Mua vàng miếng thiệt gần 6 triệu đồng/lượng trong nửa đầu tháng 10

Hôm qua (17/10), giá mua vàng miếng SJC phổ biến quanh mức 140,6 triệu đồng/lượng. So với giá bán thời điểm đầu tháng (144,3 triệu đồng), người mua chịu thiệt gần 4 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay. Cá biệt tại Bảo Tín Minh Châu, mức thiệt lên tới 5,9 triệu đồng/lượng…

Giá vàng miếng SJC giảm phổ biến 300 nghìn đồng/lượng trong phiên 17/10. Ảnh: Bảo Tín Minh Châu

Sau nhịp tăng duy nhất trong tuần vào phiên 16/10 với hơn nửa triệu đồng/lượng mỗi chiều, giá vàng miếng SJC tại các hệ thống kinh doanh lớn nhanh chóng quay đầu giảm trong ngày giao dịch cuối tuần (17/10). Tính chung cả tuần (12–17/10), giá vàng miếng SJC tại phần lớn doanh nghiệp ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp.

Đóng cửa phiên, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 140,6 triệu đồng/lượng và giá bán ở mức 143,6 triệu đồng/lượng. So với cuối phiên 16/10, cả hai chiều giao dịch cùng giảm 300 nghìn đồng/lượng. Mức giá mới được duy trì ổn định trong suốt phiên

Diễn biến tương tự được ghi nhận tại DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải. Các doanh nghiệp này cùng đưa giá mua và bán vàng miếng SJC về mức 140,6 triệu đồng và 143,6 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng ở mỗi chiều so với phiên 16/10.

Tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý, giá bán vàng miếng cùng được giữ ở mức 143,6 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá mua tại hai doanh nghiệp có sự chênh lệch đáng kể. Phú Quý niêm yết ở mức 140 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu giữ giá mua tại 138,4 triệu đồng/lượng, giảm 400 nghìn đồng/lượng và thấp hơn 1,6 triệu đồng/lượng so với mặt bằng chung.

Tại khu vực phía Nam, giá vàng miếng SJC ghi nhận mức điều chỉnh giảm mạnh hơn so với phần lớn doanh nghiệp ở phía Bắc.

Tính chung cả tuần (12–17/10), giá mua và bán vàng miếng SJC tại phần lớn doanh nghiệp giảm từ 700 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/lượng. Xu hướng đi xuống vẫn chiếm ưu thế dù thị trường có nhịp hồi phục vào cuối tuần. Ngược lại, giá vàng miếng tại Mi Hồng nhích tăng 200.000 đồng/lượng trong tuần.

Sau hai nhịp điều chỉnh giảm trong phiên cuối tuần, Mi Hồng đặt giá mua vàng miếng SJC chốt phiên ở mức 141,5 triệu đồng/lượng và giá bán ở ngưỡng 143 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 16/10, giá mua, bán vàng miếng tại doanh nghiệp này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Ngọc Thẩm cũng điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả giá mua và bán, lần lượt xuống 139 triệu đồng và 142,5 triệu đồng/lượng. Với mức niêm yết này, Bảo Tín Minh Châu là doanh nghiệp có giá mua vàng miếng SJC thấp nhất trong nhóm, trong khi Ngọc Thẩm ghi nhận giá bán cạnh tranh nhất thị trường.

Sau hai phiên đầu tuần gần như đi ngang (12-13/10), thị trường xuất hiện những nhịp giảm mạnh, có thời điểm giá mua và bán cùng mất 1 triệu đồng/lượng. Dù giá phục hồi trong một phiên cuối tuần, đà tăng không đủ bù đắp mức giảm trước đó.

Diễn biến giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong tuần 12/10 – 17/10/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Thị trường vàng nhẫn “4 số 9” khép lại phiên giao dịch cuối tuần 17/10 với diễn biến giảm tại hầu hết doanh nghiệp, nối dài xu hướng đi xuống trong tuần. Tính chung cả tuần 12–17/10, giá vàng nhẫn ghi nhận mức điều chỉnh giảm mạnh nhất lên tới 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Trong phiên cuối tuần, Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá bán vàng nhẫn ở mức 143,1 triệu đồng/lượng, cao nhất trên thị trường.

Tuy nhiên, giá mua có sự chênh lệch giữa các thương hiệu. SJC và PNJ cùng mua vào ở mức 140,1 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua thấp hơn, ở mức 139,1 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 16/10, vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI và vàng nhẫn Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Tại SJC, giá vàng nhẫn giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, trong khi PNJ điều chỉnh giảm 200 nghìn đồng/lượng.

Xét chung cả tuần, giá vàng nhẫn tại SJC và PNJ cùng giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Mức giảm tại DOJI là 600 nghìn đồng/lượng, còn Bảo Tín Mạnh Hải giảm 300 nghìn đồng/lượng.

Mức thiệt khi mua vàng miếng và vàng nhẫn sau nửa đầu tháng 10/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn tròn 9999 chốt phiên ở mức 140 triệu đồng/lượng chiều mua và 143 triệu đồng/lượng chiều bán, giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên 16/10. So với phiên đầu tuần, giá mua và bán tại doanh nghiệp này cùng giảm 800 nghìn đồng/lượng.

Ở nhóm doanh nghiệp có giá mua thấp hơn, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn tròn trơn ở mức 138,4 triệu đồng/lượng chiều mua và 142,4 triệu đồng/lượng chiều bán.

So với cuối phiên 16/10, giá vàng nhẫn tại đây giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều. Tính chung cả tuần, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhóm được khảo sát, lên tới 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Ngọc Thẩm tiếp tục niêm yết vàng nhẫn “4 số 9” ở mức thấp nhất thị trường, với giá mua vào 132,5 triệu đồng/lượng và bán ra 136,5 triệu đồng/lượng. So với cuối phiên 16/10, cả hai chiều cùng giảm 500 nghìn đồng/lượng. Mức giá này cũng thấp hơn tương ứng 500 nghìn đồng/lượng ở mỗi chiều so với phiên đầu tuần.