5 triệu
đồng/lượng và giá bán ở ngưỡng 143 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên 16/10, giá mua, bán vàng miếng tại doanh
nghiệp này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Ngọc Thẩm cũng điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả giá mua và
bán, lần lượt xuống 139 triệu đồng và 142,5 triệu đồng/lượng. Với mức niêm yết
này, Bảo Tín Minh Châu là doanh nghiệp có giá mua vàng miếng SJC thấp nhất
trong nhóm, trong khi Ngọc Thẩm ghi nhận giá bán cạnh tranh nhất thị trường.
Sau hai phiên đầu tuần gần như đi ngang (12-13/10), thị trường xuất hiện những nhịp giảm mạnh, có thời điểm
giá mua và bán cùng mất 1 triệu đồng/lượng. Dù giá phục hồi trong một phiên cuối tuần, đà tăng không đủ bù đắp
mức giảm trước đó.
Thị trường vàng nhẫn “4 số 9” khép lại phiên giao dịch cuối tuần 17/10 với
diễn biến giảm tại hầu hết doanh nghiệp, nối dài xu hướng đi xuống trong tuần.
Tính chung cả tuần 12–17/10, giá vàng nhẫn ghi nhận mức điều chỉnh giảm mạnh nhất lên
tới 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.
Trong phiên cuối tuần, Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm
yết giá bán vàng nhẫn ở mức 143,1 triệu đồng/lượng, cao nhất trên thị trường.
Tuy nhiên, giá mua có sự chênh
lệch giữa các thương hiệu. SJC và PNJ cùng mua vào ở mức 140,1 triệu
đồng/lượng, trong khi DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua thấp hơn, ở mức
139,1 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên 16/10, vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI
và vàng nhẫn Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 400 nghìn đồng/lượng ở
cả hai chiều mua và bán. Tại SJC, giá vàng nhẫn giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi
chiều, trong khi PNJ điều chỉnh giảm 200 nghìn đồng/lượng.
Xét chung cả tuần, giá vàng nhẫn tại SJC và PNJ cùng giảm 700 nghìn
đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Mức giảm tại DOJI là 600 nghìn đồng/lượng,
còn Bảo Tín Mạnh Hải giảm 300 nghìn đồng/lượng.
Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn tròn 9999 chốt phiên ở mức 140 triệu đồng/lượng
chiều mua và 143 triệu đồng/lượng chiều bán, giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi
chiều so với phiên 16/10. So với phiên đầu tuần, giá mua và bán tại doanh
nghiệp này cùng giảm 800 nghìn đồng/lượng.
Ở nhóm doanh nghiệp có giá mua thấp hơn, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng
nhẫn tròn trơn ở mức 138,4 triệu đồng/lượng chiều mua và 142,4 triệu đồng/lượng
chiều bán.
So với cuối phiên 16/10, giá vàng nhẫn tại đây giảm 400 nghìn
đồng/lượng ở cả hai chiều. Tính chung cả tuần, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức
giảm mạnh nhất trong nhóm được khảo sát, lên tới 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Ngọc Thẩm tiếp tục niêm yết vàng nhẫn “4 số 9” ở mức thấp nhất thị trường,
với giá mua vào 132,5 triệu đồng/lượng và bán ra 136,5 triệu đồng/lượng. So với
cuối phiên 16/10, cả hai chiều cùng giảm 500 nghìn đồng/lượng. Mức giá này cũng
thấp hơn tương ứng 500 nghìn đồng/lượng ở mỗi chiều so với phiên đầu tuần.
Trên thị trường NewYork, đóng cửa phiên cuối tuần
(16/10), hợp đồng
giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,1% so với giá chốt phiên 15/10, quay về mốc
4.166,4 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế
và phí...), giá vàng miếng cao hơn vàng thế giới khoảng 11,56
triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu,
khoảng cách này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”dao động ở mức 10,46 triệu – 11,16 triệu đồng/lượng. Riêng giá vàng
nhẫn tại Ngọc Thẩm chỉ cao hơn vàng thế giới khoảng 4,16 triệu đồng/lượng.
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